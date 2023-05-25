Sandık görevlisi ücretleri 2023 ödeme tarihi: İlk ve 2. Tur seçim sandık görevlisi ücreti ne zaman yatacak, 28 Mayıs’tan sonra mı, ne kadar ödenecek, kaç TL?

YSK sandık görevlisi ücreti 2023 ödeme tarihleri sorgulanıyor. Bu pazar Türkiye 2.tur cumhurbaşkanlığı seçimleri için ikinci kez sandığa gidecek. İlk turda olduğu gibi bu turda da sandık başında görev alacak olan sandık görevlileri oy sayımı gibi süreçteki işlere katkı sağlamak için görevlerinin başında olacaklar. Bu noktada YSK sandık görevlisi ücretleri sorgulanıyor. Peki, sandık görevlisi ücret ödemesi başladı mı, ne zaman başlayacak? Seçim görevlisi ücreti ne kadar, kaç TL, ne zaman yatacak? İşte, merak edilen ayrıntılar…