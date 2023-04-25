Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçimlerine 19 gün kala sandık görevlisi olmak isteyenlerin sayısı da artıyor. Bilindiği üzere 14 Mayıs tarihinde Cumhurbaşkanı ve milletvekili için Türkiye sandık başına gidecek. Hal böyleyken ise "Cumhurbaşkanlığı seçimi sandık görevlisi nasıl olunur, şartlar neler ve başvuru nasıl yapılır? 2023 seçim sandık görevlisi ücreti ne kadar?" soruları yanıt arıyor. Peki, sandıkta görevli olmak için neler yapmak gerekiyor, Sandık görevlisi nasıl olunur? Sandık görevlisi ücreti ve başvuru şartları nelerdir? İşte yanıtı