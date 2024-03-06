SANDIK GÖREVLİSİ ÜCRETİ 2024 | YSK yerel seçim sandık görevlisi ne kadar alıyor, kaç TL, görev yerleri açıklandı mı?

Sandık görevlisi ücreti, başvuru şartları ve ekranı sayılı günlerin kaldığı seçimde kontrol edilen bilgiler arasında. Oy pusulasında büyükşehir, il ve ilçe belediye başkanlarını görecek seçmen, oy kullanma sürecinde görevlilerden sandık ve sıra numaraları noktasında yardım alabilecek. Peki, 2024 sandık görevlisi ne kadar alacak, kaç TL?