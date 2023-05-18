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Haberler Fotohaber SANDIK MÜŞAHİDİ ÜCRETİ 2023: Müşahit ne demek, nasıl olunur? Müşahitlere para yatacak mı, ne kadar, kaç TL yatacak?
Giriş Tarihi: 18.05.2023 19:51 Güncelleme Tarihi: 18.05.2023 19:51

SANDIK MÜŞAHİDİ ÜCRETİ 2023: Müşahit ne demek, nasıl olunur? Müşahitlere para yatacak mı, ne kadar, kaç TL yatacak?

Türkiye, 28 Mayıs Pazar günü 2. Tur Cumhurbaşkanlığı seçimi için tekrar sandıkların yolunu tutacak. 2.tur Cumhurbaşkanlığı oy pusulasında Recep Tayyip Erdoğan ve Kemal Kılıçdaroğlu arasından seçmen tercih ettiği aday için ayrılan bölüme EVET mührünü basacak. Bu noktada ise, Cumhurbaşkanlığı seçimi kapsamında vatandaşlar "Sandık müşahidi nasıl olunur, sandık müşahidi ücreti ne kadar, para alır mı?" gibi sorulara yanıt arıyor. Seçimin tarafsız bir şekilde yürütülüp yürütülmediğini ve sandık kurulunun görevini doğru yapıp yapmadığını denetleyen müşahitler 28 Mayıs seçimlerinde ciddi bir görev üstlenecekler. Peki, sandık müşahidi ücreti ne kadar, kaç TL, para yatacak mı? Müşahitlere ne kadar para yatacak? İşte, cevabı…

SANDIK MÜŞAHİDİ ÜCRETİ 2023: Müşahit ne demek, nasıl olunur? Müşahitlere para yatacak mı, ne kadar, kaç TL yatacak?

"Sandık müşahidi ücreti ne kadar, kaç TL, para yatacak mı? Müşahitlere ne kadar para yatacak?" soruları 2. Tur Cumhurbaşkanlığı seçimlerine kısa bir süre kala tekrar gündeme geldi. Seçimin tarafsız bir şekilde yürütülüp yürütülmediğini ve sandık kurulunun görevini doğru yapıp yapmadığını denetleyen müşahitler 28 Mayıs seçimlerinde ciddi bir görev üstlenecekler. Bu noktada başvuruda bulunmak isteyen kişiler "Sandık müşahidi nasıl olunur, sandık müşahidi ücreti ne kadar, para alır mı?" gibi sorulara yanıt arıyor. İşte, sandık müşahidi 2023 ücreti ve diğer merak edilen ayrıntılar…

SANDIK MÜŞAHİDİ ÜCRETİ 2023: Müşahit ne demek, nasıl olunur? Müşahitlere para yatacak mı, ne kadar, kaç TL yatacak?

MÜŞAHİT NEDİR?

27 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı Seçiminde sandıklarda güvenliği sağlamak için müşahitler görev alacak. Sandık güvenliğini sağlamak ve gerekli oy kullanma işlemlerini takip etmek için görev alacaklar.

Müşahit (gözlemci) sandık kurulunun oluşturulması, oy kullanma, tasnif ve tutanakların tutulması işlemlerini takip eder, gerektiği yerlerde itiraz eder.

Müşahitler, siyasi partilerin ve bağımsız adayların belirleyip İlçe Seçim Kurulu'na sundukları liste üzerinden kura ile belirlenirler.

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SANDIK MÜŞAHİDİ ÜCRETİ 2023: Müşahit ne demek, nasıl olunur? Müşahitlere para yatacak mı, ne kadar, kaç TL yatacak?

Kura sırasına göre, önce asıl ardından da yedek üyeler belirlenir. Parti üyesi olmayan vatandaşların müşahit olabilmeleri için bağımsız platformlar tarafından da faaliyetler yürütülmekle birlikte, gönüllü müşahitlerin seçim günü görev yapabilmeleri için bir siyasi parti onaylı "Müşahit Görev Belgesi"ne sahip olmaları gerekir.

SANDIK MÜŞAHİDİ ÜCRETİ 2023: Müşahit ne demek, nasıl olunur? Müşahitlere para yatacak mı, ne kadar, kaç TL yatacak?

SANDIK MÜŞAHİDİ PARA ALIR MI, ÜCRETİ NE KADAR, KAÇ TL?

Müşahitlik resmi bir görev değildir ve tamamen gönüllülük esasına dayalı olması sebebiyle müşahitler para almazlar.

SANDIK MÜŞAHİDİ ÜCRETİ 2023: Müşahit ne demek, nasıl olunur? Müşahitlere para yatacak mı, ne kadar, kaç TL yatacak?

NASIL MÜŞAHİT OLUNUR?

Müşahitler, siyasi partilerin ve bağımsız adayların belirleyip İlçe Seçim Kurulu'na sundukları liste üzerinden kura ile belirlenirler.

Kura sırasına göre, önce asıl ardından da yedek üyeler belirlenir.

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