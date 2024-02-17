Giriş Tarihi: 17.02.2024 11:45
Güncelleme Tarihi: 17.02.2024
11:50
Sandık görevlisi ücreti 2024 | YSK ile yerel seçim sandık görevlisi başvurusu nereden yapılır, başvuru şartları neler?
Türkiye Yerel Seçimleri 31 Mart 2024 Pazar günü gerçekleşecek. YSK tarafından belirlenen oy kullanma merkezlerinde tamamlanacak süreçte yardımcı olacak görevliler için araştırmalar hız kazandı. Sandık görevlisi ücreti bu noktada en çok merak edilenler arasında. Seçim görevlisi başvuru şartları ve ekranı da vatandaşların gündeminde. Peki; 2024 sandık görevlisi ne kadar alıyor, kaç TL? İşte, detaylar...