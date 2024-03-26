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Haberler Fotohaber Sayısal Loto 25 Mart Pazartesi sonuçları tıkla sorgula! Milli Piyango Online ile MPİ Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları
Giriş Tarihi: 26.03.2024 01:53 Güncelleme Tarihi: 26.03.2024 01:54

Sayısal Loto 25 Mart Pazartesi sonuçları tıkla sorgula! Milli Piyango Online ile MPİ Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları

Milli Piyango Online tarafından haftanın üç günü Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi ilan edilen sonuçlar haftanın birinci gününde bu akşam belli oluyor. Sayısal Loto sonucu için geri sayım devam ederken MPİ bilet ekranı bilet sahipleri tarafından sıkça ziyaret ediliyor. Şans oyunu severler heyecanla sonuçları bekliyor. Peki, Son Dakika Çılgın Sayısal Loto çekilişi sonuçları nasıl öğrenilir, nereden bakılır? İşte, 25 Mart 2024 Çılgın Sayısal Loto sonuçları sorgulama ekranı...

Sayısal Loto 25 Mart Pazartesi sonuçları tıkla sorgula! Milli Piyango Online ile MPİ Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları

Haftanın ilk çekilişi için heyecanlı bekleyiş sürüyor. 25 Mart 2024 tarihli çekiliş sonuçları için şans oyunu severler hayallerine kavuşmayı bekliyor. Bugünün talihli rakamları, Joker ve Süper Star'ı MP TV ekranı ile canlı yayında belli olacak. 25 Mart 2024 Pazartesi Çılgın Sayısal Lotu sonuç sorgulama

Sayısal Loto 25 Mart Pazartesi sonuçları tıkla sorgula! Milli Piyango Online ile MPİ Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları

25 MART 2024 ÇILGIN SAYISAL LOTO AÇIKLANDI!

KAZANAN NUMARALAR:

68- 9- 47- 90- 77- 62

JOKER 56

SUPERSTAR 81

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Sayısal Loto 25 Mart Pazartesi sonuçları tıkla sorgula! Milli Piyango Online ile MPİ Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları

ÇILGIN SAYISAL LOTO NASIL OYNANIR?

Çılgın Sayısal Loto, 1'den 90'a kadar olan sayılar arasından 6 tanesini seçerek kolon oluşturmana dayalı bir oyun. Kolonlarında en az 2, en fazla ise 6 adet sayı bilirsen farklı miktarlarda İkramiye kazanabilirsin.

Çılgın Sayısal oynamak için, www.millipiyangonline.com veya Milli Piyango uygulamasından profil oluşturup online kupon doldurabilirsin. Ayrıca Milli Piyango satış bayilerinden Çılgın Sayısal Loto kuponunu oluşturarak, oyun oynayabilirsin.

Her çekilişte küre içerisindeki 90 numara içinden 6 numara + 1 numara (Joker) çekilir. Joker sayısı olarak çekilen 6 sayıdan sonra 1 sayı çekilir. Bu sayı kenara koyulur ve bir sonraki çekilişe dahil edilmez.

Sayısal Loto 25 Mart Pazartesi sonuçları tıkla sorgula! Milli Piyango Online ile MPİ Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları

ÇILGIN SAYISAL LOTO İKRAMİYE NASIL KAZANILIR?

Haftada 3 gün kazanma şansın var! Çılgın Sayısal Loto haftada 3 gün: Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günleri çekilir. Her çekilişte küre içerisindeki 90 numara içinden 6 numara + 1 Joker numarası çekilir. Joker sayısı, çekilen her bir rakam tekrar çekilişe dahil edilmeden çekilmektedir.

Oynadığın her kolon çekilişte çıkan numaralardan 6, 5+1 (Joker), 5, 4, 3 veya 2 numara doğru tahmin edersen ikramiye kazanırsın.

6 bilen Çılgın Sayısal Loto büyük ikramiyesini kazanır! Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülür.

Sayısal Loto 25 Mart Pazartesi sonuçları tıkla sorgula! Milli Piyango Online ile MPİ Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları

SÜPERSTAR NEDİR?

SüperStar, Çılgın Sayısal Loto'ya eklenen ve tutturduğun numara sayısına göre değişen oranlarda kazanç miktarını arttıran yeni bir özelliktir.

Süperstar oynamak için Çılgın Sayısal Loto'da en az 1 kolon oynamak şarttır; SüperStar yalnız başına oynanamaz.

Süperstar çekilişleri, haftanın 3 günü Çılgın Sayısal Loto çekiliş küresinden farklı 2. bir çekiliş küresi ile 90 top içerisinden 1 tane Süperstar numarası çekilerek yapılır.

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