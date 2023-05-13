SAYISAL LOTO SONUÇLARI SORGULA | Milli Piyango İdaresi ile 13 Mayıs Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı? MPİ bilet sorgulama

Sayısal Loto sonuçları her hafta 3 gün yapılan MP TV canlı yayınında kazandıran numaralarla belirlenerek şans oyunu severlere ilan edilmeye devam ediliyor. Peş peşe gelen devirlerle 181 Milyon Türk Lirası'nı aşan büyük ikramiye tutarının sahibi olmak isteyenler Milli Piyango Online ile MPİ bayileri üzerinden kupon doldurmak isteyerek 13 Mayıs Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı? sorusu üzerinden araştırmalarına devam ediyor. 13 Mayıs Sayısal Loto sonuçları sorgulama sayfası ve tüm detaylar.