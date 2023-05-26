SANDIK GÖREVLİSİ ÜCRETİ ÖDEME SORGULA: Sandık görevlisi ücreti yattı mı, ne zaman yatacak, ne kadar, kaç TL? İşte 14 Mayıs ve 28 Mayıs Seçim görevli ücretleri

14 Mayıs seçimlerinde sandık görevlisi olan ve 28 Mayıs seçiminin 2. turunda görev alacak görevliler, seçim sandık görevlisi ücretleri ödeme tarihlerini merak ediyor. Bu kapsamda ise "seçim görevli ücretleri yattı mı, sandık görevlisi ücreti ne zaman yatacak, kaç TL?" soruları yanıt aramaya başladı. Seçimin ilk turunda görev aldıktan sonra ikinci turda da görev almak için bekleyen kamu çalışanları, Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından belirlenen ödeme tarihleri ve tutarı gibi detayları araştırmalar başladı. İşte seçim görevli ücretleri (sandık görevlisi ücreti) ödeme tarihleri ve detaylar…