Sandık görevlisi ücreti ne zaman yatacak, hangi gün? YSK 14 Mayıs ve 28 Mayıs 2023 seçimleri sandık görevlisi ücreti ne kadar, kaç TL ödenecek?

Sandık görevlisi ücreti ne kadar, kaç TL soruları yanıt aramaya devam ediyor. Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri 14 Mayıs'ta yapılırken, salt çoğunluğun sağlanamadığı Cumhurbaşkanlığı 2. Tur Seçimi ise 28 Mayıs'ta tamamlandı. 1. Ve 2. Tur seçimlerde 190 binden fazla sandık kurulurken seçim görevlileri oy verme işleminin takibi ve oy sayımı gibi birçok görev üstlendi. Şimdi ise tüm gözler seçim görevlisi parası ödeme takvimi ile ilgili gelecek açıklamalarda. Peki, Sandık görevlisi ücreti ne zaman yatacak, yattı mı, hangi gün yatar? İşte, 2023 YSK 14 Mayıs ve 28 Mayıs Seçimleri sandık görevlisi ücretleri ödeme tarihleri takvimi…