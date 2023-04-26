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Haberler Fotohaber SAYISAL LOTO SONUÇLARI 26 NİSAN 2023 BİLET SORGULA: MP TV canlı izle ile Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları sorgulama ekranı
Giriş Tarihi: 26.04.2023 19:41 Güncelleme Tarihi: 26.04.2023 19:42

SAYISAL LOTO SONUÇLARI 26 NİSAN 2023 BİLET SORGULA: MP TV canlı izle ile Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları sorgulama ekranı

Çılgın Sayısal Loto sonuçları 26 Nisan 2023 tarihli çekiliş için de araştırılıyor. Haftada üç defa gerçekleştirilen çekilişlerin ilki bugün noter huzurunda gerçekleştirilecek ve Milli Piyango TV üzerinden canlı olarak yayınlanacak. Devreden büyük ikramiye 167.689.966 TL olarak belirlendi. Sayısal Loto sonuçları sorgulama ekranı sabah.com.tr üzerinden şanslı sayılar öğrenebilir. Sayısal Loto sonuçları bilet sorgulama ekranı erişime açılacak. İşte 26 Nisan 2023 Sayısal Loto sonuçları bilet sorgulama ekranı

SAYISAL LOTO SONUÇLARI 26 NİSAN 2023 BİLET SORGULA: MP TV canlı izle ile Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları sorgulama ekranı

Çılgın Sayısal Loto sonuçları bilet sorgulama ekranı 26 Nisan 2023 çekilişleri için de şans oyunu sevenler tarafından araştırılmak üzere. Haftanın ilk Sayısal Loto çekilişi bu akşam gerçekleştirilecek. Kuralar noter huzurunda gerçekleştirilecek ve canlı olarak yayınlanacak. İşte Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları sorgulama ekranı 26 Nisan 2023

SAYISAL LOTO SONUÇLARI 26 NİSAN 2023 BİLET SORGULA: MP TV canlı izle ile Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları sorgulama ekranı

SAYISAL LOTO NASIL OYNANIR?

Milli Piyango İdaresi (MPİ) ile Sisal Şans arasında yapılan işbirliğiyle Sayısal Loto'nun ismi "Çılgın Sayısal Loto" olarak değişti. Çılgın büyük ikramiyeler dağıtan şans oyununun kurallarıysa şu şekilde;

Oynanacak kolon sayısında herhangi bir kısıtlama bulunmuyor.

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SAYISAL LOTO SONUÇLARI 26 NİSAN 2023 BİLET SORGULA: MP TV canlı izle ile Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları sorgulama ekranı

Her bir kolonda 90'ar numara yer alıyor. Bu doksan numaradan kolon bazında 6 tane numara işaretlenmeli.

Kolonların her biri 3 TL olarak ücretlendiriliyor.

SAYISAL LOTO SONUÇLARI 26 NİSAN 2023 BİLET SORGULA: MP TV canlı izle ile Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları sorgulama ekranı

SAYISAL LOTO "SEN SEÇ" ÖZELLİĞİ NEDİR?

Çılgın Sayısal Loto'yu kendisi oynamak istemeyen ve kuponların rastgele numaralarla hazırlanmasını isteyen şans oyunu severler kupon alt kısmında yer alan "sen seç" kutucuğunu işaretleyerek 6 numarayı rastgele seçtirebilir.

SAYISAL LOTO SONUÇLARI 26 NİSAN 2023 BİLET SORGULA: MP TV canlı izle ile Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları sorgulama ekranı

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