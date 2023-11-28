Sandık Kokusu ne zaman başlayacak? Show Tv Sandık Kokusu dizisi oyuncuları kim, konusu ne, gerçek mi?

Giriş Tarihi: 28.11.2023 16:22 Güncelleme Tarihi: 28.11.2023 16:22

Sandık Kokusu ne zaman başlayacak, hangi günler yayımlanacak sorusu son dakika yanıt arıyor. Show Tv ekranlarında yayımlanmaya başlayacak olan dizinin yönetmenliğini Nezaket Coşkun'un üstlenirken, yapımcılığını O3 Medya yapıyor. Sandık Kokusu oyuncuları ve konusuyla diziseverlerin ilgisini çekerken, senaryosunu Melis Civelek ve Zeynep Gür alıyor. Dizinin ilk tanıtımı yayımlanırken, çok yakında Show Tv ekranlarındaki yerini alacak. Peki, Sandık Kokusu ne zaman başlayacak? Sandık Kokusu konusu ne, oyuncu kadrosunda kimler var? İşte, konu hakkında detaylar