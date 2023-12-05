Sandık Kokusu başlıyor: Show Tv yeni dizisi Sandık Kokusu oyuncuları kimler, ne zaman başlıyor, konusu nedir?

Sandık Kokusu'nun ilk bölümünde; Karsu'nun (Özge Özpirinçci) hayatını mahvederken, Karsu ve annesi Filiz(Demet Akbağ) bir daha görüşmemek üzere ayrılırlar.Dizide Necip Memili Karsu'nun (Özge Özpirinçci) eşi ve üç çocuk babası olarak izleyicinin karşısına çıkacak.Uzun zaman sonra televizyona dönen Metin Akdülger bu dizi de süpriz bir rol ile izleyicinin karşısına çıkmaya hazırlanıyor