Giriş Tarihi: 29.04.2024 21:30
Güncelleme Tarihi: 29.04.2024
21:30
Sayısal Loto sonuçları 29 Nisan 2024 AÇIKLANDI! Milli Piyango Online ile Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları sorgulama ekranı
Sayısal Loto 29 Nisan 2024 Pazartesi sonuçları gündemde. Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günleri olmak üzere haftada üç defa yapılan çekilişin ilki bugün gerçekleşti. Kazandıran rakamlar MP youtube canlı çekilişi ile talihli numaraları ile birlikte Joker ve Süper Star da duyuruldu. Büyük ikramiyenin 1271 milyon TL'yi geçtiği Sayısal Loto çekiliş sonuçları şans oyununu severler tarafından sorgulanıyor. İşte, 29 Nisan2024 Çılgın Sayısal Loto sonuçları sorgulama MPİ ekranı!