Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Fotohaber Sayısal Loto sonuçları sorgulama: MPİ Online ile 17 Haziran Çarşamba Sayısal Loto sonuçları belli oldu mu?
Giriş Tarihi: 17.06.2026 17:25

Sayısal Loto sonuçları sorgulama: MPİ Online ile 17 Haziran Çarşamba Sayısal Loto sonuçları belli oldu mu?

Çılgın Sayısal Loto çekilişi, 17 Haziran Çarşamba akşamı oyunseverlerin yoğun ilgisiyle gerçekleştiriliyor. Noter denetiminde yapılan çekiliş canlı yayınla ekranlara gelirken, sonuçlar da eş zamanlı olarak resmi platformlarda paylaşılmaya başlanıyor.Açıklanan numaraları takip eden katılımcılar, kuponlarını kontrol ederek ikramiye kazanıp kazanmadıklarını öğreniyor.

  • ABONE OL
Sayısal Loto sonuçları sorgulama: MPİ Online ile 17 Haziran Çarşamba Sayısal Loto sonuçları belli oldu mu?

Çılgın Sayısal Loto çekilişi, 17 Haziran Çarşamba akşamı büyük ilgi görüyor. Çekilişle belirlenen şanslı numaralar, resmi platformlar üzerinden erişime açılıyor.Oyuncular, açıklanan sonuçları takip ederek kuponlarını hızlı ve kolay şekilde sorgulayabiliyor.

Sayısal Loto sonuçları sorgulama: MPİ Online ile 17 Haziran Çarşamba Sayısal Loto sonuçları belli oldu mu?

17 HAZİRAN 2026 ÇILGIN SAYISAL LOTO AÇIKLANDI MI?

Çılgın Sayısal Loto kazanan numaralar, 17 Haziran Çarşamba günü saat 21.30'da düzenlenen çekilişin ardından belli olacak.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Sayısal Loto sonuçları sorgulama: MPİ Online ile 17 Haziran Çarşamba Sayısal Loto sonuçları belli oldu mu?

ÇILGIN SAYISAL LOTO NASIL OYNANIR?

Çılgın Sayısal Loto, 1'den 90'a kadar olan sayılar arasından 6 tanesini seçerek kolon oluşturmana dayalı bir oyun. Kolonlarında en az 2, en fazla ise 6 adet sayı bilirsen farklı miktarlarda İkramiye kazanabilirsin.

Çılgın Sayısal oynamak için, www.millipiyangonline.com veya Milli Piyango uygulamasından profil oluşturup online kupon doldurabilirsin. Ayrıca Milli Piyango satış bayilerinden Çılgın Sayısal Loto kuponunu oluşturarak, oyun oynayabilirsin.

Her çekilişte küre içerisindeki 90 numara içinden 6 numara + 1 numara (Joker) çekilir. Joker sayısı olarak çekilen 6 sayıdan sonra 1 sayı çekilir. Bu sayı kenara koyulur ve bir sonraki çekilişe dahil edilmez

Sayısal Loto sonuçları sorgulama: MPİ Online ile 17 Haziran Çarşamba Sayısal Loto sonuçları belli oldu mu?

ÇILGIN SAYISAL LOTO İKRAMİYE NASIL KAZANILIR?

Haftada 3 gün kazanma şansın var! Çılgın Sayısal Loto haftada 3 gün: Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günleri çekilir. Her çekilişte küre içerisindeki 90 numara içinden 6 numara + 1 Joker numarası çekilir. Joker sayısı, çekilen her bir rakam tekrar çekilişe dahil edilmeden çekilmektedir.

Oynadığın her kolon çekilişte çıkan numaralardan 6, 5+1 (Joker), 5, 4, 3 veya 2 numara doğru tahmin edersen ikramiye kazanırsın.

Sayısal Loto sonuçları sorgulama: MPİ Online ile 17 Haziran Çarşamba Sayısal Loto sonuçları belli oldu mu?
Haber Girişi Suna Taşdemir - Editör
#SAYISAL LOTO

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
SON DAKİKA