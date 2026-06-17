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Sayısal Loto sonuçları sorgulama: MPİ Online ile 17 Haziran Çarşamba Sayısal Loto sonuçları belli oldu mu?
Giriş Tarihi: 17.06.2026 17:25
Sayısal Loto sonuçları sorgulama: MPİ Online ile 17 Haziran Çarşamba Sayısal Loto sonuçları belli oldu mu?
Çılgın Sayısal Loto çekilişi, 17 Haziran Çarşamba akşamı oyunseverlerin yoğun ilgisiyle gerçekleştiriliyor. Noter denetiminde yapılan çekiliş canlı yayınla ekranlara gelirken, sonuçlar da eş zamanlı olarak resmi platformlarda paylaşılmaya başlanıyor.Açıklanan numaraları takip eden katılımcılar, kuponlarını kontrol ederek ikramiye kazanıp kazanmadıklarını öğreniyor.