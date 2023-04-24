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Giriş Tarihi: 24.04.2023 08:50 Güncelleme Tarihi: 24.04.2023 08:50

Sandık görevlisi ücreti 2023 tablosu: YSK ile Sandık görevli ücretleri ne kadar, kaç TL, başvuru başladı mı nasıl yapılır?

Türkiye 14 Mayıs günü sandığa gidiyor. 28. Dönem milletvekili ve Cumhurbaşkanlığı seçimi sırasında görev alacak sandık görevlisi ücreti 2023 yılı için araştırılmaya başladı. Geri sayımın başladığı seçimde görevli olmak isteyenler sorgulamalarını sürdürüyor. Geçtiğimiz günlerde yurtiçi seçmen kaydı sorgulama ekranı üzerinden erişime açılan oy kullanma yerleri de gündemdeki yerini koruyor. Sandık görevli ücretleri ne kadar, başvuruları başladı mı ne zaman alınacak, şartları neler soruları yanıt arıyor. Konuya dair YSK duyuruları takip ediliyor. İşte, sandık görevlisi ücreti 2023 miktarı hakkında merak edilenler…

Sandık görevlisi ücreti 2023 tablosu: YSK ile Sandık görevli ücretleri ne kadar, kaç TL, başvuru başladı mı nasıl yapılır?

Sandık görevlisi ne yapar, başvuru ne zaman, nasıl olunur soruları gündemdeki yerini aldı. 14 Mayıs Pazar günü seçime gidecek vatandaşların yanı sıra oy kullanma sürecinde yardımcı olacak görevliler de belirleniyor. Sayım, belgeleme, sürecin doğru ve sıralı yönetilmesinde görev alacak sandık görevlisi ücreti 2023 için araştırılıyor. 81 ilde genellikle okullarda yer alacak sandıklarda seçim görevlileri düzeni sağlayacak. Peki, YSK sandık görevli ücretleri ne kadar, kaç TL? İşte, detaylar…

Sandık görevlisi ücreti 2023 tablosu: YSK ile Sandık görevli ücretleri ne kadar, kaç TL, başvuru başladı mı nasıl yapılır?

YSK SANDIK GÖREVLİSİ BAŞVURULARI BAŞLADI MI, NE ZAMAN?

YSK seçim takvimi adım adım ilerlerken henüz süreçte görev alacak sandık görevlilerin başvurularına dair tarih henüz paylaşılmadı.

Başvuru tarihleri açıklandığında haberimizdeki yerini alacak.

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Sandık görevlisi ücreti 2023 tablosu: YSK ile Sandık görevli ücretleri ne kadar, kaç TL, başvuru başladı mı nasıl yapılır?

SANDIK GÖREVLİ ÜCRETİ NE KADAR?

Henüz başvurularının alınmadığı seçim görevlileri için güncel ücretler de duyurulmadı. Bu noktada geçtiğimiz seçim dönemlerine bakılıyor.

2019 yılında yerel yönetimler tarafından belirlenen seçimde sandık görevlisi olarak görev yapan başkan ve üyelere 261 TL, siyasi parti temsilcilerine ise 130 TL ödeme yapıldı.

Sandık görevlisi ücreti 2023 tablosu: YSK ile Sandık görevli ücretleri ne kadar, kaç TL, başvuru başladı mı nasıl yapılır?

SANDIK GÖREVLİSİ OLMA ŞARTLARI

Seçimde sandık başında görev almak isteyenler, sandık görevlisi başvuru şartları için seçim kurullarının duyurularını takip etmelidir.

Sandık görevlisi olma şartları henüz açıklanmadı ancak kişilerde şu şartların aranması bekleniyor:

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

18 yaşını doldurmuş olmak,

Herhangi bir siyasi parti üyeliğine sahip olmamak

Adli sicil kaydı gibi...

Başvuru yapan kişiler için seçim kurulu tarafından belirlenen eğitim programlarına katılmaları zorunlu olabilir. Eğitimin ardından sandık görevlisi olarak atama işlemlerinin yapılması beklenmektedir.

İdare amirleri, zabıta amir ve memurları, Askeri Ceza Kanunu'nun 3. maddesinde yazılı (sivil memurlar dâhil) askeri şahıslar, Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri ve adaylar sandık kurullarına seçilemezler.

Sandık görevlisi ücreti 2023 tablosu: YSK ile Sandık görevli ücretleri ne kadar, kaç TL, başvuru başladı mı nasıl yapılır?

SANDIK GÖREVLİSİ NASIL OLUNUR, BAŞVURU NASIL YAPILIR?

Seçim gününde sandık kurulunda görevli olabilmek için ikametgah adresinize göre ilgili seçim kurulu başkanlığına başvuru yapmanız gerekmektedir. Seçim Sandık Görevlisi başvurusu, ilçe seçim kurulları tarafından yapılan duyurulara göre yapılabilmektedir.

Başvurular genellikle seçimden birkaç ay önce açılır. İki çeşit sandık görevlisi vardır. Bunlardan ilki olan sandık kurulu görevlisi, devlet memuru olanlardan Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından belirlenir.

İkincisi ise partilerin sandık görevlisidir. Seçime girecek olan siyasi partilerin sandık görevlileri için başvurular YSK'ya yapılmaktadır.

Partiler, sandık görevlisi olarak belirleyecekleri kişileri YSK'ya bildirir ve bunun için başvuru formu doldurulur. Sandık görevlisi başvurusu internet üzerinden yapılmamakta olup YSK'ya müracaat etmek gerekmektedir

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