Giriş Tarihi: 31.01.2024 18:26
Güncelleme Tarihi: 31.01.2024
18:26
Sayısal Loto sonuçları 31 Ocak 2024 açıklandı mı? Milli Piyango MPİ Çılgın Sayısal Loto sonuçları bilet sorgulama ekranı
Sayısal loto sonuçları 31 Ocak 2024 Çarşamba çekilişi ile 142.542.639 TL ikramiyeyi kazandıran numaralar MP TV ekranında belli oluyor. Haftanın ikinci çekilişinin ardından büyük ikramiye sahipleriyle buluşacak. Milli Piyango Online adresi üzerinden takip edilen sonuçlar için geri sayım başladı. Peki, 31 Ocak sayısal loto sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte, MPİ ekranı ile çılgın sayısal loto sonuçları sorgulama ekranı...