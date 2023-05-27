Seçim günü trafiğe kapalı yollar: 28 Mayıs Seçim günü hangi yollar açık, hangi yollar kapalı?

YSK BİNASI ÇEVRESİNDEKİ BAZI YOLLAR YARIN KAPALI

Bu çerçevede yapılan açıklamaya göre, yoğunluk sona erene kadar, YSK binası çevresinde bulunan Ihlamur Caddesi'nin Atatürk Bulvarı ile İzmir 1 Caddesi arasında kalan bölümü, Elgün Sokağın Necatibey Caddesi ile İzmir 1 Caddesi arasında kalan bölümü, Ihlamur Sokağın Necatibey Caddesi ile Atatürk Bulvarı arasında kalan bölümü ve Necatibey Caddesi'nin tamamı trafiğe kapatılacak.

ÇANKAYA VE ÇEVRESİNDE SON DURUM

28 Mayıs Pazar günü saat 08.00'den itibaren yoğunluk sona erene kadar, Çankaya Geçici 1. İlçe Seçim Kurulu çevresinde bulunan, 9. Cadde'nin Bişkek Caddesi ile 15. Cadde arasında kalan bölümü, 15. Cadde'nin 9. Cadde ile 12. Sokak arasında kalan bölümü, Çankaya Geçici 2. İlçe Seçim Kurulu çevresinde bulunan Bişkek Caddesi'nin Şehit Yavuz Oğuz Sokak ile 24. Sokak arasında kalan bölümü ihtiyaç duyulması halinde trafiğe kapalı olacak.

Yenimahalle Geçici İlçe Seçim Kurulu çevresinde bulunan, 1730. Sokağın Batı Bulvarı ile Necdet Evliyagil Sokak arasında kalan bölümü, Necdet Evliyagil Sokağın 1728. Sokak ile 1730. Sokak arasında kalan bölümü, Altındağ Geçici İlçe Seçim Kurulu çevresinde bulunan Şehit Onur Doğan Caddesi'nin 309. Sokak ile 310. Sokak arasında kalan bölümü araç trafiğine ihtiyaç duyulması halinde kapatılabilecek.

Pursaklar Geçici İlçe Seçim Kurulu çevresinde bulunan, İstikbal Caddesi'nin Karaca Caddesi ile Derviş Sokak arasında kalan bölümü, Etimesgut Geçici İlçe Seçim Kurulu çevresinde bulunan 1622. Sokağın tamamı ihtiyaç duyulması halinde trafiğe kapalı olacak.

Keçiören Geçici İlçe Seçim Kurulu çevresinde bulunan 6. Sokağın tamamı, Mamak Geçici İlçe Seçim Kurulu çevresinde bulunan Alkış Sokağın tamamı, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi çevresinde bulunan Cumhurbaşkanlığı Bulvarı, Beştepe Caddesi, Söğütözü Caddesi ile Alparslan Türkeş Caddesi'nin tamamı trafiğe kapatılacak.