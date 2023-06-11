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Haberler Fotohaber Sandık görevlisi ücreti ne zaman yatacak, hangi gün? YSK 14 Mayıs ve 28 Mayıs 2023 seçimleri sandık görevlisi ücreti ne kadar, kaç TL ödenecek?
Giriş Tarihi: 11.06.2023 11:40 Güncelleme Tarihi: 11.06.2023 11:40

Sandık görevlisi ücreti ne zaman yatacak, hangi gün? YSK 14 Mayıs ve 28 Mayıs 2023 seçimleri sandık görevlisi ücreti ne kadar, kaç TL ödenecek?

Sandık görevlisi ücreti ödeme takvimi araştırmaları sürüyor. 28. Dönem Milletvekili Seçimi 14 Mayıs'ta yapılırken Cumhurbaşkanlığı Seçimi ise 28 Mayıs'ta tamamlandı. Bilindiği üzere 1. Ve 2. Tur seçimlerde görev alan kişilere seçim görevlisi parası ödenecek olup ücret tutarları Yüksek Seçim Kurulu tarafından belirlenen orana göre hesaplara yatırılacak. Bu noktada sandık görevlisi ücreti ne zaman yatacak, belli oldu mu soruları yanıt aramaya başladı. Türkiye genelinde kurulan 190 bin 736 sandıkta görev alan binlerce kişi, ödemelerini alacağı tarihi merak ediyor. Peki, 14 Mayıs ve 28 Mayıs seçimleri sandık görevlisi ücreti ne kadar, kaç TL? İşte, YSK Seçim görevlisi ücretleri 2023 son dakika gelişmeleri ile ödeme tarihleri takvimi…

Sandık görevlisi ücreti ne zaman yatacak, hangi gün? YSK 14 Mayıs ve 28 Mayıs 2023 seçimleri sandık görevlisi ücreti ne kadar, kaç TL ödenecek?

Sandık görevlisi ücreti ne kadar, kaç TL soruları yanıt aramaya devam ediyor. Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri 14 Mayıs'ta yapılırken, salt çoğunluğun sağlanamadığı Cumhurbaşkanlığı 2. Tur Seçimi ise 28 Mayıs'ta tamamlandı. 1. Ve 2. Tur seçimlerde 190 binden fazla sandık kurulurken seçim görevlileri oy verme işleminin takibi ve oy sayımı gibi birçok görev üstlendi. Şimdi ise tüm gözler seçim görevlisi parası ödeme takvimi ile ilgili gelecek açıklamalarda. Peki, Sandık görevlisi ücreti ne zaman yatacak, yattı mı, hangi gün yatar? İşte, 2023 YSK 14 Mayıs ve 28 Mayıs Seçimleri sandık görevlisi ücretleri ödeme tarihleri takvimi…

Sandık görevlisi ücreti ne zaman yatacak, hangi gün? YSK 14 Mayıs ve 28 Mayıs 2023 seçimleri sandık görevlisi ücreti ne kadar, kaç TL ödenecek?

2023 SANDIK GÖREVLİSİ ÜCRETLERİ NE KADAR, KAÇ TL?

14 Mayıs'ta yapılan Türkiye Genel Seçimleri ile 28 Mayıs'ta düzenlenen 2. Tur Cumhurbaşkanlığı Seçiminde görev alan sandık görevlilerine ve sandık başkanına verilecek ücretler henüz belli olmadı.

2023 Sandık görevlisi ücretleri ile ilgili resmi açıklama geldiğinde haberimizde yer verilecektir.

Genel hesaplama yönteminin 2000 x memur maaş katsayısı olması nedeniyle ücretlerin 0,433684 x 2000 = 867 TL civarında belirlenmesi bekleniyor.

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Sandık görevlisi ücreti ne zaman yatacak, hangi gün? YSK 14 Mayıs ve 28 Mayıs 2023 seçimleri sandık görevlisi ücreti ne kadar, kaç TL ödenecek?

2019 yılında yerel yönetimlerin belirlendiği seçimde sandık görevlisi ücretleri şu şekildeydi:

Başkan ve Üyeler: 261 TL

Siyasi parti temsilcileri: 130 TL

Sandık görevlisi ücreti ne zaman yatacak, hangi gün? YSK 14 Mayıs ve 28 Mayıs 2023 seçimleri sandık görevlisi ücreti ne kadar, kaç TL ödenecek?

2023 SANDIK GÖREVLİSİ ÜCRETİ NE ZAMAN YATACAK?

Sandık görevlisi ücretlerinin yatırılacağı tarihlere ilişkin henüz resmi bir açıklama gelmedi. Sandık görevlisi ücretleri ödeme tarihleri ile ilgili açıklama geldiğinde haberimiz güncellenecektir.

Sandık görevlisi ücreti ne zaman yatacak, hangi gün? YSK 14 Mayıs ve 28 Mayıs 2023 seçimleri sandık görevlisi ücreti ne kadar, kaç TL ödenecek?

ÖDEMELER NEREYE YATIRILACAK?

Sandık görevlilerine yapılacak ödemeler, elden yapılmayacak olup önceki seçimde olduğu gibi il ve ilçe seçim kurulu başkanlıkları adına açılacak hesap aracılığı ile gerçekleşecek.

Sandık görevlisi ücretleri kimlik ibrazı yoluyla bankalar aracılığıyla yapılması bekleniyor.

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