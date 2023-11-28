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Haberler Fotohaber Sandık Kokusu ne zaman başlayacak? Show Tv Sandık Kokusu dizisi oyuncuları kim, konusu ne, gerçek mi?
Giriş Tarihi: 28.11.2023 16:22 Güncelleme Tarihi: 28.11.2023 16:22

Sandık Kokusu ne zaman başlayacak? Show Tv Sandık Kokusu dizisi oyuncuları kim, konusu ne, gerçek mi?

Sandık Kokusu ne zaman başlayacak, hangi günler yayımlanacak sorusu son dakika yanıt arıyor. Show Tv ekranlarında yayımlanmaya başlayacak olan dizinin yönetmenliğini Nezaket Coşkun'un üstlenirken, yapımcılığını O3 Medya yapıyor. Sandık Kokusu oyuncuları ve konusuyla diziseverlerin ilgisini çekerken, senaryosunu Melis Civelek ve Zeynep Gür alıyor. Dizinin ilk tanıtımı yayımlanırken, çok yakında Show Tv ekranlarındaki yerini alacak. Peki, Sandık Kokusu ne zaman başlayacak? Sandık Kokusu konusu ne, oyuncu kadrosunda kimler var? İşte, konu hakkında detaylar

Sandık Kokusu ne zaman başlayacak? Show Tv Sandık Kokusu dizisi oyuncuları kim, konusu ne, gerçek mi?

Sandık Kokusu dizisi ne zaman başlayacak, oyuncu kadrosunda kimler var, konusu gerçek mi soruları yöneltiliyor. Show Tv ekranlarında yayımlanacak olan dizinin gelecek hafta ekranlara gelmesi bekleniyor.

Sandık Kokusu ne zaman başlayacak? Show Tv Sandık Kokusu dizisi oyuncuları kim, konusu ne, gerçek mi?

SANDIK KOKUSU DİZİSİ İLK TANITIMI YAYINLANDI!

Yapımcılığını O3 Medya'nın üstlendiği, senaryosunu Melis Civelek ve Zeynep Gür'ün kaleme aldığı Sandık Kokusu dizisi, Show TV ekranlarında izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor.

Birbirinden başarılı isimlerin yer aldığı kadrosuyla dikkat çeken dizinin ilk tanıtımı izleyicilerle buluştu. Hikayesiyle izleyicileri derinden etkileyecek yapım, tanıtımıyla sosyal medyada da çok konuşuldu.

Sandık Kokusu Dizisi İlk Tanıtımı İzlemek İçin Tıklayınız: https://www.showtv.com.tr/dizi/fragman/sandik-kokusu-ilk-tanitimi/114843

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Sandık Kokusu ne zaman başlayacak? Show Tv Sandık Kokusu dizisi oyuncuları kim, konusu ne, gerçek mi?

İLK KARE PAYLAŞILDI!

Sandık Kokusu dizisinin başrol oyuncuları Özge Özpirinçci, Demet Akbağ, Metin Akdülger ve Necip Memili tanıtım için kamera karşısına geçti.

Merakla beklenen dizi, yayınlanan yeni fotoğrafla beğeni topladı.

Sandık Kokusu ne zaman başlayacak? Show Tv Sandık Kokusu dizisi oyuncuları kim, konusu ne, gerçek mi?

SANDIK KOKUSU DİZİSİ NE ZAMAN BAŞLIYOR, HANGİ TARİHTE?

Kreatif danışmanlığını Zeynep Günay'ın yaptığı, yönetmen koltuğunda ise Nezaket Coşkun'un oturduğu Sandık Kokusu dizisinin 6 Aralık Çarşamba günü yayımlanacak.

Sandık Kokusu ne zaman başlayacak? Show Tv Sandık Kokusu dizisi oyuncuları kim, konusu ne, gerçek mi?

SANDIK KOKUSU DİZİSİ KONUSU NEDİR?

Sandık Kokusu, güçlü bir kadının ayakta kalma mücadelesini, aile olabilmenin, geçmişten gelen yüklere rağmen özgürleşebilmenin zorlu yolculuğunu anlatacak.

İzleyici karşısına çıkmak için gün sayan dizi; üç çocuk annesi Karsu'nun yaşadığı büyük bir travma sonrası Adana'dan İstanbul'a gelişi ve hayata yeniden tutunma hikayesini etkileyici bir anlatımla ekrana taşıyacak.

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