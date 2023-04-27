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Haberler Fotohaber Seçim günü nereler açık, nereler kapalı, seçim günü iş yerleri açık mı? 14 Mayıs seçim günü özel sektör tatil mi? YSK Seçim günü yasakları 2023!
Giriş Tarihi: 27.04.2023 16:58 Güncelleme Tarihi: 27.04.2023 16:58

Seçim günü nereler açık, nereler kapalı, seçim günü iş yerleri açık mı? 14 Mayıs seçim günü özel sektör tatil mi? YSK Seçim günü yasakları 2023!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Türkiye 14 Mayıs Pazar günü seçime gidecek. Seçime sayılı günler kala vatandaş seçim günü yasakları neler araştırmaya başladı. Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Ahmet Yener, seçimlerde toplam 64 milyon 113 bin 941 seçmenin sandığa giderek cumhurbaşkanı ve 28. Dönem milletvekili adayını seçeceğini belirtmişti. Seçime yaklaştığımız bu günlerde seçmenler "Seçim günü nereler açık, nereler kapalı, iş yerleri açık mı ve özel sektör tatil mi?" sorularına cevap arıyor. Peki, seçim günü nereler açık, nereler kapalı. İşte YSK Seçim günü yasakları…

Seçim günü nereler açık, nereler kapalı, seçim günü iş yerleri açık mı? 14 Mayıs seçim günü özel sektör tatil mi? YSK Seçim günü yasakları 2023!

14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı ve 28. dönem milletvekili seçimleri için sayılı günler kaldı. Seçim gününe geri sayım başlayınca "seçim günü yasakları" gündeme geldi. Seçimlerin pazar gününe denk gelmesi sebebiyle birçok vatandaş izinli olacak ve oy kullanma görevini yerine getirdikten sonra çeşitli aktivitelerde bulunacak. Bu sebeple "Seçim günü hangi mekânlar kapalı ve açık?" sorusu da son günlerin araştırıların konularından birisi oldu. İşte seçim günü yasakları 2023!

Seçim günü nereler açık, nereler kapalı, seçim günü iş yerleri açık mı? 14 Mayıs seçim günü özel sektör tatil mi? YSK Seçim günü yasakları 2023!

SEÇİM GÜNÜ SAAT KAÇTA OY VERİLECEK?

YSK'nın oy verme saatlerine ilişkin kararına göre; Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28'inci Dönem Milletvekili Genel Seçiminde oy verme günü olan 14 Mayıs 2023 Pazar günü, Cumhurbaşkanı seçiminin ikinci oylamaya kalması durumunda ise 28 Mayıs 2023 Pazar günü tüm yurtta oy verme başlangıç ve bitiş saatleri 08.00-17.00 olarak belirlendi.

SEÇİM GÜNÜ YASAKLARI 2023
298 sayılı Kanunun 79.maddesi gereği; "Oy verme günü, her ne suretle olursa olsun, ispirtolu içki satılması, içkili yerlerle umumi mahallerde her çeşit ispirtolu içki satılması, verilmesi, içilmesi yasaktır. Oy verme günü, bütün umumi eğlence yerleri oy verme süresince kapalı kalır. Eğlence yeri niteliğine haiz lokantalarda yalnız yemek verilir. Oy verme günü, emniyet ve asayişi korumakla görevli olanlardan başka hiçbir kimse, köy, kasaba ve şehirlerde silah taşıyamaz."

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Seçim günü nereler açık, nereler kapalı, seçim günü iş yerleri açık mı? 14 Mayıs seçim günü özel sektör tatil mi? YSK Seçim günü yasakları 2023!

SEÇİM GÜNÜ NERELER KAPALI VE AÇIK? (KAFELER, AVML'ER, EĞLENCE MEKANLARI)
Seçim günü saat 06.00'dan gece 24.00'a kadar alkollü içki satışı yasak olacak.

Emniyet ve asayişi korumakla görevli olanlar dışında yerleşim yerlerinde kimse silah taşıyamayacak.

Seçim günü kahvehane, kıraathane ve internet kafe gibi bütün umumi eğlence yerleri kapalı olacak. Eğlence yeri niteliğindeki lokantalarda yalnızca yemek verilebilecek.

Seçim günü nereler açık, nereler kapalı, seçim günü iş yerleri açık mı? 14 Mayıs seçim günü özel sektör tatil mi? YSK Seçim günü yasakları 2023!

Seçim günü saat 18.00'dan sonra düğünler yapılabilecek.

YSK'nın kararlarına göre saat 18.00'a kadar basın yayın organlarında seçimler ve sonuçlarına ilişkin haber tahmini ve yorum yapılması yasak olacak.

Saat 18.00 ile 21.00 arasında ise YSK tarafından seçime ilişkin verilecek haber ve tebliğler yayımlanabilecek.

Saat 21.00'den sonra ise bütün yayınlar serbest olacak, YSK bu saati daha erkene alabilecek.

Cumhurbaşkanı seçiminin ikinci tura kalması halinde aynı hükümler 28 Mayıs'ta da uygulanacak.

Bir sandıkta oy kullanacak seçmen sayısı il ve ilçelerde 360 ila 380 kişi olacak. Köylerde seçmen sayısının 400'ü aşmaması halinde bir sandıkta oy kullanılabilecek.

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