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Giriş Tarihi: 08.12.2023 11:02 Güncelleme Tarihi: 08.12.2023 11:03

SATIŞA ÇIKTI! BİM 8 Aralık Cuma aktüelde bugün satışa çıkan ürünler neler? Notebook, katlanabilir elektrikli bisiklet

8 -15 Aralık 2023 BİM aktüel ürünleri bugün mağazalarda satışa çıktı. Her hafta salı ve cuma günleri aktüel ürünlerini mağazada satışa sunan BİM mağazalarında 8 Aralık itibarıyla yer alacak ürünler sayfa sayfa katalogda yer alıyor.Bugün satışa çıkacak ürünler arasında LG TV, katlanabilir elektrikli bisiklet, notebook, bluetooth speaker ve daha birçok ürün yer alıyor. BİM aktüel ürünler kataloğu mercek altına alındı. Bugün satışa çıkan ürünler alışveriş tutkunlarının ilgisi çekiyor. Bugün hangi ürünler satışa çıktı işte 8 Aralık 2023 Bim Aktüel kataloğu...

SATIŞA ÇIKTI! BİM 8 Aralık Cuma aktüelde bugün satışa çıkan ürünler neler? Notebook, katlanabilir elektrikli bisiklet

BİM aktüel bu cuma birbirinden çeşitli ürünleriyle satışta! BİM aktüelin 8 aralık cuma fırsatları alışveriş tutkunlarını sevindirecek detaylarıyla belli oldu. Katalogda yer alan ürünler bugün BİM mağazalarında raflarda yer alacak. Teknolojik ürünlerden, ev eyşalarına, çocuk oyuncaklarından, kıyafete çok çeşitli ürünleriyle BİM aktüel ürünler listesi...

SATIŞA ÇIKTI! BİM 8 Aralık Cuma aktüelde bugün satışa çıkan ürünler neler? Notebook, katlanabilir elektrikli bisiklet
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SATIŞA ÇIKTI! BİM 8 Aralık Cuma aktüelde bugün satışa çıkan ürünler neler? Notebook, katlanabilir elektrikli bisiklet
SATIŞA ÇIKTI! BİM 8 Aralık Cuma aktüelde bugün satışa çıkan ürünler neler? Notebook, katlanabilir elektrikli bisiklet
SATIŞA ÇIKTI! BİM 8 Aralık Cuma aktüelde bugün satışa çıkan ürünler neler? Notebook, katlanabilir elektrikli bisiklet
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