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Haberler Fotohaber Sandık görevlisi ücretleri 2023 ödeme tarihi: İlk ve 2. Tur seçim sandık görevlisi ücreti ne zaman yatacak, 28 Mayıs’tan sonra mı, ne kadar ödenecek, kaç TL?
Giriş Tarihi: 25.05.2023 10:40 Güncelleme Tarihi: 25.05.2023 10:40

Sandık görevlisi ücretleri 2023 ödeme tarihi: İlk ve 2. Tur seçim sandık görevlisi ücreti ne zaman yatacak, 28 Mayıs’tan sonra mı, ne kadar ödenecek, kaç TL?

YSK sandık görevlisi ücreti 2023 ödeme tarihleri sorgulanıyor. Bu pazar Türkiye 2.tur cumhurbaşkanlığı seçimleri için ikinci kez sandığa gidecek. İlk turda olduğu gibi bu turda da sandık başında görev alacak olan sandık görevlileri oy sayımı gibi süreçteki işlere katkı sağlamak için görevlerinin başında olacaklar. Bu noktada YSK sandık görevlisi ücretleri sorgulanıyor. Peki, sandık görevlisi ücret ödemesi başladı mı, ne zaman başlayacak? Seçim görevlisi ücreti ne kadar, kaç TL, ne zaman yatacak? İşte, merak edilen ayrıntılar…

Sandık görevlisi ücretleri 2023 ödendi mi, ne zaman ödenecek? 2023 sandık görevlisi ücreti ne kadar, kaç TL? Seçim görevlisi ücret ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak?

28 Mayıs Pazar günü Türkiye ikinci kez sandığa gidecek. Recep Tayyip Erdoğan ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun yarışacağı ikinci tur cumhurbaşkanlığı seçimlerinde sandıkların başında sandık görevlileri görev alacaklar. İlk turda olduğu gibi binlerce sandık görevlisi sandıkların başında bulunup, oy verme işlemi ve sonrasındaki işlemlerdeki süreçte etkin olarak görev alacaklar. Bu noktada seçim görevlisi ödemeleri ne zaman yatacak, yattı mı soruları araştırılırken seçim görevlisi ücreti ne kadar, kaç TL merak ediliyor. İşte, sandık görevlisi ücreti ve seçim görevlisi ücreti ödeme tarihleri…

Sandık görevlisi ücretleri 2023 ödendi mi, ne zaman ödenecek? 2023 sandık görevlisi ücreti ne kadar, kaç TL? Seçim görevlisi ücret ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak?

2023 SANDIK GÖREVLİSİ ÜCRETLERİ NE KADAR, KAÇ TL?

14 Mayıs Pazar günü yapılan Türkiye Genel Seçimleri'nde görev alan sandık görevlilerine ödenecek ücretler henüz belli olmadı. Bu noktada ise gözler geçtiğimiz seçim dönemlerine çevrildi.

2019 yılında yerel yönetimlerin belirlendiği seçimde sandık görevlisi olarak görev yapan başkan ve üyelere 261 TL, siyasi parti temsilcilerine ise 130 TL ödeme yapıldı.

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Sandık görevlisi ücretleri 2023 ödendi mi, ne zaman ödenecek? 2023 sandık görevlisi ücreti ne kadar, kaç TL? Seçim görevlisi ücret ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak?

Henüz 2023 sandık kurulu üyeleri ve sandık başkanı ücretleri açıklanmadı. Ancak genel hesaplama yönteminin 2000 x memur maaş katsayısı olması dolayısıyla 0,433684 x 2000 = 867 TL civarında belirlenmesi bekleniyor.

2023 Sandık görevlisi ücretleri ile ilgili açıklama geldiğinde haberimizde yer verilecektir.

Sandık görevlisi ücretleri 2023 ödendi mi, ne zaman ödenecek? 2023 sandık görevlisi ücreti ne kadar, kaç TL? Seçim görevlisi ücret ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak?

2023 SANDIK GÖREVLİSİ ÜCRETİ NE ZAMAN YATACAK?

Sandık görevlisi ücretlerinin ne zaman yatacağına dair henüz resmi bir açıklama gelmedi. Sandık görevlisi ücretleri ödeme tarihleri ile ilgili açıklama geldiğinde haberimizde yer alacaktır.

Sandık görevlisi ücretleri 2023 ödendi mi, ne zaman ödenecek? 2023 sandık görevlisi ücreti ne kadar, kaç TL? Seçim görevlisi ücret ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak?

MÜŞAHİTLER ÜCRET ALACAK MI?

Sandık işlemlerini takip etmek üzere, siyasi partilerin ve adayların kamu hizmetinden yasaklı olmayan ergin kişiler arasından belirlediği, oy kullanma, sayım - döküm, tasnif ve tutanakların tutulması işlemlerini takip eden yetkiliye "gözlemci" veya "müşahit" denmektedir.

Müşahitlik resmi bir görev değildir ve tamamen gönüllülük esasına dayalıdır. Bir partinin gönüllü bir görevlisi olan müşahitler para almazlar.

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