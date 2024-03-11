Sayısal Loto sonuçları 11 Mart Pazartesi çekilişi belli oluyor! Milli Piyango Online Çılgın Sayısal Loto sonuçları sorgulama

Giriş Tarihi: 11.03.2024 19:18
Güncelleme Tarihi: 11.03.2024
19:18
Sayısal Loto 5 Şubat 2024 Pazartesi çekilişi için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Milli Piyango Online tarafından haftada üç gün gerçekleşen şans oyunu, bu hafta ilk kez düzenleniyor. 8 şanslı rakamın ardında 195 milyon 388 bin 438 TL'lik devreden büyük ikramiye yatıyor. Kazandıran rakamlar, Joker ve Süper Star MP TV canlı yayın ekranı üzerinden tek tek açıklanıyor. Bilet sahipleri MPİ bilet ekranı başında bekliyor. Peki, Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı, nasıl öğrenilir? İşte, 11 Mart 2024 Sayısal Loto sonuçları sorgulama MPİ ekranı...