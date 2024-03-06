Giriş Tarihi: 06.03.2024 14:44
Güncelleme Tarihi: 06.03.2024
14:44
SANDIK GÖREVLİSİ ÜCRETİ 2024 | YSK yerel seçim sandık görevlisi ne kadar alıyor, kaç TL, görev yerleri açıklandı mı?
Türkiye, 31 Mart günü yerel seçim için sandık başına gidiyor. Vatandaşlık görevlerini yerine getireceklerin yanı sıra oy kullanma sürecinde görev alacaklar da Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından belirlenen kuralları kontrol ediyor. Bu noktada en çok araştırılanlar arasında sandık görevlisi ücreti ve başvuru şartları bulunuyor. Peki, 2024 sandık görevlisi ne kadar alıyor, nasıl seçim görevlisi olunur?