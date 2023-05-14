Şanlıurfa Haliliye seçim sonuçları! 14 Mayıs 2023 Haliliye seçim sonucu canlı ve anlık oy oranı

14 Mayıs Pazar sabahı tüm yurt genelinde olduğu gibi sandık başına gidecek olan Haliliye, Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem milletvekilini seçecek. Şanlıurfa Haliliye seçim sonuçları merak ediliyor. Meclise 14 milletvekili gönderecek Şanlıurfa'da 2023 seçmen sayısı, geçerli oy sayısı, seçim sonuçları merak ediliyor. Efeler Cumhur İttifakı ve Millet İttifakı oy oranları AK Parti, CHP, MHP, İyi Parti milletvekili oy oranlarını nasıl ekileceği sorgulanıyor. Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde ikamet ederek oyunu kullanan vatandaşlar "2023 Haliliye seçim sonuçları açıklandı mı, Haliliye Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili oy oranları listesine göre seçim sonucunu kim kazandı?'' sorusuna yanıt arıyor. Peki, 2023 Haliliye seçim sonuçları açıklandı mı, seçim sonucunu kim kazandı, oy oranı nasıl? İşte, Haliliye 2023 Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçim sonuçları oy oranları son durum.