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Haberler Fotohaber SANDIK GÖREVLİSİ ÜCRETİ ÖDEME SORGULA: Sandık görevlisi ücreti yattı mı, ne zaman yatacak, ne kadar, kaç TL? İşte 14 Mayıs ve 28 Mayıs Seçim görevli ücretleri
Giriş Tarihi: 26.05.2023 12:40 Güncelleme Tarihi: 26.05.2023 12:40

SANDIK GÖREVLİSİ ÜCRETİ ÖDEME SORGULA: Sandık görevlisi ücreti yattı mı, ne zaman yatacak, ne kadar, kaç TL? İşte 14 Mayıs ve 28 Mayıs Seçim görevli ücretleri

14 Mayıs seçimlerinde sandık görevlisi olan ve 28 Mayıs seçiminin 2. turunda görev alacak görevliler, seçim sandık görevlisi ücretleri ödeme tarihlerini merak ediyor. Bu kapsamda ise "seçim görevli ücretleri yattı mı, sandık görevlisi ücreti ne zaman yatacak, kaç TL?" soruları yanıt aramaya başladı. Seçimin ilk turunda görev aldıktan sonra ikinci turda da görev almak için bekleyen kamu çalışanları, Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından belirlenen ödeme tarihleri ve tutarı gibi detayları araştırmalar başladı. İşte seçim görevli ücretleri (sandık görevlisi ücreti) ödeme tarihleri ve detaylar…

Sandık görevlisi seçim görevlileri ücreti ödeme tarihleri: 14 Mayıs ve 28 Mayıs Seçim görevli ücretleri - sandık görevlisi ücreti ne zaman yatacak, ne kadar, kaç TL?

Seçim görevli ücretleri (sandık görevlisi ücreti) ödeme tarihleri ve detaylarıyla gündemde yer almaya devam ediyor. Bilindiği üzere Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ilk turunda yeterli salt çoğunluğa ulaşılamaması sebebiyle, seçim 2. tura kaldı. 28 Mayıs tarihinde düzenlenecek bu seçimde sandık başında görev alacak binlerce vatandaş şimdi ödemelerinin gerçekleşeceği tarih için araştırmalara başladı. Peki, seçim görevli ücretleri yattı mı, sandık görevlisi ücreti ne zaman yatacak, kaç TL? İşte sandık görevlisi ödeme tarihleri ve detaylar.

Sandık görevlisi seçim görevlileri ücreti ödeme tarihleri: 14 Mayıs ve 28 Mayıs Seçim görevli ücretleri - sandık görevlisi ücreti ne zaman yatacak, ne kadar, kaç TL?

2023 SANDIK GÖREVLİSİ ÜCRETLERİ NE KADAR, KAÇ TL?

14 Mayıs Pazar günü yapılan Türkiye Genel Seçimleri'nde görev alan sandık görevlilerine ödenecek ücretler henüz belli olmadı. Bu noktada ise gözler geçtiğimiz seçim dönemlerine çevrildi.

2019 yılında yerel yönetimlerin belirlendiği seçimde sandık görevlisi olarak görev yapan başkan ve üyelere 261 TL, siyasi parti temsilcilerine ise 130 TL ödeme yapıldı.

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Sandık görevlisi seçim görevlileri ücreti ödeme tarihleri: 14 Mayıs ve 28 Mayıs Seçim görevli ücretleri - sandık görevlisi ücreti ne zaman yatacak, ne kadar, kaç TL?

Henüz 2023 sandık kurulu üyeleri ve sandık başkanı ücretleri açıklanmadı. Ancak genel hesaplama yönteminin 2000 x memur maaş katsayısı olması dolayısıyla 0,433684 x 2000 = 867 TL civarında belirlenmesi bekleniyor.

2023 Sandık görevlisi ücretleri ile ilgili açıklama geldiğinde haberimizde yer verilecektir.

Sandık görevlisi seçim görevlileri ücreti ödeme tarihleri: 14 Mayıs ve 28 Mayıs Seçim görevli ücretleri - sandık görevlisi ücreti ne zaman yatacak, ne kadar, kaç TL?

2023 SANDIK GÖREVLİSİ ÜCRETİ NE ZAMAN YATACAK?

Sandık görevlisi ücretlerinin ne zaman yatacağına dair henüz resmi bir açıklama gelmedi. Sandık görevlisi ücretleri ödeme tarihleri ile ilgili açıklama geldiğinde haberimizde yer alacaktır.

Sandık görevlisi seçim görevlileri ücreti ödeme tarihleri: 14 Mayıs ve 28 Mayıs Seçim görevli ücretleri - sandık görevlisi ücreti ne zaman yatacak, ne kadar, kaç TL?

MÜŞAHİTLER ÜCRET ALACAK MI?

Sandık işlemlerini takip etmek üzere, siyasi partilerin ve adayların kamu hizmetinden yasaklı olmayan ergin kişiler arasından belirlediği, oy kullanma, sayım - döküm, tasnif ve tutanakların tutulması işlemlerini takip eden yetkiliye "gözlemci" veya "müşahit" denmektedir.

Müşahitlik resmi bir görev değildir ve tamamen gönüllülük esasına dayalıdır. Bir partinin gönüllü bir görevlisi olan müşahitler para almazlar.

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