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Haberler Fotohaber Sandık görevlisi başvuru sonuçları açıklandı mı? Sandık görevlisi başvuru sonuçları sorgulama ekranı 2023
Giriş Tarihi: 05.05.2023 13:44 Güncelleme Tarihi: 05.05.2023 13:44

Sandık görevlisi başvuru sonuçları açıklandı mı? Sandık görevlisi başvuru sonuçları sorgulama ekranı 2023

Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için hazırlıklar sürüyor. Seçime katılacak siyasi partiler, sandık görevlileri için YSK'ya başvuruda bulunmaktadır. Partiler, seçecekleri kişilerin bilgilerini Yüksek Seçim Kurulu'na bildirir ve gerekli başvuru formunu doldururlar. Seçim görevlilerinin görev yapacağı sandıkların mayıs ayının ilk haftası itibariyle belli olması bekleniyor. Peki Sandık görevlisi başvuru sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? Sandık görevlisi başvuru sonuçları sorgulama ekranı 2023

Sandık görevlisi başvuru sonuçları açıklandı mı? Sandık görevlisi başvuru sonuçları sorgulama ekranı 2023

Sandık görevlisi başvuru sonuçları seçime kısa süre kala gündeme geliyor. Seçim görevlilerinin görev yapacağı sandıkların mayıs ayının ilk haftası itibariyle duyurulması bekleniyor. Peki Sandık görevlisi başvuru sonuçları açıklandı mı? Sandık görevlisi başvuru sonuçları sorgulama ekranı 2023

Sandık görevlisi başvuru sonuçları açıklandı mı? Sandık görevlisi başvuru sonuçları sorgulama ekranı 2023

SEÇİM GÖREVLİSİ BAŞVURU SONUÇLARI BELLİ OLDU MU?

Seçim görevleri, sandık kurulunda görevli olacak memurlara iletildi. Görevli olunacak merkez, YSK tarafından açıklandı. Seçim görevlilerinin hangi sandıkta görev alacağının ise seçim yaklaşınca netlik kazanması bekleniyor.

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Sandık görevlisi başvuru sonuçları açıklandı mı? Sandık görevlisi başvuru sonuçları sorgulama ekranı 2023

SEÇİM GÖREVLİSİ GÖREVLERİ NELERDİR?

Seçim görevlisi olarak atanan kişilerin görevleri, ülke veya bölgeye göre farklılık gösterebilir. Ancak genellikle, seçim görevlileri şu görevleri yaparlar:

Oy verme yerlerinin belirlenmesi ve hazırlanması

Oy verme sürecinin yönetilmesi ve denetlenmesi

Oy pusulalarının ve oy verme kutularının hazırlanması

Seçmenlerin kimliklerini doğrulama işlemlerinin yapılması

Oy sayımı ve sonuçların ilan edilmesi

Seçim görevlileri, seçim günü boyunca çalışırlar ve seçim sonrasında, oy sayımı ve sonuçların bildirilmesi işlemleri tamamlanana kadar görevlerini sürdürürler.

SEÇİM GÖREVLİ ÜCRETLERİ NE KADAR?

2023 seçim görevli ücretleri henüz belli olmadı. Ancak genel hesaplama yönteminin 2000 x memur maaş katsayısı olması dolayısıyla 0,433684 x 2000 = 867 TL civarında belirlenmesi bekleniyor.

Sandık görevlisi başvuru sonuçları açıklandı mı? Sandık görevlisi başvuru sonuçları sorgulama ekranı 2023
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