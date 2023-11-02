SAKLA BENİ 2. BÖLÜM FRAGMANI İZLE! Star TV ile Sakla Beni yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı, gelecek hafta neler olacak?

Sakla Beni 2. Bölüm fragmanı izle ekranı arama geçmişlerinde yerini aldı. Star TV'nin OGM Pictures imzalı yeni dizi projesi Sakla Beni ilk bölümüyle yayın hayatına başladı. Başrollerinde Uraz Kaygılaroğlu, Cemre Baysel ve Asude Kalebek'in yer aldığı dizi; Naz, Mete ve İncila'nın etkileyici hikayesiyle dikkatleri üzerine çekti. Gelecek hafta neler olacağını görmek isteyen seyirciler ise arama motorlarına yöneldi. Peki; Sakla Beni yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı, gelecek hafta neler olacak? İşte, Sakla Beni 2. bölüm fragmanı izle linki…