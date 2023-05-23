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Haberler Fotohaber Sayısal Loto sonuçları AÇIKLANDI! | MPİ ile 22 Mayıs Çılgın Sayısal Loto sonuçları sorgulama sayfası ve günün şanslı numaraları
Giriş Tarihi: 23.05.2023 01:39 Güncelleme Tarihi: 23.05.2023 01:40

Sayısal Loto sonuçları AÇIKLANDI! | MPİ ile 22 Mayıs Çılgın Sayısal Loto sonuçları sorgulama sayfası ve günün şanslı numaraları

Milli Piyango İdaresi (MPİ) ile Sisal Şans işbirliğinde her hafta 3 gün yapılan MP TV canlı yayınında kazandıran numaralarla belirlenen Sayısal Loto sonuçları bugün (22 Mayıs 2023 Pazartesi) bir kez daha çekilerek şans oyunu severlere ilan edildi. 190 Milyon TL'yi aşan büyük ikramiye tutarının sahibi olmak isteyenler Milli Piyango Online ile MPİ bayileri üzerinden kupon doldurmaları sonrasında şanslı numaralarla Sayısal Loto sonuçları sorgulama yapmak isteyerek Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı? sorusuna yanıt aramaya başladı. 22 Mayıs Sayısal Loto sonuçları ve tüm detaylar.

Sayısal Loto sonuçları AÇIKLANDI! | MPİ ile 22 Mayıs Çılgın Sayısal Loto sonuçları sorgulama sayfası ve günün şanslı numaraları

Çılgın Sayısal Loto sonuçları, 22 Mayıs 2023 Pazartesi günü bir kez daha çekilerek şans oyunu severlere duyuruldu. Milli Piyango İdaresi bayilerinde ya da Milli Piyango Online üzerinden kupon dolduranlar yoğun olarak kazandıran numaralarla Sayısal Loto sonuçları sorgulama yapmak isteyerek 22 Mayıs Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı? sorusu üzerinden araştırmalarına devam ediyor.

SAYISAL LOTO SONUÇLARI (22 MAYIS)

22 Mayıs Sayısal Loto sonuçları ve MPİ bilet sorgulama sayfası detayları şöyle;

Sayısal Loto sonuçları AÇIKLANDI! | MPİ ile 22 Mayıs Çılgın Sayısal Loto sonuçları sorgulama sayfası ve günün şanslı numaraları

Milli Piyango İdaresi (MPİ) 22 Mayıs Çılgın Sayısal Loto sonuçları

SAYISAL LOTO NASIL OYNANIR?

Milli Piyango İdaresi (MPİ) ile Sisal Şans arasında yapılan işbirliğiyle Sayısal Loto'nun ismi "Çılgın Sayısal Loto" olarak değişti. Çılgın büyük ikramiyeler dağıtan şans oyununun kurallarıysa şu şekilde;

Oynanacak kolon sayısında herhangi bir kısıtlama bulunmuyor.
Her bir kolonda 90'ar numara yer alıyor. Bu doksan numaradan kolon bazında 6 tane numara işaretlenmeli.
Kolonların her biri 3 TL olarak ücretlendiriliyor.

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Sayısal Loto sonuçları AÇIKLANDI! | MPİ ile 22 Mayıs Çılgın Sayısal Loto sonuçları sorgulama sayfası ve günün şanslı numaraları

SAYISAL LOTO "SEN SEÇ" ÖZELLİĞİ NEDİR?

Çılgın Sayısal Loto'yu kendisi oynamak istemeyen ve kuponların rastgele numaralarla hazırlanmasını isteyen şans oyunu severler kupon alt kısmında yer alan "sen seç" kutucuğunu işaretleyerek 6 numarayı rastgele seçtirebilir.

Sayısal Loto sonuçları AÇIKLANDI! | MPİ ile 22 Mayıs Çılgın Sayısal Loto sonuçları sorgulama sayfası ve günün şanslı numaraları

SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN - HANGİ GÜN?

Sayısal Loto sonuçları, Milli Piyango İdaresi (MPİ) ile Sisal Şans ortaklığında yapılan MP TV canlı çekilişi haftalık olarak Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günleri şanslı numaralarla belirlenerek şans oyunu severlere duyurulmaktadır.

Sayısal Loto sonuçları AÇIKLANDI! | MPİ ile 22 Mayıs Çılgın Sayısal Loto sonuçları sorgulama sayfası ve günün şanslı numaraları

SAYISAL LOTO NEREDEN OYNANIR?

Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları, www.millipiyangonline.com internet sitesi üzerinden ya da MPİ bayilerine gidilerek oynanabilmektedir.

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