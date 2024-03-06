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Haberler Fotohaber SON SEÇİM ANKETİ 2024 İSTANBUL SONUÇLARI: İstanbul'da kim önde? Murat Kurum - Ekrem İmamoğlu oy oranı...
Giriş Tarihi: 06.03.2024 08:06 Güncelleme Tarihi: 06.03.2024 08:07

SON SEÇİM ANKETİ 2024 İSTANBUL SONUÇLARI: İstanbul'da kim önde? Murat Kurum - Ekrem İmamoğlu oy oranı...

Seçim anketi 2024 İstanbul özelinde takip edilmeye devam ediyor. Bu ayın sonunda gerçekleşecek Yerel Seçim için Tüm Türkiye'de olduğu gibi 31 Mart Pazar günü sandık başında olacak Megakent sakinleri, büyükşehir ve ilçe belediye başkanını seçecek. Toplamda 52 adayın olduğu şehirde, AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum ile CHP adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu oy oranları radara girmiş durumda. Yüksek Seçim Kurulu (YSK) sistemine teslim edilen listeler sonrası adaylar özelinde seçim anket sonuçları son dakika verileri ile izleniyor. Bu noktada 'ankette son durum ne, İstanbul'da kim önde?' soruları arama motorlarına yöneltiliyor. İşte, son seçim anketi sonuçları...

SON SEÇİM ANKETİ 2024 İSTANBUL SONUÇLARI: İstanbul’da kim önde? Murat Kurum - Ekrem İmamoğlu oy oranı...

Seçim anketi İstanbul 2024 araştırmaları ile ortaya çıkıyor. Vatandaşa yöneltilen 'hangi adaya oy vereceksiniz' sorusu ile çıkarılan tahmini veriler 31 Mart yerel seçimlerinde etkili olacak. MHP ve AK Parti (Cumhur İttifakı) adayı Murat Kurum ve CHP adayı Ekrem İmamoğlu anket sonucunda en çok takip edilen sisimler arasında. Seçmen güncel oy oranları ile fikir sahibi olabiliyor. Peki; son seçim anket sonuçları ile İstanbul'da kim önde, hangi aday? İşte, ayrıntılar...

SON SEÇİM ANKETİ 2024 İSTANBUL SONUÇLARI: İstanbul’da kim önde? Murat Kurum - Ekrem İmamoğlu oy oranı...

TÜRKİYE YEREL SEÇİM İÇİN SANDIK BAŞINA GİDİYOR!

Mahalli İdareler Seçimleri 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak. Seçmen kayıtlarının ortaya çıktığı seçimde en çok merak edilenler arasında bir kez daha İstanbul adayları var. 52 adayın olduğu İstanbul için öne çıkan isimler arasında AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum ve şu anda görevde bulunan CHP adayı Ekrem İmamoğlu var.

31 Mart 2024 Pazar günü seçim yasakları kalktıktan hemen sonra oy oranlarını bu sayfadan takip edebilirsiniz. >>> Seçim Sonuçları <<<

YSK seçim takvimi işlemeye başlarken anket sonuçları da alınmaya başladı:

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SON SEÇİM ANKETİ 2024 İSTANBUL SONUÇLARI: İstanbul’da kim önde? Murat Kurum - Ekrem İmamoğlu oy oranı...

İSTANBUL SEÇİM ANKETİ SONUÇLARI: EŞİTLİK BOZULDU!

Cumhurbaşkanlığı seçimini en yakın sonuçlarla tahmin eden SONAR Araştırma Şirketi Kurucusu Hakan Bayrakçı, yerel seçimlere dair anket sonuçlarını paylaştı.

CNN Türk'e katılan Hakan Bayrakçı, İstanbul seçimleri için önemli açıklamalar yaptı. Bayrakçı, "Seçim başa baş. Böyle bir başa başlık ben görmedim. Yüzde 41, yüzde 41. İki ay önceki anketlerde fark vardı" ifadelerini kullanmıştı.

İlk veriler başa başa çıkarken durum değişti!

SON SEÇİM ANKETİ 2024 İSTANBUL SONUÇLARI: İstanbul’da kim önde? Murat Kurum - Ekrem İmamoğlu oy oranı...

Hürriyet Gazetesi yazarı Abdülkadir Selvi, İstanbul seçim anketi sonuçları ile ilgili bir yazı kaleme aldı.

Selvi, konu ile ilgili yazısında şunları kaydetti:

''İstanbul seçimleriyle ilgili olarak şimdiye kadar yapılan anketlerde, Murat Kurum ile Ekrem İmamoğlu arasında başbaşa bir durum olduğu yazılıyordu. Ben de o yönde iki anket sonucu yayınladım. Hatta Murat Kurum'un adaylığı ilk açıklandığında Ekrem İmamoğlu öndeydi. Algıda hâlâ Ekrem İmamoğlu önde gözüküyor ama sahada yapılan araştırmalarda İmamoğlu ile Kurum arasındaki makasın kapandığı gözleniyor.

SON SEÇİM ANKETİ 2024 İSTANBUL SONUÇLARI: İstanbul’da kim önde? Murat Kurum - Ekrem İmamoğlu oy oranı...

SEÇİMDE İSTANBUL'DA KİM ÖNDE?

Geçmişte birçok başarılı ankete imza atan Hilmi Daşdemir'in başkanı olduğu Optimar, İstanbul'daki adayların oy alma kapasitesini araştırdı.

Oy verebilirim diyenlerde Murat Kurum öne geçti. Bu bir dönüm noktasını oluşturuyor. Önümüzdeki 1 aylık süreçte iki aday arasındaki fark açılacak mı, ibre kimden yana dönecek buna bakacağız.

1-İlk kez Murat Kurum oy alma kapasitesinde öne geçti.

2-Diğer adaylar da seçimlerin sonucunu etkileyecek oranda oy alma kapasitesine sahipler.

3-Son 10 günde az oy alan adayların seçmenlerinden Murat Kurum ve Ekrem İmamoğlu'na bir yönelme bekleniyor.

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