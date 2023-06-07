Şans Topu sonuçları açıklandı mı? 7 Haziran MPİ Şans Topu sonuçları sorgulama sayfası ve günün kazandıran numaraları

Şans Topu sonuçları her hafta 2 gün yapılan MP TV canlı yayınında kazandıran numaralarla belirlenerek şans oyunu severlere ilan ediliyor. Milli Piyango İdaresi (MPİ) ile Sisal Şans işbirliğinde 7 Haziran günü yapılan MP TV canlı yayınına Milli Piyango Online ve MPİ bayileri üzerinden kupon doldurarak katılan şans oyunu severler kazandıran numaralarla Şans Topu sonuçları sorgulama yapmak isteyerek Şans Topu sonuçları açıklandı mı? sorusuna yanıt arıyor. 7 Haziran MPİ Şans Topu sonuçları sorgulama sayfası ve tüm detaylar.