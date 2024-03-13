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Haberler Fotohaber SANDIK GÖREV YERİ SORGULAMA e-devlet 2024 | Seçim sandık görevlisi yerleri açıklandı mı, nereden öğrenilir?
Giriş Tarihi: 13.03.2024 09:55 Güncelleme Tarihi: 13.03.2024 09:55

SANDIK GÖREV YERİ SORGULAMA e-devlet 2024 | Seçim sandık görevlisi yerleri açıklandı mı, nereden öğrenilir?

Türkiye, 31 Mart Pazar günü belediye seçimleri için sandık başında olacak. Bu süreçte oy kullanacaklara yardımcı olacak vatandaşlar da sandık görev yeri sorgulama işlemlerini kontrol ediyor. Seçim görevlisi ücretleri yanı sıra görev alacakların hangi sandıkta olacağı da takip ediliyor. e-Devlet Yurt İçi Seçim Görevlendirme Bilgisi ekranıyla işlemler gerçekleşecek. Peki; 2024 sandık görevlisi yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak, nereden öğrenilir? İşte, detaylar...

SANDIK GÖREV YERİ SORGULAMA e-devlet 2024 | Seçim sandık görevlisi yerleri açıklandı mı, nereden öğrenilir?

Sandık görevlisi ücreti ve görev yerleri Mahalli İdareler Seçimleri'ne sayılı günler kala arama geçmişlerindeki yerini aldı. Seçmenin oy kullanma ve sayım sürecine yardımcı olarak seçim görevlileri sandık görev yeri sorgulama işlemlerini kontrol ediyor. 31 Mart tarihi öncesinde tamamlanacak tüm bilgiler vatandaşlara yol gösterecek. Konuyla ilgili gözler e-devlet ekranlarında. Peki, 2024 sandık görevlisi yerleri açıklandı mı, nereden öğrenilir?

SANDIK GÖREV YERİ SORGULAMA e-devlet 2024 | Seçim sandık görevlisi yerleri açıklandı mı, nereden öğrenilir?

YEREL SEÇİM İÇİN GERİ SAYIM!

31 Mart Pazar günü 81 ilde milyonlarca vatandaş sandık başında büyükşehir, il, ilçe belediye başkanlarını ve muhtarlarını seçecek. 81 ilde hazırlık devam ediyor.

31 Mart 2024 Pazar günü seçim yasakları kalktıktan hemen sonra oy oranlarını bu sayfadan takip edebilirsiniz. >>> Seçim Sonuçları <<<

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SANDIK GÖREV YERİ SORGULAMA e-devlet 2024 | Seçim sandık görevlisi yerleri açıklandı mı, nereden öğrenilir?

SANDIK GÖREVLİSİ ÜCRETLERİ NE KADAR?
31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerde görev alacak sandık görevlilerinin ücretleri belirlendi. Buna göre;

Sandık kurulu başkanı: 2947 TL

Memur üye: 2088 TL

Bina sorumlusu: 2936 TL

ücret alacak.

SANDIK GÖREV YERİ SORGULAMA e-devlet 2024 | Seçim sandık görevlisi yerleri açıklandı mı, nereden öğrenilir?

SANDIK GÖREVLİSİ YERLERİ AÇIKLANDI MI 2024?

31 Mart'ta düzenlenecek yerel seçimlerde görev alacak seçim görevlileri henüz belli olmadı.

Seçim görevlileri açıklandıktan sonra sandık kurulu başkanı, sandık görevlisi, bina sorumlusu olanların görev yapacakları okullar, sandık yeri, sandık numarası şeklinde belli olacak.

Yüksek Seçim Kurulu tarafından en geç Mart ayının ikinci haftası sandık görevlilerinin belirlenmesi bekleniyor.

SANDIK GÖREV YERİ SORGULAMA e-devlet 2024 | Seçim sandık görevlisi yerleri açıklandı mı, nereden öğrenilir?

SANDIK GÖREV YERİ SORGULAMA

Sandık görevlisi yerleri, Yüksek Seçim Kurulu'nun e-devlet üzerinden sorgulanabilecek. Sandık bilgisi sorgulama "Yurt İçi Seçmen Kaydı Sorgulama" ekranında olacak.

YURT İÇİ SEÇMEN GÖREVLENDİRME SORGULAMA İÇİN TIKLAYINIZ

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