Giriş Tarihi: 13.03.2024 09:55
Güncelleme Tarihi: 13.03.2024
09:55
SANDIK GÖREV YERİ SORGULAMA e-devlet 2024 | Seçim sandık görevlisi yerleri açıklandı mı, nereden öğrenilir?
Türkiye, 31 Mart Pazar günü belediye seçimleri için sandık başında olacak. Bu süreçte oy kullanacaklara yardımcı olacak vatandaşlar da sandık görev yeri sorgulama işlemlerini kontrol ediyor. Seçim görevlisi ücretleri yanı sıra görev alacakların hangi sandıkta olacağı da takip ediliyor. e-Devlet Yurt İçi Seçim Görevlendirme Bilgisi ekranıyla işlemler gerçekleşecek. Peki; 2024 sandık görevlisi yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak, nereden öğrenilir? İşte, detaylar...