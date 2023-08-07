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Haberler Fotohaber Sapık doktordan pes dedirten savunma: Cinsel bölgesine bu yüzden çıplak elle dokunmuş!
Giriş Tarihi: 07.08.2023 15:30 Güncelleme Tarihi: 07.08.2023 15:43

Sapık doktordan pes dedirten savunma: Cinsel bölgesine bu yüzden çıplak elle dokunmuş!

İğrenç olay Muğla'da yaşanmıştı. Dr. Ufuk S., muayeneye gelen 17 yaşındaki genç kıza cinsel tacizde bulunduğu iddiasıyla tutuklandı. Skandal savunması ise herkesi şaşırttı.

Hayrettin ŞAŞMAZ
Sapık doktordan pes dedirten savunma: Cinsel bölgesine bu yüzden çıplak elle dokunmuş!

Menteşe'de yaşayan E.Ç., 4 Ağustos'ta Muğla Eğitim-Araştırma Hastanesi'nde görevli Dr. Ufuk S.'nin kendisini muayene ettiği sırada cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla polise gitti.

Sapık doktordan pes dedirten savunma: Cinsel bölgesine bu yüzden çıplak elle dokunmuş!

SAPIK DOKTOR OLAYINDA YENİ DETAYLAR
E.S., ifadesinde, "Halsizlik ve nefes darlığı şikayetiyle Muğla Eğitim-Araştırma Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıklar Bölümü'ne gittim. Muayene odasında doktor, eldivensiz şekilde göğsüme dokundu.

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Sapık doktordan pes dedirten savunma: Cinsel bölgesine bu yüzden çıplak elle dokunmuş!

"İÇ ÇAMAŞIRINI ÇIKAR MUAYENE EDECEĞİM"
İç çamaşırımı çıkarmamı istedi. Tepkisiz kalıp, çıkarmayınca kendisi çıkardı. Rahatsız edici şekilde sorular sordu. 'Muayene edeceğim' diyerek cinsel bölgeme eldivensiz şekilde dokundu.

Sapık doktordan pes dedirten savunma: Cinsel bölgesine bu yüzden çıplak elle dokunmuş!

Çalıştığım kuaföre müşteri olarak gelen aynı hastanede görevli doktor Hülya K.'ya konuyu anlattım. 'Sana bu şekilde muayene yapamaz, polise git şikayetçi ol, zaten daha önce de hakkında bu tür şeyler duymuştum' demesi üzerine şikayetçi oldum" dedi.

Sapık doktordan pes dedirten savunma: Cinsel bölgesine bu yüzden çıplak elle dokunmuş!

Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla polis ekiplerince gözaltına alınıp, 'cinsel istismar' suçundan tutuklanan Dr. Ufuk S.'nin savcılıktaki ifadesi de ortaya çıktı.

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