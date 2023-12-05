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Haberler Fotohaber Sandık Kokusu başlıyor: Show Tv yeni dizisi Sandık Kokusu oyuncuları kimler, ne zaman başlıyor, konusu nedir?
Giriş Tarihi: 05.12.2023 13:34 Güncelleme Tarihi: 05.12.2023 13:34

Sandık Kokusu başlıyor: Show Tv yeni dizisi Sandık Kokusu oyuncuları kimler, ne zaman başlıyor, konusu nedir?

Sandık Kokusu ne zaman başlayacak sorusu dizinin tanıtımı yayımlandığı ilk andan beri araştırılmaya başladı. Show Tv ekranlarında yayımlanmaya başlayacak olan dizinin yapımcılığını O3 Medya üstleniyor.Dizi fragmanıyla takipçilerinin ilgisini çekerken kadrosu ve konusuyla da izleyicilerin ilgisini çekti. Senaryosunu Melis Civelek ve Zeynep Gür'in yazdığı dizinin oyuncu kadrosu da merak uyandırdı. Diziseverler Sandık Kokusu ne zaman başlayacak? Sandık Kokusu konusu ne, oyuncu kadrosunda kimler var sorularının detayları:

Sandık Kokusu başlıyor: Show Tv yeni dizisi Sandık Kokusu oyuncuları kimler, ne zaman başlıyor, konusu nedir?

Sandık Kokusu ne zaman başlıyor, oyuncu kadrosu, konusu hakkındaki sorulara yanıt geldi. O3 Medya'nın yapımcılığını üstlendiği dizinin art arda verdiği üç tanıtımı dikkat çekerken oyuncu kadrosu ve oyuncuların hikâyedeki rolleri de sosyal medya da çok konuşuldu.

Sandık Kokusu başlıyor: Show Tv yeni dizisi Sandık Kokusu oyuncuları kimler, ne zaman başlıyor, konusu nedir?

SANDIK KOKUSU BAŞLIYOR!

Melis Civelek ve Zeynep Gür'ün kaleme aldığı yönetmen koltuğunda Nezaket Coşkun'un oturduğu dizi yarın 6 Aralık Çarşamba saat 20.00'de Show Tv'de başlıyor. Dizinin hikâyesi ve kadronun hikâyedeki rolü de çok merak uyandırıyor.

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Sandık Kokusu başlıyor: Show Tv yeni dizisi Sandık Kokusu oyuncuları kimler, ne zaman başlıyor, konusu nedir?

SANDIK KOKUSU DİZİSİ KONUSU VE KADROSU

Sandık Kokusu oyuncu kadrosu ve konusu bir hayli dikkat çekiyor. Annesine emanet ettiği oğlu talihsiz bir şekilde kaybolan Karsu(Özge Özpirinçci) ve ailesinin yaşadığı büyük kayıpla değişen hayatlarını,anne olmanın, umudunu yitirmenin her şeye rağen yaşama tutunmanın yüreklere dokunan hikâyesiyle izleyiciyi ekrana kilitleyecek.

Sandık Kokusu başlıyor: Show Tv yeni dizisi Sandık Kokusu oyuncuları kimler, ne zaman başlıyor, konusu nedir?

Sandık Kokusu'nun ilk bölümünde; Karsu'nun (Özge Özpirinçci) hayatını mahvederken, Karsu ve annesi Filiz(Demet Akbağ) bir daha görüşmemek üzere ayrılırlar.Dizide Necip Memili Karsu'nun (Özge Özpirinçci) eşi ve üç çocuk babası olarak izleyicinin karşısına çıkacak.Uzun zaman sonra televizyona dönen Metin Akdülger bu dizi de süpriz bir rol ile izleyicinin karşısına çıkmaya hazırlanıyor

Sandık Kokusu başlıyor: Show Tv yeni dizisi Sandık Kokusu oyuncuları kimler, ne zaman başlıyor, konusu nedir?

SANDIK KOKUSU OYUNCU KADROSU

Sandık Kokusu ne zaman başlıyor, konusu ne, gerçek hikâye mi? sorularının yanında diziseverlerin en merak ettiği konulardan birisi de Sandık Kokusu oyuncu kadrosu oldu. Dizide Özge Özpirinçci, Demet Akbağ, Necip Memili ve Metin Akdülger başrolleri paylaşıyor.

Özge Özpirinçci

Demet Akbağ

Necip Memili

Metin Akgülder

Levent Can

Mina Akdin

Ergun Kuyucu

Kayhan Açıkgöz

Nalan Okçuoğlu

Seda Türkmen

İnci Şen

Emre Şen

Sedef Pehlivanoğl

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