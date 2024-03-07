Giriş Tarihi: 07.03.2024 19:54
Güncelleme Tarihi: 07.03.2024
19:54
SAKLA BENİ 19. BÖLÜM İZLE | Star TV dizi ekranı ile Sakla Beni son bölüm izle tek parça
Sakla Beni 19. bölüm izle Star TV ekranlarında yayında. Başrollerini Uraz Kaygılaroğlu, Cemre Baysel ve Asude Kelebek'in paylaştığı dizi yeni bölümü ile seyircisiyle buluşuyor. Yayınlanan son bölümde bebeğini kaybeden Naz büyük bir acı yaşarken, bu gelişme tüm ev halkını çok üzer. Naz'ın kendine dikkat etmediğini ileri süren Filiz, torununu kaybettiği için kızına ve Mete'ye yüklenir. Sakla Beni son bölüm izle ekranı başında yer alındı. İşte, Star TV dizi ekranı ile Sakla Beni 19. bölüm izle tek parça.