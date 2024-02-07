Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Fotohaber Şanlıurfa deprem konutları kura çekimi! 7 Şubat 2024 TOKİ Şanlıurfa deprem konutları kura sonuçları sorgulama ekranı
Giriş Tarihi: 07.02.2024 11:52 Güncelleme Tarihi: 07.02.2024 11:52

Şanlıurfa deprem konutları kura çekimi! 7 Şubat 2024 TOKİ Şanlıurfa deprem konutları kura sonuçları sorgulama ekranı

Şanlıurfa deprem konutları teslim ediliyor. Asrın felaketinin 1. yıl-dönümünde afet illeri bir bir evlerine kavuşuyor. Başkan Erdoğan liderliğinde gerçekleşen kura çekilişi törenleri gündemde. Kura ve anahtar teslim töreni ile aileler sonuca ulaşıyor. TOKİ ve AFAD işbirliğinde gerçekleşen süreçte toplamda 46 bin konut hak sahiplerini bulacak. Peki; 7 Şubat Şanlıurfa deprem konutları kura sonuçları açıklandı mı, saat kaçta, nereden öğrenilir? İşte, AFAD Hak Sahipleri Kura Çekimi canlı izle ekranı ve Eyyübiye, Karaköprü, Birecik isim listesi sorgulama linki...

Şanlıurfa deprem konutları kura çekimi! 7 Şubat 2024 TOKİ Şanlıurfa deprem konutları kura sonuçları sorgulama ekranı

Şanlıurfa deprem konutları kura çekimi canlı izle ekranı başında yerler alındı. Youtube üzerinden yayımlanan çekilişin ardından sonuçlara e-devlet üzerinden de ulaşılabiliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, afet illerini gezerek kura törenlerine katılıyor. Sıra Şanlıurfa'da. AFAD Hak Sahipliği Kura Sonucu Sorgulama e-devlet ekranı ile deprem konutu isim listesi araştırılıyor. Peki, 2024 Şanlıurfa deprem konutları kura sonuçları nereden öğrenilir? İşte, detaylar...

Şanlıurfa deprem konutları kura çekimi! 7 Şubat 2024 TOKİ Şanlıurfa deprem konutları kura sonuçları sorgulama ekranı

ŞANLIURFA DEPREM KONUTLARI TESLİM EDİLİYOR!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 7 Şubat Çarşamba günü 11 Nisan Kapalı Spor Salonu'nda AK Parti Şanlıurfa İlçe Belediye Başkan Adayları Tanıtım Toplantısı'na ve Harran Üniversitesi Kapalı Spor Salonu'nda düzenlenecek Deprem Konutları Kura ve Teslim Töreni'ne katılacak.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Şanlıurfa deprem konutları kura çekimi! 7 Şubat 2024 TOKİ Şanlıurfa deprem konutları kura sonuçları sorgulama ekranı

ŞANLIURFA DEPREM KONUTLARI KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE

Şanlıurfa Deprem Konutları Kura Çekimi, 7 Şubat günü AFAD Kahramanmaraş Deprem Konutları Kura Çekimi Youtube kanalı üzerinden canlı izleniyor.

ŞANLIURFA DEPREM KONUTU KURA ÇEKİMİ CANLI YAYIN EKRANI

Şanlıurfa deprem konutları kura çekimi! 7 Şubat 2024 TOKİ Şanlıurfa deprem konutları kura sonuçları sorgulama ekranı

ŞANLIURFA DEPREM KONUTLARI KURA SONUÇLARI İSİM LİSTESİ

Kura çekimi sonrası kesinleşen sonuçlar, e-Devlet üzerinde yer alan AFAD sayfası üzerinden (https://www.turkiye.gov.tr/afet-ve-acil-durum-yonetimi-baskanligi) ilan edilecek.

ŞANLIURFA DEPREM KONUTU KURA SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI

Şanlıurfa deprem konutları kura çekimi! 7 Şubat 2024 TOKİ Şanlıurfa deprem konutları kura sonuçları sorgulama ekranı

Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkilediği şehirler arasında yer alan Şanlıurfa'da Eyyübiye'de 3 bin 202, Karaköprü'de 733, Birecik ilçesinde 534 olmak üzere toplam 4 bin 469 konut etaplar halinde inşa ediliyor.

SON DAKİKA