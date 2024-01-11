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Giriş Tarihi: 11.01.2024 21:28 Güncelleme Tarihi: 11.01.2024 21:28

SAKLA BENİ 11. BÖLÜM İZLE EKRANI || Sakla beni yeni bölümde neler oldu?

Sakla Beni yeni bölümüyle ekranlara geliyor. Star TV'de Perşembe günleri yayına gelen dizinin fragmanının yayınlanmasıyla 11. bölümde neler olacak merakla bekleniyor. İncila'nın Ozan'la evlenmek istememesi, Kadiri'de bırakması ailesi tarafından dışlanmasına neden olurken, Naz'ın İncila'ya yaptığı hareket bardağı taşıran son damla olurken, Mete ne yapacak? İşte, tüm bu soruların yanıtı Sakla Beni 11. bölümde!

SAKLA BENİ 11. BÖLÜM İZLE EKRANI || Sakla beni yeni bölümde neler oldu?

Uraz Kaygılaroğlu, Cemre Baysel, Asude Kelebek, Ceyda Düvenci, Kamil Güler gibi birbirinden değerli oyuncuların yer aldığı sakla beni yeni bölümüyle merakla bekleniyordu. Naz'ın İncila'ya yaptıkları ve Mete'nin bu hareket karşısındaki tavrı dizinin en merak edilen anına sahne olurken... İşte, Sakla Beni 11. bölüm hakkında detaylar!

SAKLA BENİ 11. BÖLÜM İZLE EKRANI || Sakla beni yeni bölümde neler oldu?

SAKLA BENİ 11. BÖLÜM

Sakla Beni 11. bölüm henüz yayınlanmadı.

Yayınlanması halinde aşağıda yer alan link aracılığıyla izleyebilirsiniz;

https://www.startv.com.tr/dizi/sakla-beni/bolumler

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SAKLA BENİ 11. BÖLÜM İZLE EKRANI || Sakla beni yeni bölümde neler oldu?

Ziya Bey'in kararıyla Kadir'in yeniden sahneye çıkması Naz'ın, İncila'yı Ozan ile evlendirme hayallerini suya düşürür. Bu karar ortamı yeniden kaosa sürükleyip Atıf ve Ziya'yı karşı karşıya getirirken, öfke kılıçlarının bir kez daha çekilmesine neden olur.

SAKLA BENİ 11. BÖLÜM İZLE EKRANI || Sakla beni yeni bölümde neler oldu?

Kendi kararlarını almak için adım atmak isteyen İncila, Kadir ile nişanı atar. İncila'nın Ozan ile evliliğinin kaldığını öğrenen Müberra büyük bir hayal kırıklığına uğrarken, İncila kendini sokakta bulur.

SAKLA BENİ 11. BÖLÜM İZLE EKRANI || Sakla beni yeni bölümde neler oldu?

İncila'yı nankörlükle suçlayan Naz ona yaptığı baskıların dozunu artırırken, bu zorba tavırlardan rahatsız olan Mete, gidişata son vermek için Naz ile karşı karşıya gelir. Filiz, İncila ile ilgili büyük gerçeği öğrenmenin şokunu yaşar. İncila'yı kaybetmek istemeyen Naz, Kadir ile bir anlaşma yapar.

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