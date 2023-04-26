Giriş Tarihi: 26.04.2023 19:41 Güncelleme Tarihi: 26.04.2023 19:42

SAYISAL LOTO SONUÇLARI 26 NİSAN 2023 BİLET SORGULA: MP TV canlı izle ile Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları sorgulama ekranı

Çılgın Sayısal Loto sonuçları 26 Nisan 2023 tarihli çekiliş için de araştırılıyor. Haftada üç defa gerçekleştirilen çekilişlerin ilki bugün noter huzurunda gerçekleştirilecek ve Milli Piyango TV üzerinden canlı olarak yayınlanacak. Devreden büyük ikramiye 167.689.966 TL olarak belirlendi. Sayısal Loto sonuçları sorgulama ekranı sabah.com.tr üzerinden şanslı sayılar öğrenebilir. Sayısal Loto sonuçları bilet sorgulama ekranı erişime açılacak. İşte 26 Nisan 2023 Sayısal Loto sonuçları bilet sorgulama ekranı