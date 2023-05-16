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Haberler Fotohaber SAYISAL LOTO SONUÇLARI TIKLA SORGULA | Milli Piyango Online ile 15 Mayıs Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları BELLİ OLDU! MPİ bilet sorgula
Giriş Tarihi: 16.05.2023 18:21 Güncelleme Tarihi: 16.05.2023 18:21

SAYISAL LOTO SONUÇLARI TIKLA SORGULA | Milli Piyango Online ile 15 Mayıs Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları BELLİ OLDU! MPİ bilet sorgula

Sayısal Loto sonuçları 15 Mayıs 2023 Pazartesi çekilişi son dakika gündemdeki yerini aldı. 6 kazandıran numaranın yanı sıra Joker ve Süper Star'ı bilen kişi 184,5 milyon TL'lik büyük ikramiyenin sahibi olacak. Bu noktada bilet sahipleri gözlerini canlı çekiliş izle ekranına çevirdi. Haftanın ilk çekilişi için geri sayım sona ererken ''Bugünkü Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı, nasıl ve nereden öğrenilir?" soruları yanıt aramaya başladı. Şans oyunu severler, Milli Piyango MPİ bilet sorgulama ekranını ziyaret ediyor. İşte, 15 Mayıs 2023 Pazartesi Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları sorgulama ekranı ile kazandıran rakamlar...

SAYISAL LOTO sonuçları açıklandı! Milli Piyango Online ile MPİ 15 Mayıs 2023 Sayısal Loto çekiliş sonuçları bilet sorgulama ekranı

Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı sorusu yanıt aramaya başladı. Devreden ikramiyenin 184,5 milyon TL olduğu haftanın ilk çekilişinde kazandıran numaralar MP TV canlı çekiliş izle ekranı ile takip ediliyor. Bu noktada Milli Piyango Online üzerinden oynanan şans oyunu sonuçları bilet sahiplerinin gündemindeki yerini aldı. Noter huzurunda gerçekleşen çekiliş için geri sayım sona erdi. Peki, 15 Mayıs 2023 Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı, sorgulama nasıl ve nereden yapılır? İşte, 15 Mayıs 2023 Son dakika Sayısal Loto sonuçları sorgulama ekranı ve kazandıran numaralar...

SAYISAL LOTO sonuçları açıklandı! Milli Piyango Online ile MPİ 15 Mayıs 2023 Sayısal Loto çekiliş sonuçları bilet sorgulama ekranı

15 MAYIS 2023 SAYISAL LOTO SONUÇLARI AÇIKLANDI!

Haftanın ilk Çılgın Sayısal Loto çekilişi, 15 Mayıs 2023 Pazartesi yani bu akşam saat 21.30'da gerçekleştirildi.

Sayısal Loto çekiliş sonuçları www.millipiyangoonline.com adresinde ve sabah.com.tr'de yerini aldı. Şanslı numaraları öğrenmek için:

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SAYISAL LOTO sonuçları açıklandı! Milli Piyango Online ile MPİ 15 Mayıs 2023 Sayısal Loto çekiliş sonuçları bilet sorgulama ekranı

ÇILGIN SAYISAL LOTO NASIL OYNANIR?

Çılgın Sayısal Loto çekilişleri her hafta Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günleri yapılır. Çılgın Sayısal Loto çekilişlerini Milli Piyango TV üzerinden canlı olarak izleyebilirsin.

Kuponları kendin doldurabilir, önceden oynanmış hazır bilet satın alabilir veya "Sen Seç" ile terminalden rastgele rakam seçtirebilirsin.

Oynadığın her kolon 6 TL, Süper Star'lı kolon ise 9 TL'dir.

18 yaşından büyük olan herkes Çılgın Sayısal Loto oynayabilir.

SAYISAL LOTO sonuçları açıklandı! Milli Piyango Online ile MPİ 15 Mayıs 2023 Sayısal Loto çekiliş sonuçları bilet sorgulama ekranı

Çılgın Sayısal Loto, 1'den 90'a kadar olan sayılar arasından 6 tanesini seçerek kolon oluşturmana dayalı bir oyun. Kolonlarında en az 2, en fazla ise 6 adet sayı bilirsen farklı miktarlarda ikramiye kazanabilirsin.

Çılgın Sayısal Loto'da isteğe bağlı olarak oynanabilen Süper Star özelliği bulunmaktadır. Süper Star oynamak için 6 sayıya ilave olarak Süper Star için de ayrı bir 90 sayı içinden en az bir sayı işaretlenmesi gerekir. Süper Star'ı oynamak için aynı zamanda Sayısal Loto'yu da oynamak mecburidir.

SAYISAL LOTO sonuçları açıklandı! Milli Piyango Online ile MPİ 15 Mayıs 2023 Sayısal Loto çekiliş sonuçları bilet sorgulama ekranı

Çılgın Sayısal oynamak için, www.millipiyangonline.com veya Milli Piyango uygulamasından profil oluşturup online kupon doldurabilirsin. Ayrıca Milli Piyango satış bayilerinden Çılgın Sayısal Loto kuponunu oluşturarak, oyun oynayabilirsin.

Her çekilişte küre içerisindeki 90 numara içinden 6 numara + 1 numara (Joker) çekilir. Joker sayısı olarak çekilen 6 sayıdan sonra 1 sayı çekilir. Bu sayı kenara koyulur ve bir sonraki çekilişe dahil edilmez.

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