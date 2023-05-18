SANDIK MÜŞAHİDİ ÜCRETİ 2023: Müşahit ne demek, nasıl olunur? Müşahitlere para yatacak mı, ne kadar, kaç TL yatacak?

"Sandık müşahidi ücreti ne kadar, kaç TL, para yatacak mı? Müşahitlere ne kadar para yatacak?" soruları 2. Tur Cumhurbaşkanlığı seçimlerine kısa bir süre kala tekrar gündeme geldi. Seçimin tarafsız bir şekilde yürütülüp yürütülmediğini ve sandık kurulunun görevini doğru yapıp yapmadığını denetleyen müşahitler 28 Mayıs seçimlerinde ciddi bir görev üstlenecekler. Bu noktada başvuruda bulunmak isteyen kişiler "Sandık müşahidi nasıl olunur, sandık müşahidi ücreti ne kadar, para alır mı?" gibi sorulara yanıt arıyor. İşte, sandık müşahidi 2023 ücreti ve diğer merak edilen ayrıntılar…