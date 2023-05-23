Sayısal Loto sonuçları AÇIKLANDI! | MPİ ile 22 Mayıs Çılgın Sayısal Loto sonuçları sorgulama sayfası ve günün şanslı numaraları

Milli Piyango İdaresi (MPİ) 22 Mayıs Çılgın Sayısal Loto sonuçları

SAYISAL LOTO NASIL OYNANIR?

Milli Piyango İdaresi (MPİ) ile Sisal Şans arasında yapılan işbirliğiyle Sayısal Loto'nun ismi "Çılgın Sayısal Loto" olarak değişti. Çılgın büyük ikramiyeler dağıtan şans oyununun kurallarıysa şu şekilde;

Oynanacak kolon sayısında herhangi bir kısıtlama bulunmuyor.

Her bir kolonda 90'ar numara yer alıyor. Bu doksan numaradan kolon bazında 6 tane numara işaretlenmeli.

Kolonların her biri 3 TL olarak ücretlendiriliyor.