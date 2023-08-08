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Giriş Tarihi: 08.08.2023 11:29 Güncelleme Tarihi: 08.08.2023 11:29

Sapık doktordan bir garip ifade: Cinsel bölgesine bu yüzden çıplak elle dokunmuş

İğrenç olay Muğla'da yaşanmıştı. Dr. Ufuk S., muayeneye gelen 17 yaşındaki genç kıza cinsel tacizde bulunduğu iddiasıyla tutuklandı. Skandal savunması ise herkesi şaşırttı...

Hayrettin ŞAŞMAZ
Sapık doktordan bir garip ifade: Cinsel bölgesine bu yüzden çıplak elle dokunmuş

Menteşe'de yaşayan E.Ç., 4 Ağustos'ta Muğla Eğitim-Araştırma Hastanesi'nde görevli Dr. Ufuk S.'nin kendisini muayene ettiği sırada cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla polise gitti.

Sapık doktordan bir garip ifade: Cinsel bölgesine bu yüzden çıplak elle dokunmuş

SAPIK DOKTOR OLAYINDA YENİ DETAYLAR
E.S., ifadesinde, "Halsizlik ve nefes darlığı şikayetiyle Muğla Eğitim-Araştırma Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıklar Bölümü'ne gittim. Muayene odasında doktor, eldivensiz şekilde göğsüme dokundu.

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Sapık doktordan bir garip ifade: Cinsel bölgesine bu yüzden çıplak elle dokunmuş

"İÇ ÇAMAŞIRINI ÇIKAR MUAYENE EDECEĞİM"
İç çamaşırımı çıkarmamı istedi. Tepkisiz kalıp, çıkarmayınca kendisi çıkardı. Rahatsız edici şekilde sorular sordu. 'Muayene edeceğim' diyerek cinsel bölgeme eldivensiz şekilde dokundu.

Sapık doktordan bir garip ifade: Cinsel bölgesine bu yüzden çıplak elle dokunmuş

Çalıştığım kuaföre müşteri olarak gelen aynı hastanede görevli doktor Hülya K.'ya konuyu anlattım. 'Sana bu şekilde muayene yapamaz, polise git şikayetçi ol, zaten daha önce de hakkında bu tür şeyler duymuştum' demesi üzerine şikayetçi oldum" dedi.

Sapık doktordan bir garip ifade: Cinsel bölgesine bu yüzden çıplak elle dokunmuş

Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla polis ekiplerince gözaltına alınıp, 'cinsel istismar' suçundan tutuklanan Dr. Ufuk S.'nin savcılıktaki ifadesi de ortaya çıktı.

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