SON SEÇİM ANKETİ 2024 İSTANBUL SONUÇLARI: İstanbul’da kim önde? Murat Kurum - Ekrem İmamoğlu oy oranı...

Giriş Tarihi: 06.03.2024 08:06
Güncelleme Tarihi: 06.03.2024
08:07
Seçim anketi 2024 İstanbul özelinde takip edilmeye devam ediyor. Bu ayın sonunda gerçekleşecek Yerel Seçim için Tüm Türkiye'de olduğu gibi 31 Mart Pazar günü sandık başında olacak Megakent sakinleri, büyükşehir ve ilçe belediye başkanını seçecek. Toplamda 52 adayın olduğu şehirde, AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum ile CHP adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu oy oranları radara girmiş durumda. Yüksek Seçim Kurulu (YSK) sistemine teslim edilen listeler sonrası adaylar özelinde seçim anket sonuçları son dakika verileri ile izleniyor. Bu noktada 'ankette son durum ne, İstanbul'da kim önde?' soruları arama motorlarına yöneltiliyor. İşte, son seçim anketi sonuçları...