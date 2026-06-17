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Haberler Fotohaber Şans Topu sonuçları sorgulama! MPİ Online ile 17 Haziran Pazar Şans Topu sonuçları açıklandı mı?
Giriş Tarihi: 17.06.2026 17:20

Şans Topu sonuçları sorgulama! MPİ Online ile 17 Haziran Pazar Şans Topu sonuçları açıklandı mı?

Şans Topu çekilişi, 17 Haziran Çarşamba akşamı da büyük ikramiye umuduyla kupon dolduran binlerce kişinin gündeminde yer aldı. Çekilişin tamamlanmasının ardından gözler açıklanan sonuçlara çevrildi.Peki, 17 Haziran Çarşamba günü gerçekleştirilen Şans Topu çekilişinde hangi numaralar çıktı? Şanslı rakamlar ve çekilişe ilişkin tüm detaylar, vatandaşlar tarafından yoğun ilgiyle takip ediliyor.

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Şans Topu sonuçları sorgulama! MPİ Online ile 17 Haziran Pazar Şans Topu sonuçları açıklandı mı?

Şans Topu çekilişi gerçekleştiriliyor. Çekilişin ardından kazandıran numaralar kamuoyuyla paylaşıldı.17 Haziran Çarşamba tarihli çekiliş sonuçları erişime açılırken, kupon sahipleri açıklanan rakamları kontrol ederek ikramiye durumlarını kolayca öğrenebiliyor.

Şans Topu sonuçları sorgulama! MPİ Online ile 17 Haziran Pazar Şans Topu sonuçları açıklandı mı?

17 HAZİRAN ŞANS TOPU ÇEKİLİŞ SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Şans Topu çekilişi haftanın 2 günü gerçekleşiyor. Sonuçlar henüz belli olmadı. Açıklandığında yer vereceğiz.

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Şans Topu sonuçları sorgulama! MPİ Online ile 17 Haziran Pazar Şans Topu sonuçları açıklandı mı?

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Şans Topu sonuçları sorgulama! MPİ Online ile 17 Haziran Pazar Şans Topu sonuçları açıklandı mı?

ŞANS TOPU NASIL OYNANIR?

Her çekilişte küre içerisindeki 34 numara içinden birinci bölüm için 5 numara ve farklı bir küre içerisindeki 14 numara içinden ikinci bölüm için 1 numara çekilir.

Şans Topu, Sen Seç ve Sistem Oyunu modlarında oynanabilir;

Sen Seç modunda, 34 adet Şans Topu numarası içerisinden ister şanslı 6 numaranı sen seçebilir ister Rastgele Tek, Rastgele Çift seçenekleri ile sisteme seçtirerek kolonunu hızlı oluşturabilirsin.
Sistem Oyunu modunda, en az 7 en çok 24 adet Şans Topu numarası seçerek sistem tarafından oluşturulan tüm farklı kolon kombinasyonlarıyla şansını daha da arttırabilirsin.

Oynadığın her kolon çekilişte çıkan numaralardan 5+1, 5, 4+1, 4, 3+1, 3, 2+1, 1+1 veya 0+1 numarayı doğru tahmin edersen ikramiye kazanırsın.

Şans Topu sonuçları sorgulama! MPİ Online ile 17 Haziran Pazar Şans Topu sonuçları açıklandı mı?

Şans Topu oyununda;

· Birinci kategori olan "5+1 bilen", ilk seriden çekilen beş rakamla ilgili tüm tahminlerin ve ikinci seriden çekilen rakamla ilgili tahminin doğru olduğu oyunlardır;

· İkinci kategori olan "5 bilen", ilk seriden çekilen beş rakamla ilgili tüm tahminlerin doğru olduğu ancak ikinci seriden çekilen rakamla ilgili tahminin doğru olmadığı oyunlardır;

· Üçüncü kategori olan "4+1 bilen", ilk seriden çekilen beş rakamla ilgili 5 tahminden 4'ünün doğru olduğu ve ikinci seriden çekilen rakamla ilgili tahminin doğru olduğu oyunlardır;

· Dördüncü kategori olan "4 bilen", ilk seriden çekilen beş rakamla ilgili 5 tahminden 4'ünün doğru olduğu ancak ikinci seriden çekilen rakamla ilgili tahminin doğru olmadığı oyunlardır;

Beşinci kategori olan "3+1 bilen", ilk seriden çekilen beş rakamla ilgili 5 tahminden 3'ünün doğru olduğu ve ikinci seriden çekilen rakamla ilgili tahminin doğru olduğu oyunlardır;

Altıncı kategori olan "3 bilen", ilk seriden çekilen beş rakamla ilgili 5 tahminden 3'ünün doğru olduğu ancak ikinci seriden çekilen rakamla ilgili tahminin doğru olmadığı oyunlardır;

· Yedinci kategori olan "2+1 bilen", ilk seriden çekilen beş rakamla ilgili 5 tahminden 2'sinin doğru olduğu ve ikinci seriden çekilen rakamla ilgili tahminin doğru olduğu oyunlardır;

· Sekizinci kategori olan "1+1 bilen", ilk seriden çekilen beş rakamla ilgili 5 tahminden 1'inin doğru olduğu ve ikinci seriden çekilen rakamla ilgili tahminin doğru olduğu oyunlardır;

· Dokuzuncu kategori olan "0+1 bilen", ilk seriden çekilen beş rakamla ilgili tüm tahminlerin yanlış olduğu ancak ikinci seriden çekilen rakamla ilgili tahminin doğru olduğu oyunlardır.

5+1 bilen Şans Topu büyük ikramiyesini kazanır! Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülür.

Kazanma oranı ise oynadığın kolon ve bildiğin numara adedine göre değişir:

· Birinci kategori olan "5+1 bilen", ilk seriden çekilen beş rakamla ilgili tüm tahminlerin ve ikinci seriden çekilen rakamla ilgili tahminin doğru olduğu oyunlardır;

· İkinci kategori olan "5 bilen", ilk seriden çekilen beş rakamla ilgili tüm tahminlerin doğru olduğu ancak ikinci seriden çekilen rakamla ilgili tahminin doğru olmadığı oyunlardır;

· Üçüncü kategori olan "4+1 bilen", ilk seriden çekilen beş rakamla ilgili 5 tahminden 4'ünün doğru olduğu ve ikinci seriden çekilen rakamla ilgili tahminin doğru olduğu oyunlardır;

· Dördüncü kategori olan "4 bilen", ilk seriden çekilen beş rakamla ilgili 5 tahminden 4'ünün doğru olduğu ancak ikinci seriden çekilen rakamla ilgili tahminin doğru olmadığı oyunlardır;

Beşinci kategori olan "3+1 bilen", ilk seriden çekilen beş rakamla ilgili 5 tahminden 3'ünün doğru olduğu ve ikinci seriden çekilen rakamla ilgili tahminin doğru olduğu oyunlardır;

Altıncı kategori olan "3 bilen", ilk seriden çekilen beş rakamla ilgili 5 tahminden 3'ünün doğru olduğu ancak ikinci seriden çekilen rakamla ilgili tahminin doğru olmadığı oyunlardır;

· Yedinci kategori olan "2+1 bilen", ilk seriden çekilen beş rakamla ilgili 5 tahminden 2'sinin doğru olduğu ve ikinci seriden çekilen rakamla ilgili tahminin doğru olduğu oyunlardır;

· Sekizinci kategori olan "1+1 bilen", ilk seriden çekilen beş rakamla ilgili 5 tahminden 1'inin doğru olduğu ve ikinci seriden çekilen rakamla ilgili tahminin doğru olduğu oyunlardır;

· Dokuzuncu kategori olan "0+1 bilen", ilk seriden çekilen beş rakamla ilgili tüm tahminlerin yanlış olduğu ancak ikinci seriden çekilen rakamla ilgili tahminin doğru olduğu oyunlardır.

5+1 bilen Şans Topu büyük ikramiyesini kazanır! Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülür.

Kazanma oranı ise oynadığın kolon ve bildiğin numara adedine göre değişir:

Haber Girişi Suna Taşdemir - Editör
#ŞANS TOPU

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