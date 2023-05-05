Sandık görevlisi başvuru sonuçları açıklandı mı? Sandık görevlisi başvuru sonuçları sorgulama ekranı 2023

Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için hazırlıklar sürüyor. Seçime katılacak siyasi partiler, sandık görevlileri için YSK'ya başvuruda bulunmaktadır. Partiler, seçecekleri kişilerin bilgilerini Yüksek Seçim Kurulu'na bildirir ve gerekli başvuru formunu doldururlar. Seçim görevlilerinin görev yapacağı sandıkların mayıs ayının ilk haftası itibariyle belli olması bekleniyor. Peki Sandık görevlisi başvuru sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? Sandık görevlisi başvuru sonuçları sorgulama ekranı 2023