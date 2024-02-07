Şanlıurfa deprem konutları kura çekimi! 7 Şubat 2024 TOKİ Şanlıurfa deprem konutları kura sonuçları sorgulama ekranı

Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkilediği şehirler arasında yer alan Şanlıurfa'da Eyyübiye'de 3 bin 202, Karaköprü'de 733, Birecik ilçesinde 534 olmak üzere toplam 4 bin 469 konut etaplar halinde inşa ediliyor.