Giriş Tarihi: 05.12.2023 13:34
Güncelleme Tarihi: 05.12.2023
13:34
Sandık Kokusu başlıyor: Show Tv yeni dizisi Sandık Kokusu oyuncuları kimler, ne zaman başlıyor, konusu nedir?
Sandık Kokusu ne zaman başlayacak sorusu dizinin tanıtımı yayımlandığı ilk andan beri araştırılmaya başladı. Show Tv ekranlarında yayımlanmaya başlayacak olan dizinin yapımcılığını O3 Medya üstleniyor.Dizi fragmanıyla takipçilerinin ilgisini çekerken kadrosu ve konusuyla da izleyicilerin ilgisini çekti. Senaryosunu Melis Civelek ve Zeynep Gür'in yazdığı dizinin oyuncu kadrosu da merak uyandırdı. Diziseverler Sandık Kokusu ne zaman başlayacak? Sandık Kokusu konusu ne, oyuncu kadrosunda kimler var sorularının detayları: