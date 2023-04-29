Giriş Tarihi: 29.04.2023 19:55 Güncelleme Tarihi: 29.04.2023 19:57

Sayısal Loto sonuçları 29 Nisan 2023 bilet sorgula: MPİ bilet sorgulama ile Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları sorgulama ekranı

Sayısal Loto sonuçları sorgulama ekranı 29 Nisan 2023 tarihli çekiliş için de şans oyunu seven vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Haftada üç defa gerçekleştirilen çekilişlerin bu haftaki sonuncusu Cumartesi günü yapılıyor.. Devreden büyük ikramiyenin 169.594.667TL olarak belirlendi. Sayısal Loto 29 Nisan 2023 sonuçları 21.30'da belli olacak ve çekilişler noter huzurunda yapılacak. Sayısal Loto sonuçları bilet sorgulama ekranı çekiliş sonucunda sabah.com.tr ekranlarında erişime açılmış olacak. İşte 29 Nisan 2023 Sayısal Loto sonuçları sorgulama ekranı MPİ