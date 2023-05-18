Giriş Tarihi: 18.05.2023 19:51
Güncelleme Tarihi: 18.05.2023
19:51
SANDIK MÜŞAHİDİ ÜCRETİ 2023: Müşahit ne demek, nasıl olunur? Müşahitlere para yatacak mı, ne kadar, kaç TL yatacak?
Türkiye, 28 Mayıs Pazar günü 2. Tur Cumhurbaşkanlığı seçimi için tekrar sandıkların yolunu tutacak. 2.tur Cumhurbaşkanlığı oy pusulasında Recep Tayyip Erdoğan ve Kemal Kılıçdaroğlu arasından seçmen tercih ettiği aday için ayrılan bölüme EVET mührünü basacak. Bu noktada ise, Cumhurbaşkanlığı seçimi kapsamında vatandaşlar "Sandık müşahidi nasıl olunur, sandık müşahidi ücreti ne kadar, para alır mı?" gibi sorulara yanıt arıyor. Seçimin tarafsız bir şekilde yürütülüp yürütülmediğini ve sandık kurulunun görevini doğru yapıp yapmadığını denetleyen müşahitler 28 Mayıs seçimlerinde ciddi bir görev üstlenecekler. Peki, sandık müşahidi ücreti ne kadar, kaç TL, para yatacak mı? Müşahitlere ne kadar para yatacak? İşte, cevabı…