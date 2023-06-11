Sandık görevlisi ücreti ne zaman yatacak, nasıl alınır? 14-28 Mayıs 2023 seçimleri YSK sandık görevlisi ücreti ne kadar, kaç TL?

Sandık görevlisi ücreti ödeme takvimi araştırmaları sürüyor. 28. Dönem Milletvekili Seçimi 14 Mayıs'ta yapılırken Cumhurbaşkanlığı Seçimi ise 28 Mayıs'ta tamamlandı. Bilindiği üzere 1. Ve 2. Tur seçimlerde görev alan kişilere seçim görevlisi parası ödenecek olup ücret tutarları Yüksek Seçim Kurulu tarafından belirlenen orana göre hesaplara yatırılacak. Bu noktada sandık görevlisi ücreti ne zaman yatacak, belli oldu mu soruları yanıt aramaya başladı. Türkiye genelinde kurulan 190 bin 736 sandıkta görev alan binlerce kişi, ödemelerini alacağı tarihi merak ediyor. Peki, 14 Mayıs ve 28 Mayıs seçimleri sandık görevlisi ücreti ne kadar, kaç TL? İşte, YSK Seçim görevlisi ücretleri 2023 son dakika gelişmeleri ile ödeme tarihleri takvimi…