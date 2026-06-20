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Sayısal Loto sonuçları sorgulama: MPİ Online ile 20 Haziran Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı?
Giriş Tarihi: 20.06.2026 17:56
Sayısal Loto sonuçları sorgulama: MPİ Online ile 20 Haziran Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı?
Çılgın Sayısal Loto'nun 20 Haziran Cumartesi tarihli çekilişi için geri sayım başladı. Milli Piyango İdaresi gözetiminde düzenlenecek çekiliş, noter huzurunda gerçekleştirilecek ve MPİ TV'den canlı yayınlanacak. Kazanan numaralar, çekilişle eş zamanlı olarak resmi kanallar aracılığıyla duyurulacak.