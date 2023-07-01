Sayısal Loto sonuçları ne zaman açıklanacak? 1 Temmuz 2023 Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları sorgulama ekranı

Sayısal Loto sonuçları 1 Temmuz 2023 aratılıyor. Haftada üç defa gerçekleştirilen çekilişlerin bu hafta sonuncusu bu akşam saat 21.30'da gerçekleşecek. Devreden büyük ikramiyenin 229.428.256 TL olduğu Sayısal Loto sonuçları sorgulama ekranı gündemdeki yerini almış durumda. Milli Piyango İdaresi, MP TV üzerinden canlı yayınla çekilişleri yayımlamakta. Sayısal Loto sonuçları bilet sorgulama ekranı çekiliş sonucunda sabah.com.tr ekranlarında erişime açılmış olacak. İşte 1 Temmuz 2023 Sayısal Loto sonuçları bilet sorgulama ekranı