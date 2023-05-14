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Haberler Fotohaber Şanlıurfa Haliliye seçim sonuçları! 14 Mayıs 2023 Haliliye seçim sonucu canlı ve anlık oy oranı
Giriş Tarihi: 14.05.2023 16:58 Güncelleme Tarihi: 14.05.2023 16:58

Şanlıurfa Haliliye seçim sonuçları! 14 Mayıs 2023 Haliliye seçim sonucu canlı ve anlık oy oranı

14 Mayıs Pazar sabahı tüm yurt genelinde olduğu gibi sandık başına gidecek olan Haliliye, Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem milletvekilini seçecek. Şanlıurfa Haliliye seçim sonuçları merak ediliyor. Meclise 14 milletvekili gönderecek Şanlıurfa'da 2023 seçmen sayısı, geçerli oy sayısı, seçim sonuçları merak ediliyor. Efeler Cumhur İttifakı ve Millet İttifakı oy oranları AK Parti, CHP, MHP, İyi Parti milletvekili oy oranlarını nasıl ekileceği sorgulanıyor. Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde ikamet ederek oyunu kullanan vatandaşlar "2023 Haliliye seçim sonuçları açıklandı mı, Haliliye Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili oy oranları listesine göre seçim sonucunu kim kazandı?'' sorusuna yanıt arıyor. Peki, 2023 Haliliye seçim sonuçları açıklandı mı, seçim sonucunu kim kazandı, oy oranı nasıl? İşte, Haliliye 2023 Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçim sonuçları oy oranları son durum.

Şanlıurfa Haliliye seçim sonuçları! 14 Mayıs 2023 Haliliye seçim sonucu canlı ve anlık oy oranı

Şanlıurfa'nın en kalabalık ilçesi olması sebebiyle Haliliye seçim sonuçları merak ediliyor. Yurt genelinde oy kullanma işleminin bitmesinin ardından sandıklar sayılmaya başlandı ve açılan sandıklar YSK tarafından kamuoyu ile paylaşılıyor. Toplam 14 milletvekilini meclise gönderecek olan Şanlıurfa'da Cumhur İttifakı ve Millet İttifakı oy oranları Ak Parti, CHP, MHP, İyi Parti milletvekili oy oranlarını nasıl etkiyeceği merak ediliyor. Haliliyeliler oy pusulasında sırasıyla Recep Tayyip Erdoğan, Muharrem İnce (adaylıktan çekildi), Kemal Kılıçdaroğlu, Sinan Oğan arasından kendine yakın gördüğü aday için ayrılan bölüme EVET mührünü bastı ve şimdi seçim sonuçlarını sorguluyor. Peki, 2023 Haliliye seçim sonuçları açıklandı mı, seçim sonucunu kim kazandı, oy oranı nasıl? İşte, Haliliye 2023 Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçim sonuçları oy oranları son durum.

Şanlıurfa Haliliye seçim sonuçları! 14 Mayıs 2023 Haliliye seçim sonucu canlı ve anlık oy oranı

Seçim Sonuçları 2023 linkine tıklayarak seçim sonuçlarını canlı ve anlık olarak takip edebilirsiniz. YSK, seçim yasaklarını kaldırdıktan sonra adayların, partilerin aldığı oy oranlarını il il ve ilçe ilçe buradan görebilirsiniz.

Haliliye Seçim Sonuçları linkine tıklayarak bu ilçede adayların ve partilerin aldığı oy oranlarını anbean görüntüleyebilirsiniz.

Oy Kullanma Saatleri

Yurt genelinde oy kullanma işlemi 14 Mayıs Pazar günü saat 08.00'da başlayacak ve 17.00'de son bulacak. Seçmenlerin bu saat aralığında bağlı olduğu sandığa gitmesi gerekecek. Saat 17.00'de sandık başında sırada bekleyen seçmenler, sandık kurulu başkanı seçmen sayımı yaptıktan ve kimliklerini aldıktan sonra sırasıyla oylarını kullanabilecek. Saat 17.00'den sonra sandığa giden seçmenler oy kullanamayacak.

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Şanlıurfa Haliliye seçim sonuçları! 14 Mayıs 2023 Haliliye seçim sonucu canlı ve anlık oy oranı

Seçim Sonuçları Saat Kaçta Açıklanacak?

Oy verme işlemi 17:00'da tamamlanacak, 18:00'dan sonra YSK seçim sonuçları hakkında verileri paylaşmaya başlayacak. Saat 21:00'e kadar YSK'nın verileri paylaşılabilecek. Saat 21:00 sonrası tüm yayınlar serbest hale gelecek. YSK'nın kararına göre bu saat daha erkene alınabilecek. Seçim yasaklarının kalkmasıyla birlikte genel seçim sonuçları sabah.com.tr'de anlık olarak paylaşılacak.

Şanlıurfa Haliliye seçim sonuçları! 14 Mayıs 2023 Haliliye seçim sonucu canlı ve anlık oy oranı

Oy Nasıl Kullanılır?

Genel seçimler için sandığa gitmeye hazırlanan seçmenler, "oy nasıl kullanılır" sorusuyla YSK oy kullanma rehberini inceliyor. YSK'nın oy kullanma sürecine ilişkin yaptığı uyarılar şu şekilde;

  1. Oy kullanacağınız sandığı öğrenin:

İkamet adresinize gelen seçmen bilgi kağıdınızda oy kullanacağınız sandık numarası, sandığın bulunduğu yer ve kişisel bilgileriniz yer almaktadır. Eğer seçmen bilgi kağıdınız elinize ulaşmadıysa YSK'nın internet sitesinden, e-Devlet'ten ya da Seçmen Sorgulama uygulamasından bilgilerinizi girerek oy kullanacağınız sandığı öğrenebilirsiniz.

  1. Kimlik belgenizi unutmayın:

Oy kullanabilmek için Türkiye Cumhuriyeti kimlik numaranızın bulunduğu nüfus cüzdanı, kimlik kartı, pasaport, ehliyet, evlilik cüzdanı, askerlik belgesi, hakim ve savcılar ile yüksek yargı organı mensuplarına özel mesleki kimlik kartı, avukat, noter ya da askeri kimlik kartı gibi belgelerinizin yanınızda bulunması gerekiyor. Bu evrakların "kişinin kimliğini tereddütsüz ortaya koyan" resimli ve resmi nitelikteki belgelerden biri olması gerekiyor. Aksi halde oy kullanmanıza izin verilmeyecek.

  1. Kabine girerken cep telefonunuzu sandık görevlilerine teslim edin:

Kabine girerken cep telefonu, fotoğraf makinesi ve benzeri görüntü kaydedici cihazlarınızı dışarıda bırakmanız gerekmektedir. Oy kullanırken kabinlerde çekim yapmak, fotoğraf ve video çekerek bunları dağıtmak yasaktır. Bu sebeple, cep telefonu ve benzeri eşyalarınızı, oy verme işleminiz bittiğinde geri almak üzere sandık kuruluna teslim etmelisiniz.

Şanlıurfa Haliliye seçim sonuçları! 14 Mayıs 2023 Haliliye seçim sonucu canlı ve anlık oy oranı
  1. Oy pusulasında mühür dışında işaret koymayın ve mührü taşırmayın:

Oy pusulasında tercih ettiğiniz aday için ayrılan bölümün dışına taşırmayacak şekilde "TERCİH" veya "EVET" mührünü basın. Oy pusulasının hiçbir yerine imza atmayın, işaret koymayın. Zarfın içine oy pusulasından başka bir şey koymayın.

Ayrıca cumhurbaşkanı seçimi ve milletvekili seçimi için verilen iki ayrı oy pusulasını tek zarfa koyarak sandığa atın.

  1. Oy kullandıktan sonra imza atmayı unutmayın:

Oy kullanıp zarfı sandığa attıktan sonra sandık seçmen listesinde adınızın bulunduğu yerin karşısına imza atın.

Oy Verirken Kimlik Zorunlu Mu?

Oy kullanırken kimlik belgesi ya da yukarıda belirtilen kimlik belgesi yerine geçecek T.C. kimlik numarasının bulunduğu resmi evrak zorunludur.

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