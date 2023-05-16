SAYISAL LOTO SONUÇLARI TIKLA SORGULA | Milli Piyango Online ile 15 Mayıs Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları BELLİ OLDU! MPİ bilet sorgula

Sayısal Loto sonuçları 15 Mayıs 2023 Pazartesi çekilişi son dakika gündemdeki yerini aldı. 6 kazandıran numaranın yanı sıra Joker ve Süper Star'ı bilen kişi 184,5 milyon TL'lik büyük ikramiyenin sahibi olacak. Bu noktada bilet sahipleri gözlerini canlı çekiliş izle ekranına çevirdi. Haftanın ilk çekilişi için geri sayım sona ererken ''Bugünkü Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı, nasıl ve nereden öğrenilir?" soruları yanıt aramaya başladı. Şans oyunu severler, Milli Piyango MPİ bilet sorgulama ekranını ziyaret ediyor. İşte, 15 Mayıs 2023 Pazartesi Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları sorgulama ekranı ile kazandıran rakamlar...