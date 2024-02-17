Sandık görevlisi ücreti 2024 | YSK ile yerel seçim sandık görevlisi başvurusu nereden yapılır, başvuru şartları neler?

Sandık görevlisi ücreti, başvuru tarihi ve ekranı seçime geri sayım sürerken devam ediyor. Yerel seçim sonrası belli olacak büyükşehir, il ve ilçe belediye başkanları için mesai devam ederken süreçte görev almak isteyenler de araştırmalara hız kazandı. Seçim görevlisi olma şartları inceleniyor. Peki, 2024 sandık görevlisi başvuru tarihi ne zaman, nasıl yapılır? İşte, ayrıntılar...