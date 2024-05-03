Giriş Tarihi: 03.05.2024 15:07
Güncelleme Tarihi: 03.05.2024
15:07
SANDIK GÖREVLİSİ ÜCRETİ yattı mı, ne zaman yatacak? 2024 YSK sandık görevlisi ücreti sorgulama e-devlet ekranı
Seçim sandık görevlisi ücretleri için YSK son dakika açıklamaları yakından takip ediliyor. 31 Mart yerel seçimleri geride kalırken görevli olan binlerce sandık görevlisi ücretlerin hangi tarihte yatırılacağına yönelik sorgulamalarına hız kazandırdı. 2024 seçimlerinde sandık kurulu başkanlarına 2.947 TL, sandık memurlarına 2.088 TL, partili üyelere 1.044 TL ve bina sorumlularına 2.936 TL ödeme yapılacak. Peki, Sandık görevlisi ücreti seçim paraları ne zaman yatacak? İşte 2024 YSK sandık görevlisi ücreti sorgulama ekranı.