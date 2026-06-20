Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Fotohaber Sayısal Loto sonuçları sorgulama: MPİ Online ile 20 Haziran Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı?
Giriş Tarihi: 20.06.2026 17:56

Sayısal Loto sonuçları sorgulama: MPİ Online ile 20 Haziran Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı?

Çılgın Sayısal Loto'nun 20 Haziran Cumartesi tarihli çekilişi için geri sayım başladı. Milli Piyango İdaresi gözetiminde düzenlenecek çekiliş, noter huzurunda gerçekleştirilecek ve MPİ TV'den canlı yayınlanacak. Kazanan numaralar, çekilişle eş zamanlı olarak resmi kanallar aracılığıyla duyurulacak.

  • ABONE OL
Sayısal Loto sonuçları sorgulama: MPİ Online ile 20 Haziran Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı?

20 Haziran Cumartesi günü gerçekleştirilen Çılgın Sayısal Loto çekilişinin ardından sonuçlar belli oldu. Şans oyunu tutkunlarının yakından takip ettiği çekilişte belirlenen numaralar, Milli Piyango Online platformunda yayımlandı. Bilet sahipleri, çekiliş sonuçlarını resmi kaynaklar üzerinden hızlı ve güvenli şekilde sorgulayarak ikramiye durumlarını öğrenebiliyor.

Sayısal Loto sonuçları sorgulama: MPİ Online ile 20 Haziran Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı?

20 HAZİRAN 2026 ÇILGIN SAYISAL LOTO AÇIKLANDI MI?

Sayısal Loto sonuçları henüz belli olmadı. Açıklandığında yer vereceğiz.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Sayısal Loto sonuçları sorgulama: MPİ Online ile 20 Haziran Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı?

ÇILGIN SAYISAL LOTO NASIL OYNANIR?

Çılgın Sayısal Loto, 1'den 90'a kadar olan sayılar arasından 6 tanesini seçerek kolon oluşturmana dayalı bir oyun. Kolonlarında en az 2, en fazla ise 6 adet sayı bilirsen farklı miktarlarda İkramiye kazanabilirsin.

Çılgın Sayısal oynamak için, www.millipiyangonline.com veya Milli Piyango uygulamasından profil oluşturup online kupon doldurabilirsin. Ayrıca Milli Piyango satış bayilerinden Çılgın Sayısal Loto kuponunu oluşturarak, oyun oynayabilirsin.

Her çekilişte küre içerisindeki 90 numara içinden 6 numara + 1 numara (Joker) çekilir. Joker sayısı olarak çekilen 6 sayıdan sonra 1 sayı çekilir. Bu sayı kenara koyulur ve bir sonraki çekilişe dahil edilmez

Sayısal Loto sonuçları sorgulama: MPİ Online ile 20 Haziran Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı?

ÇILGIN SAYISAL LOTO İKRAMİYE NASIL KAZANILIR?

Haftada 3 gün kazanma şansın var! Çılgın Sayısal Loto haftada 3 gün: Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günleri çekilir. Her çekilişte küre içerisindeki 90 numara içinden 6 numara + 1 Joker numarası çekilir. Joker sayısı, çekilen her bir rakam tekrar çekilişe dahil edilmeden çekilmektedir.

Oynadığın her kolon çekilişte çıkan numaralardan 6, 5+1 (Joker), 5, 4, 3 veya 2 numara doğru tahmin edersen ikramiye kazanırsın.

Haber Girişi Suna Taşdemir - Editör
#SAYISAL LOTO

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
SON DAKİKA