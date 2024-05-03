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Haberler Fotohaber SANDIK GÖREVLİSİ ÜCRETİ yattı mı, ne zaman yatacak? 2024 YSK sandık görevlisi ücreti sorgulama e-devlet ekranı
Giriş Tarihi: 03.05.2024 15:07 Güncelleme Tarihi: 03.05.2024 15:07

SANDIK GÖREVLİSİ ÜCRETİ yattı mı, ne zaman yatacak? 2024 YSK sandık görevlisi ücreti sorgulama e-devlet ekranı

Seçim sandık görevlisi ücretleri için YSK son dakika açıklamaları yakından takip ediliyor. 31 Mart yerel seçimleri geride kalırken görevli olan binlerce sandık görevlisi ücretlerin hangi tarihte yatırılacağına yönelik sorgulamalarına hız kazandırdı. 2024 seçimlerinde sandık kurulu başkanlarına 2.947 TL, sandık memurlarına 2.088 TL, partili üyelere 1.044 TL ve bina sorumlularına 2.936 TL ödeme yapılacak. Peki, Sandık görevlisi ücreti seçim paraları ne zaman yatacak? İşte 2024 YSK sandık görevlisi ücreti sorgulama ekranı.

SANDIK GÖREVLİSİ ÜCRETİ yattı mı, ne zaman yatacak? 2024 YSK sandık görevlisi ücreti sorgulama e-devlet ekranı

Sandık görevlisi ücreti, seçim paraları ne zaman yatacak soruları için araştırmalar hız kazandı. 31 Mart 2024 Mahalli ve İdari Yerel Seçimlerinin tamamlanmasının ardından, binlerce sandık görevlisi ücretlerinin yatırılacağı tarihi öğrenmek istiyor. Bilindiği üzere, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde görev yapan kişilerin ücretleri il ve ilçe seçim kurulu başkanlıkları adına açılan hesap aracılığıyla yatırılmıştı. Peki, sandık görevlisi ücretleri ne zaman ve ne kadar yatacak? İşte 2024 YSK sandık görevlisi ücreti sorgulama ekranı.

SANDIK GÖREVLİSİ ÜCRETİ yattı mı, ne zaman yatacak? 2024 YSK sandık görevlisi ücreti sorgulama e-devlet ekranı

SANDIK GÖREVLİSİ ÜCRETİ 2024 NE KADAR?

31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerde görev alacak sandık görevlilerinin ücretleri belirlendi.

Buna göre;

Sandık kurulu başkanlarına 2.947 TL,

Sandık memurlarına 2.088 TL,

Partili üyelere 1.044 TL

Bina sorumlularına 2.936 TL ücret ödenecek.

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SANDIK GÖREVLİSİ ÜCRETİ yattı mı, ne zaman yatacak? 2024 YSK sandık görevlisi ücreti sorgulama e-devlet ekranı

SANDIK GÖREVLİSİ ÜCRETLERİ NE ZAMAN YATACAK?

Yurt genelinde 48 milyon 256 bin 117 seçmenin oy kullandığı 31 Mart 2024 Yerel Seçimlerde binlerce sandık görevlisi yer aldı. Yurt genelinde kurulan binlerce sandıkta seçim görevlileri aktif olarak rol aldı. Sandık kurma, kimlik kontrol, pusula, mühür teslimi, oy dökümü ve sayımı gibi görevleri yerine getirdi.

Konu hakkında YSK'dan bir açıklama gelmedi. Ancak şu anda ücretlerin Nisan ayı sonuna kadar yatacağı tahmin ediliyor. Konuyla ilgili gelişmeler yaşandıkça haberimizde yer alacak.

SANDIK GÖREVLİSİ ÜCRETİ yattı mı, ne zaman yatacak? 2024 YSK sandık görevlisi ücreti sorgulama e-devlet ekranı

SANDIK GÖREVLİSİ ÜCRETLERİ NEREDEN ALINACAK?

Sandık görevlisi ücretlerinin nereye yatacağına dair YSK'dan henüz resmi bir açıklama gelmedi.

Ancak geçtiğimiz seçimde sandık görevlileri ücretlerini kamu bankaları olan Ziraat, Halkbank ve Vakıfbank'tan almıştı.

SANDIK GÖREVLİSİ ÜCRETİ yattı mı, ne zaman yatacak? 2024 YSK sandık görevlisi ücreti sorgulama e-devlet ekranı
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