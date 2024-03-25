Giriş Tarihi: 25.03.2024 20:21
Güncelleme Tarihi: 25.03.2024
20:21
Sayısal Loto 25 Mart Çarşamba sonuçları belli oldu mu? Milli Piyango Online ile MPİ Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları
Milli Piyango Online tarafından haftanın üç günü Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi ilan edilen sonuçlar haftanın birinci gününde bu akşam belli oluyor. Sayısal Loto sonucu için geri sayım devam ederken MPİ bilet ekranı bilet sahipleri tarafından sıkça ziyaret ediliyor. Şans oyunu severler heyecanla sonuçları bekliyor. Peki, Son Dakika Çılgın Sayısal Loto çekilişi sonuçları nasıl öğrenilir, nereden bakılır? İşte, 25 Mart 2024 Çılgın Sayısal Loto sonuçları sorgulama ekranı...