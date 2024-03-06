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Haberler Fotohaber SANDIK GÖREVLİSİ ÜCRETİ 2024 | YSK yerel seçim sandık görevlisi ne kadar alıyor, kaç TL, görev yerleri açıklandı mı?
Giriş Tarihi: 06.03.2024 14:44 Güncelleme Tarihi: 06.03.2024 14:44

SANDIK GÖREVLİSİ ÜCRETİ 2024 | YSK yerel seçim sandık görevlisi ne kadar alıyor, kaç TL, görev yerleri açıklandı mı?

Türkiye, 31 Mart günü yerel seçim için sandık başına gidiyor. Vatandaşlık görevlerini yerine getireceklerin yanı sıra oy kullanma sürecinde görev alacaklar da Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından belirlenen kuralları kontrol ediyor. Bu noktada en çok araştırılanlar arasında sandık görevlisi ücreti ve başvuru şartları bulunuyor. Peki, 2024 sandık görevlisi ne kadar alıyor, nasıl seçim görevlisi olunur?

SANDIK GÖREVLİSİ ÜCRETİ 2024 | YSK yerel seçim sandık görevlisi ne kadar alıyor, kaç TL, görev yerleri açıklandı mı?

Sandık görevlisi ücreti, başvuru şartları ve ekranı sayılı günlerin kaldığı seçimde kontrol edilen bilgiler arasında. Oy pusulasında büyükşehir, il ve ilçe belediye başkanlarını görecek seçmen, oy kullanma sürecinde görevlilerden sandık ve sıra numaraları noktasında yardım alabilecek. Peki, 2024 sandık görevlisi ne kadar alacak, kaç TL?

SANDIK GÖREVLİSİ ÜCRETİ 2024 | YSK yerel seçim sandık görevlisi ne kadar alıyor, kaç TL, görev yerleri açıklandı mı?

YEREL SEÇİM İÇİN GERİ SAYIM!

Mahalli İdareler Genel Seçimleri 31 Mart Pazar günü gerçekleşecek. Elektronik ortamda görülecek seçmen kağıtları ile oy kullanma yerlerini görecek vatandaşlar ikametgahlarına göre belirlenen yerlerde büyükşehir belediye başkanı, il ve ilçe belediye başkanı ile köy ve mahalle muhtarlarını seçecek.

Bazı vatandaşlar seçimde sandık görevlisi olarak aktif rol alacak.

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SANDIK GÖREVLİSİ ÜCRETİ 2024 | YSK yerel seçim sandık görevlisi ne kadar alıyor, kaç TL, görev yerleri açıklandı mı?

SANDIK GÖREVLİSİ ÜCRETLERİ NE KADAR?
31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerde görev alacak sandık görevlilerinin ücretleri belirlendi. Buna göre;

Sandık kurulu başkanı: 2947 TL

Memur üye: 2088 TL

Bina sorumlusu: 2936 TL

ücret alacak.

SANDIK GÖREVLİSİ ÜCRETİ 2024 | YSK yerel seçim sandık görevlisi ne kadar alıyor, kaç TL, görev yerleri açıklandı mı?

SANDIK GÖREVLİSİ YERLERİ 2024 AÇIKLANDI MI?

31 Mart'ta düzenlenecek yerel seçimlerde görev alacak seçim görevlileri henüz belli olmadı.

Seçim görevlileri açıklandıktan sonra sandık kurulu başkanı, sandık görevlisi, bina sorumlusu olanların görev yapacakları okullar, sandık yeri, sandık numarası şeklinde belli olacak.

Yüksek Seçim Kurulu tarafından en geç Mart ayının ikinci haftası sandık görevlilerinin belirlenmesi bekleniyor.

SANDIK GÖREVLİSİ ÜCRETİ 2024 | YSK yerel seçim sandık görevlisi ne kadar alıyor, kaç TL, görev yerleri açıklandı mı?

SANDIK GÖREVLİSİ YERLERİ SORGULAMA

Sandık görevlisi yerleri, Yüksek Seçim Kurulu'nun resmi internet sayfası üzerinden sorgulanabilecek. Henüz Sandık görev yerleri belli olmadığından erişim ekranı açılmadı.

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