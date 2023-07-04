Giriş Tarihi: 04.07.2023 15:42
Güncelleme Tarihi: 04.07.2023
15:42
SANDIK GÖREVLİSİ ÜCRETLERİ 2023 || Sandık görevlisi ücretleri yattı mı, ne zaman ve nereye yatacak, ne kadar, kaç TL yatacak?
14 Mayıs ve 28 Mayıs'ta yapılan 28. Dönem milletvekili ve Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde görev alan sandık görevlileri "Sandık görevlisi ücretleri yattı mı, ne zaman yatacak?" sorusuna yanıt arıyor. 1.tur ve 2. tur seçimlerinde oy verme işleminin takibi ve oy sayımı gibi önemli görevler üstlenen sandık görevlileri seçim sürecinde 190 bin 736 sandıkta görev almıştı. Sandık görevlisi ücretleri ne kadar, kaç TL yatacak sorusu merak ediliyor. Peki, sandık görevlisi ücreti nereden alınacak, nereye yatacak? İşte, yanıtı…