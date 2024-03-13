SANDIK GÖREV YERİ SORGULAMA e-devlet 2024 | Seçim sandık görevlisi yerleri açıklandı mı, nereden öğrenilir?

Sandık görevlisi ücreti ve görev yerleri Mahalli İdareler Seçimleri'ne sayılı günler kala arama geçmişlerindeki yerini aldı. Seçmenin oy kullanma ve sayım sürecine yardımcı olarak seçim görevlileri sandık görev yeri sorgulama işlemlerini kontrol ediyor. 31 Mart tarihi öncesinde tamamlanacak tüm bilgiler vatandaşlara yol gösterecek. Konuyla ilgili gözler e-devlet ekranlarında. Peki, 2024 sandık görevlisi yerleri açıklandı mı, nereden öğrenilir?