Sandık görevlisi ücreti 2023 tablosu: YSK ile Sandık görevli ücretleri ne kadar, kaç TL, başvuru başladı mı nasıl yapılır?

Türkiye 14 Mayıs günü sandığa gidiyor. 28. Dönem milletvekili ve Cumhurbaşkanlığı seçimi sırasında görev alacak sandık görevlisi ücreti 2023 yılı için araştırılmaya başladı. Geri sayımın başladığı seçimde görevli olmak isteyenler sorgulamalarını sürdürüyor. Geçtiğimiz günlerde yurtiçi seçmen kaydı sorgulama ekranı üzerinden erişime açılan oy kullanma yerleri de gündemdeki yerini koruyor. Sandık görevli ücretleri ne kadar, başvuruları başladı mı ne zaman alınacak, şartları neler soruları yanıt arıyor. Konuya dair YSK duyuruları takip ediliyor. İşte, sandık görevlisi ücreti 2023 miktarı hakkında merak edilenler…