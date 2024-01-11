Giriş Tarihi: 11.01.2024 21:28
Güncelleme Tarihi: 11.01.2024
21:28
SAKLA BENİ 11. BÖLÜM İZLE EKRANI || Sakla beni yeni bölümde neler oldu?
Sakla Beni yeni bölümüyle ekranlara geliyor. Star TV'de Perşembe günleri yayına gelen dizinin fragmanının yayınlanmasıyla 11. bölümde neler olacak merakla bekleniyor. İncila'nın Ozan'la evlenmek istememesi, Kadiri'de bırakması ailesi tarafından dışlanmasına neden olurken, Naz'ın İncila'ya yaptığı hareket bardağı taşıran son damla olurken, Mete ne yapacak? İşte, tüm bu soruların yanıtı Sakla Beni 11. bölümde!