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Haberler Fotohaber Sandık görevlisi ücreti 2024 | YSK ile yerel seçim sandık görevlisi başvurusu nereden yapılır, başvuru şartları neler?
Giriş Tarihi: 17.02.2024 11:45 Güncelleme Tarihi: 17.02.2024 11:50

Sandık görevlisi ücreti 2024 | YSK ile yerel seçim sandık görevlisi başvurusu nereden yapılır, başvuru şartları neler?

Türkiye Yerel Seçimleri 31 Mart 2024 Pazar günü gerçekleşecek. YSK tarafından belirlenen oy kullanma merkezlerinde tamamlanacak süreçte yardımcı olacak görevliler için araştırmalar hız kazandı. Sandık görevlisi ücreti bu noktada en çok merak edilenler arasında. Seçim görevlisi başvuru şartları ve ekranı da vatandaşların gündeminde. Peki; 2024 sandık görevlisi ne kadar alıyor, kaç TL? İşte, detaylar...

Sandık görevlisi ücreti 2024 | YSK ile yerel seçim sandık görevlisi başvurusu nereden yapılır, başvuru şartları neler?

Sandık görevlisi ücreti, başvuru tarihi ve ekranı seçime geri sayım sürerken devam ediyor. Yerel seçim sonrası belli olacak büyükşehir, il ve ilçe belediye başkanları için mesai devam ederken süreçte görev almak isteyenler de araştırmalara hız kazandı. Seçim görevlisi olma şartları inceleniyor. Peki, 2024 sandık görevlisi başvuru tarihi ne zaman, nasıl yapılır? İşte, ayrıntılar...

Sandık görevlisi ücreti 2024 | YSK ile yerel seçim sandık görevlisi başvurusu nereden yapılır, başvuru şartları neler?

YEREL SEÇİM İÇİN GERİ SAYIM!

Mahalli İdareler Genel Seçimleri 31 Mart Pazar günü gerçekleşecek. Elektronik ortamda görülecek seçmen kağıtları ile oy kullanma yerlerini görecek vatandaşlar ikametgahlarına göre belirlenen yerlerde büyükşehir belediye başkanı, il ve ilçe belediye başkanı ile köy ve mahalle muhtarlarını seçecek.

Bazı vatandaşlar seçimde sandık görevlisi olarak aktif rol alacak.

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Sandık görevlisi ücreti 2024 | YSK ile yerel seçim sandık görevlisi başvurusu nereden yapılır, başvuru şartları neler?

YSK SANDIK GÖREVLİSİ BAŞVURULARI BAŞLADI MI, NE ZAMAN?

YSK seçim takvimi işlemeye devam ediyor. Ancak sandık görevlisi başvuru tarihleri ile ilgili henüz açıklama gelmedi.

Başvuru tarihleri ile ilgili açıklama gelmesi halinde haberimizde yer verilecektir.

Sandık görevlisi ücreti 2024 | YSK ile yerel seçim sandık görevlisi başvurusu nereden yapılır, başvuru şartları neler?

SANDIK GÖREVLİ ÜCRETİ NE KADAR, KAÇTL?

Türkiye Yerel seçimleri için hazırlıklar devam ederken bazı vatandaşlar sandık başında görevli olarak yer alacak.

31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerde görev alacak sandık görevlilerinin ücretleri belirlendi.

Buna göre, sandık kurulu başkanlarına 2.947 TL, sandık memurlarına 2.088 TL, partili üyelere 1.044 TL ve bina sorumlularına 2.936 TL ücret ödenecek.

Sandık görevlisi ücreti 2024 | YSK ile yerel seçim sandık görevlisi başvurusu nereden yapılır, başvuru şartları neler?

SEÇİM GÖREVLİSİ BAŞVURU ŞARTLARI

Seçimde sandık başında görev almak isteyenler, sandık görevlisi başvuru şartları için seçim kurullarının duyurularını takip etmelidir.

Sandık görevlisi olmak için genel olarak şu şartlar aranmaktadır:

  • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
  • 18 yaşını doldurmuş olmak,
  • Herhangi bir siyasi parti üyeliğine sahip olmamak
  • Herhangi bir suçtan hüküm giymemiş olmak
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