Sandık görevlisi ücreti 2023: YSK Sandık görevlisi ücreti ne kadar, kaç TL ve ne zaman yatacak?

Seçimlerin ardından sandık görevlisi ücreti merak konusu olmayı sürdürüyor. Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri 14 Mayıs'ta düzenlenirken 2. Tur Cumhurbaşkanlığı Seçimi ise 28 Mayıs'ta yapıldı. Söz konusu seçimlerde ülke genelinde kurulan 190 bin 736 sandık başında binlerce kişi oy verme işleminin takibi ve oy sayımı gibi görevler üstlendi. Sandıklarda görev üstlenen vatandaşlar YSK Sandık görevlisi ücreti ne kadar, kaç TL ve ne zaman yatacak sorusuna yanıt arıyor. İşte Sandık görevlisi ücreti 2023