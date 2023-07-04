SANDIK GÖREVLİSİ ÜCRETLERİ 2023 || Sandık görevlisi ücretleri yattı mı, ne zaman ve nereye yatacak, ne kadar, kaç TL yatacak?

2023 SANDIK GÖREVLİSİ ÜCRETLERİ NE KADAR?

2023 yılı için sandık görevlisi ücretleri henüz açıklanmadı. Ancak genel hesaplama yöntemi ile 2000 x memur maaş katsayısı olması dolayısıyla 0,433684 x 2000 = 867 TL civarında olması bekleniyor.

14 Mayıs'ta yapılan Türkiye Genel Seçimleri ile 28 Mayıs'ta düzenlenen 2. Tur Cumhurbaşkanlığı Seçiminde görev alan sandık görevlilerine ve sandık başkanına verilecek ücretler henüz belli olmadı.

2023 Sandık görevlisi ücretleri ile ilgili resmi açıklama geldiğinde haberimizde yer verilecektir.