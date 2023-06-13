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Haberler Fotohaber Sandık görevlisi ücreti 2023: YSK Sandık görevlisi ücreti ne kadar, kaç TL ve ne zaman yatacak?
Giriş Tarihi: 13.06.2023 09:19 Güncelleme Tarihi: 13.06.2023 09:19

Sandık görevlisi ücreti 2023: YSK Sandık görevlisi ücreti ne kadar, kaç TL ve ne zaman yatacak?

Seçimlerin ardından sandık görevlisi ücreti merak konusu olmayı sürdürüyor. Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri 14 Mayıs'ta düzenlenirken 2. Tur Cumhurbaşkanlığı Seçimi ise 28 Mayıs'ta yapıldı. Söz konusu seçimlerde ülke genelinde kurulan 190 bin 736 sandık başında binlerce kişi oy verme işleminin takibi ve oy sayımı gibi görevler üstlendi. Sandıklarda görev üstlenen vatandaşlar YSK Sandık görevlisi ücreti ne kadar, kaç TL ve ne zaman yatacak sorusuna yanıt arıyor. İşte Sandık görevlisi ücreti 2023

Sandık görevlisi ücreti 2023: YSK Sandık görevlisi ücreti ne kadar, kaç TL ve ne zaman yatacak?

28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı seçimleri Erdoğan'ın oy çokluğuyla sona erdi. Şimdi ise tüm gözler sandık görevlisi ücreti ne kadar 2023, kaç TL sorularının yanıtına çevrilmiş durumda. Türkiye genelinde kurulan 190 bin 736 sandıkta görev alan kişiler, seçimlerin geride kalmasıyla ödemelerini almaya başlayacak. Peki, YSK Sandık görevlisi ücreti 2023 ne kadar? YSK Sandık görevlisi ücreti ne kadar, kaç TL ve ne zaman yatacak?

Sandık görevlisi ücreti 2023: YSK Sandık görevlisi ücreti ne kadar, kaç TL ve ne zaman yatacak?

2023 SANDIK GÖREVLİSİ ÜCRETLERİ NE KADAR, KAÇ TL?

14 Mayıs'ta yapılan Türkiye Genel Seçimleri ile 28 Mayıs'ta düzenlenen 2. Tur Cumhurbaşkanlığı Seçiminde görev alan sandık görevlilerine ve sandık başkanına verilecek ücretler henüz belli olmadı.

2023 Sandık görevlisi ücretleri ile ilgili resmi açıklama geldiğinde haberimizde yer verilecektir.

Genel hesaplama yönteminin 2000 x memur maaş katsayısı olması nedeniyle ücretlerin 0,433684 x 2000 = 867 TL civarında belirlenmesi bekleniyor.

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Sandık görevlisi ücreti 2023: YSK Sandık görevlisi ücreti ne kadar, kaç TL ve ne zaman yatacak?

MÜŞAHİTLER ÜCRET ALACAK MI?

Sandık işlemlerini takip etmek üzere, siyasi partilerin ve adayların kamu hizmetinden yasaklı olmayan ergin kişiler arasından belirlediği, oy kullanma, sayım - döküm, tasnif ve tutanakların tutulması işlemlerini takip eden yetkiliye "gözlemci" veya "müşahit" denmektedir.

Müşahitlik resmi bir görev değildir ve tamamen gönüllülük esasına dayalıdır. Bir partinin gönüllü bir görevlisi olan müşahitler para almazlar.

Sandık görevlisi ücreti 2023: YSK Sandık görevlisi ücreti ne kadar, kaç TL ve ne zaman yatacak?

2019 yılında yerel yönetimlerin belirlendiği seçimde sandık görevlisi ücretleri şu şekildeydi:

Başkan ve Üyeler: 261 TL

Siyasi parti temsilcileri: 130 TL

Sandık görevlisi ücreti 2023: YSK Sandık görevlisi ücreti ne kadar, kaç TL ve ne zaman yatacak?

2023 SANDIK GÖREVLİSİ ÜCRETİ NE ZAMAN YATACAK?

Sandık görevlisi ücretlerinin yatırılacağı tarihlere ilişkin henüz resmi bir açıklama gelmedi. Sandık görevlisi ücretleri ödeme tarihleri ile ilgili açıklama geldiğinde haberimiz güncellenecektir.

ÖDEMELER NEREYE YATIRILACAK?

Sandık görevlilerine yapılacak ödemeler, elden yapılmayacak olup önceki seçimde olduğu gibi il ve ilçe seçim kurulu başkanlıkları adına açılacak hesap aracılığı ile gerçekleşecek.

Sandık görevlisi ücretleri kimlik ibrazı yoluyla bankalar aracılığıyla yapılması bekleniyor.

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