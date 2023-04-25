Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Fotohaber Sandık görevlisi nasıl olunur? Sandık görevlisi ücreti ve başvuru şartları nelerdir?
Giriş Tarihi: 25.04.2023 11:15 Güncelleme Tarihi: 25.04.2023 11:15

Sandık görevlisi nasıl olunur? Sandık görevlisi ücreti ve başvuru şartları nelerdir?

Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçimlerine 19 gün kala sandık görevlisi olmak isteyenlerin sayısı da artıyor. Bilindiği üzere 14 Mayıs tarihinde Cumhurbaşkanı ve milletvekili için Türkiye sandık başına gidecek. Hal böyleyken ise "Cumhurbaşkanlığı seçimi sandık görevlisi nasıl olunur, şartlar neler ve başvuru nasıl yapılır? 2023 seçim sandık görevlisi ücreti ne kadar?" soruları yanıt arıyor. Peki, sandıkta görevli olmak için neler yapmak gerekiyor, Sandık görevlisi nasıl olunur? Sandık görevlisi ücreti ve başvuru şartları nelerdir? İşte yanıtı

Sandık görevlisi nasıl olunur? Sandık görevlisi ücreti ve başvuru şartları nelerdir?

Türkiye seçimler için sandık başına gidiyor. Seçimlere oldukça kısa bir süre kala öne çıkan başlıklardan biri de sandık görevlisi başvurusu ve ücreti oldu. Bu kapsamda "Seçim sandık görevlisi ücreti ne kadar, kaç TL, başvuru nasıl yapılır, şartları nelerdir?" soruları yanıt aramaya başladı. Bilindiği üzere 14 Mayıs tarihinde Cumhurbaşkanı ve milletvekili için Türkiye sandık başına gidecek. Peki, Seçim sandık görevlisi ücreti ne kadar, kaç TL, başvuru nasıl yapılır, şartları nelerdir? İşte tüm bu detaylar.

Sandık görevlisi nasıl olunur? Sandık görevlisi ücreti ve başvuru şartları nelerdir?

YSK SANDIK GÖREVLİSİ BAŞVURULARI BAŞLADI MI, NE ZAMAN?

YSK seçim takvimi adım adım ilerlerken henüz süreçte görev alacak sandık görevlilerin başvurularına dair tarih henüz paylaşılmadı.

Başvuru tarihleri açıklandığında haberimizdeki yerini alacak.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Sandık görevlisi nasıl olunur? Sandık görevlisi ücreti ve başvuru şartları nelerdir?

SANDIK GÖREVLİSİ NASIL OLUNUR, BAŞVURU NASIL YAPILIR?

Seçim gününde sandık kurulunda görevli olabilmek için ikametgah adresinize göre ilgili seçim kurulu başkanlığına başvuru yapmanız gerekmektedir. Seçim Sandık Görevlisi başvurusu, ilçe seçim kurulları tarafından yapılan duyurulara göre yapılabilmektedir.

Başvurular genellikle seçimden birkaç ay önce açılır. İki çeşit sandık görevlisi vardır. Bunlardan ilki olan sandık kurulu görevlisi, devlet memuru olanlardan Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından belirlenir.

İkincisi ise partilerin sandık görevlisidir. Seçime girecek olan siyasi partilerin sandık görevlileri için başvurular YSK'ya yapılmaktadır.

Partiler, sandık görevlisi olarak belirleyecekleri kişileri YSK'ya bildirir ve bunun için başvuru formu doldurulur. Sandık görevlisi başvurusu internet üzerinden yapılmamakta olup YSK'ya müracaat etmek gerekmektedir

Sandık görevlisi nasıl olunur? Sandık görevlisi ücreti ve başvuru şartları nelerdir?

SANDIK GÖREVLİ ÜCRETİ NE KADAR?

Henüz başvurularının alınmadığı seçim görevlileri için güncel ücretler de duyurulmadı. Bu noktada geçtiğimiz seçim dönemlerine bakılıyor.

2019 yılında yerel yönetimler tarafından belirlenen seçimde sandık görevlisi olarak görev yapan başkan ve üyelere 261 TL, siyasi parti temsilcilerine ise 130 TL ödeme yapıldı.

Sandık görevlisi nasıl olunur? Sandık görevlisi ücreti ve başvuru şartları nelerdir?

SANDIK GÖREVLİSİ OLMA ŞARTLARI

Seçimde sandık başında görev almak isteyenler, sandık görevlisi başvuru şartları için seçim kurullarının duyurularını takip etmelidir.

Sandık görevlisi olma şartları henüz açıklanmadı ancak kişilerde şu şartların aranması bekleniyor:

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

18 yaşını doldurmuş olmak,

Herhangi bir siyasi parti üyeliğine sahip olmamak

Adli sicil kaydı gibi...

Başvuru yapan kişiler için seçim kurulu tarafından belirlenen eğitim programlarına katılmaları zorunlu olabilir. Eğitimin ardından sandık görevlisi olarak atama işlemlerinin yapılması beklenmektedir.

İdare amirleri, zabıta amir ve memurları, Askeri Ceza Kanunu'nun 3. maddesinde yazılı (sivil memurlar dâhil) askeri şahıslar, Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri ve adaylar sandık kurullarına seçilemezler.

SON DAKİKA