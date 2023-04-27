Seçim günü nereler açık, nereler kapalı, seçim günü iş yerleri açık mı? 14 Mayıs seçim günü özel sektör tatil mi? YSK Seçim günü yasakları 2023!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Türkiye 14 Mayıs Pazar günü seçime gidecek. Seçime sayılı günler kala vatandaş seçim günü yasakları neler araştırmaya başladı. Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Ahmet Yener, seçimlerde toplam 64 milyon 113 bin 941 seçmenin sandığa giderek cumhurbaşkanı ve 28. Dönem milletvekili adayını seçeceğini belirtmişti. Seçime yaklaştığımız bu günlerde seçmenler "Seçim günü nereler açık, nereler kapalı, iş yerleri açık mı ve özel sektör tatil mi?" sorularına cevap arıyor. Peki, seçim günü nereler açık, nereler kapalı. İşte YSK Seçim günü yasakları…