Şanlıurfa deprem konutları kura çekimi! 7 Şubat 2024 TOKİ Şanlıurfa deprem konutları kura sonuçları sorgulama ekranı

Giriş Tarihi: 07.02.2024 11:52
Güncelleme Tarihi: 07.02.2024
11:52
Şanlıurfa deprem konutları teslim ediliyor. Asrın felaketinin 1. yıl-dönümünde afet illeri bir bir evlerine kavuşuyor. Başkan Erdoğan liderliğinde gerçekleşen kura çekilişi törenleri gündemde. Kura ve anahtar teslim töreni ile aileler sonuca ulaşıyor. TOKİ ve AFAD işbirliğinde gerçekleşen süreçte toplamda 46 bin konut hak sahiplerini bulacak. Peki; 7 Şubat Şanlıurfa deprem konutları kura sonuçları açıklandı mı, saat kaçta, nereden öğrenilir? İşte, AFAD Hak Sahipleri Kura Çekimi canlı izle ekranı ve Eyyübiye, Karaköprü, Birecik isim listesi sorgulama linki...