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Haberler Fotohaber SANDIK GÖREVLİSİ ÜCRETLERİ 2023 || Sandık görevlisi ücretleri yattı mı, ne zaman ve nereye yatacak, ne kadar, kaç TL yatacak?
Giriş Tarihi: 04.07.2023 15:42 Güncelleme Tarihi: 04.07.2023 15:42

SANDIK GÖREVLİSİ ÜCRETLERİ 2023 || Sandık görevlisi ücretleri yattı mı, ne zaman ve nereye yatacak, ne kadar, kaç TL yatacak?

14 Mayıs ve 28 Mayıs'ta yapılan 28. Dönem milletvekili ve Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde görev alan sandık görevlileri "Sandık görevlisi ücretleri yattı mı, ne zaman yatacak?" sorusuna yanıt arıyor. 1.tur ve 2. tur seçimlerinde oy verme işleminin takibi ve oy sayımı gibi önemli görevler üstlenen sandık görevlileri seçim sürecinde 190 bin 736 sandıkta görev almıştı. Sandık görevlisi ücretleri ne kadar, kaç TL yatacak sorusu merak ediliyor. Peki, sandık görevlisi ücreti nereden alınacak, nereye yatacak? İşte, yanıtı…

SANDIK GÖREVLİSİ ÜCRETLERİ SON GELİŞMELER|| Sandık görevlisi ücretleri yattı mı, ne zaman yatacak, ne kadar, kaç TL yatacak?

Temmuz ayı itibariyle sandık görevlisi ücretlerini almak isteyen vatandaşlar sandık görevlisi ücretleri yattı mı, ne zaman yatacak sorularına yanıt arıyor. Türkiye genelinde kurulan binlerce sandıkta görev alan seçim görevlileri sandık görevlisi ücreti ne kadar, kaç TL merak ediyor. YSK tarafından ödemelerin hesaplara yatırılacak. Peki, sandık görevlisi ücretleri nereden alınacak, nereye yatacak? İşte, yanıtı…

SANDIK GÖREVLİSİ ÜCRETLERİ SON GELİŞMELER|| Sandık görevlisi ücretleri yattı mı, ne zaman yatacak, ne kadar, kaç TL yatacak?

2023 SANDIK GÖREVLİSİ ÜCRETLERİ NE KADAR?

2023 yılı için sandık görevlisi ücretleri henüz açıklanmadı. Ancak genel hesaplama yöntemi ile 2000 x memur maaş katsayısı olması dolayısıyla 0,433684 x 2000 = 867 TL civarında olması bekleniyor.

14 Mayıs'ta yapılan Türkiye Genel Seçimleri ile 28 Mayıs'ta düzenlenen 2. Tur Cumhurbaşkanlığı Seçiminde görev alan sandık görevlilerine ve sandık başkanına verilecek ücretler henüz belli olmadı.

2023 Sandık görevlisi ücretleri ile ilgili resmi açıklama geldiğinde haberimizde yer verilecektir.

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SANDIK GÖREVLİSİ ÜCRETLERİ SON GELİŞMELER|| Sandık görevlisi ücretleri yattı mı, ne zaman yatacak, ne kadar, kaç TL yatacak?

2019 yılında yerel yönetimlerin belirlendiği seçimde sandık görevlisi ücretleri şu şekildeydi:

Başkan ve Üyeler: 261 TL

Siyasi parti temsilcileri: 130 TL

SANDIK GÖREVLİSİ ÜCRETLERİ SON GELİŞMELER|| Sandık görevlisi ücretleri yattı mı, ne zaman yatacak, ne kadar, kaç TL yatacak?

2023 SANDIK GÖREVLİSİ ÜCRETİ NE ZAMAN YATACAK?

Sandık görevlisi ücretlerinin yatırılacağı tarihlere ilişkin henüz resmi bir açıklama gelmedi. Sandık görevlisi ücretleri ödeme tarihleri ile ilgili açıklama geldiğinde haberimiz güncellenecektir.

SANDIK GÖREVLİSİ ÜCRETLERİ SON GELİŞMELER|| Sandık görevlisi ücretleri yattı mı, ne zaman yatacak, ne kadar, kaç TL yatacak?

ÖDEMELER NEREYE YATIRILACAK?

Sandık görevlilerine yapılacak ödemeler, elden yapılmayacak olup önceki seçimde olduğu gibi il ve ilçe seçim kurulu başkanlıkları adına açılacak hesap aracılığı ile gerçekleşecek.

Sandık görevlisi ücretleri kimlik ibrazı yoluyla bankalar aracılığıyla yapılması bekleniyor.

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