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Haberler Fotohaber SEÇİM PARASI 2024 SORGULAMA (Ziraat Bankası-Halkbank) || Seçim sandık görevlisi ücreti yattı mı, ne zaman yatacak, ayın kaçında?
Giriş Tarihi: 16.05.2024 17:00 Güncelleme Tarihi: 16.05.2024 17:04

SEÇİM PARASI 2024 SORGULAMA (Ziraat Bankası-Halkbank) || Seçim sandık görevlisi ücreti yattı mı, ne zaman yatacak, ayın kaçında?

Seçim sandık görevlisi ücretleri için YSK son dakika açıklamaları yakından takip ediliyor. 31 Mart yerel seçimleri geride kalırken görevli olan binlerce sandık görevlisi ücretlerin hangi tarihte yatırılacağına yönelik sorgulamalarına hız kazandırdı. 2024 seçimlerinde sandık kurulu başkanlarına 2.947 TL, sandık memurlarına 2.088 TL, partili üyelere 1.044 TL ve bina sorumlularına 2.936 TL ödemeler il ve ilçe seçim kurulu başkanlıkları adına açılacak Ziraat Bankası ve Halkbank hesabı aracılığıyla ödenecek. Peki, Sandık görevlisi ücreti seçim paraları ne zaman yatacak? İşte Ziraat Bankası ve Halkbank sandık görevlisi ücreti sorgulama ekranı.

SEÇİM PARASI 2024 SORGULAMA Ziraat Bankası-Halkbank || Seçim sandık görevlisi ücreti yattı mı, ne zaman yatacak, ayın kaçında?

Sandık görevlisi ücreti, seçim paraları ne zaman yatacak soruları için araştırmalar hız kazandı. 31 Mart 2024 Mahalli ve İdari Yerel Seçimlerinin tamamlanmasının ardından, binlerce sandık görevlisi ücretlerinin yatırılacağı tarihi öğrenmek istiyor. Bilindiği üzere, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde görev yapan kişilerin ücretleri il ve ilçe seçim kurulu başkanlıkları adına açılan hesap aracılığıyla yatırılmıştı. Bu yıl sandık görevlisi ödemeleri, Ziraat Bankası ve Halkbank Şube ve ATM'leri aracılığıyla yapılıyor. Peki, sandık görevlisi ücretleri ne zaman ve ne kadar yatacak? İşte 2024 YSK sandık görevlisi ücreti sorgulama ekranı.

SEÇİM PARASI 2024 SORGULAMA Ziraat Bankası-Halkbank || Seçim sandık görevlisi ücreti yattı mı, ne zaman yatacak, ayın kaçında?

SANDIK GÖREVLİSİ ÜCRETİ 2024 NE KADAR?

31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerde görev alacak sandık görevlilerinin ücretleri belirlendi.

Buna göre;

Sandık kurulu başkanlarına 2.947 TL,

Sandık memurlarına 2.088 TL,

Partili üyelere 1.044 TL

Bina sorumlularına 2.936 TL ücret ödenecek.

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SEÇİM PARASI 2024 SORGULAMA Ziraat Bankası-Halkbank || Seçim sandık görevlisi ücreti yattı mı, ne zaman yatacak, ayın kaçında?

SANDIK GÖREVLİSİ ÜCRETLERİ NE ZAMAN YATACAK?

Yurt genelinde 48 milyon 256 bin 117 seçmenin oy kullandığı 31 Mart 2024 Yerel Seçimlerde binlerce sandık görevlisi yer aldı. Yurt genelinde kurulan binlerce sandıkta seçim görevlileri aktif olarak rol aldı. Sandık kurma, kimlik kontrol, pusula, mühür teslimi, oy dökümü ve sayımı gibi görevleri yerine getirdi.

Ödemelerin yatıp yatmadığı Halkbank ve Ziraat Bankası aracılığı ile öğrenilebilecek.

SEÇİM PARASI 2024 SORGULAMA Ziraat Bankası-Halkbank || Seçim sandık görevlisi ücreti yattı mı, ne zaman yatacak, ayın kaçında?

HALKBANK SANDIK PARASI ÖDEMESİ SORGULAMA
Yüksek Seçim Kurulu Sandık Görevlisi ödemeleri Ziraat Bankası ve Halkbank Şube ve ATM'leri aracılığıyla gerçekleşiyor. Ödeme yapılacak kişilerin cep telefonlarına SMS ile bilgilendirme metni gönderiliyor.

Halkbank ATM'den ödeme yapılacak kişilere SMS ile referans no gönderilmektedir.

SMS gönderimleri kurum tarafından bildirilen cep telefonu numaralarına yapılmış olup SMS ulaşmaması durumunda kuruma başvuru yapılması gerekiyor.

SEÇİM PARASI 2024 SORGULAMA Ziraat Bankası-Halkbank || Seçim sandık görevlisi ücreti yattı mı, ne zaman yatacak, ayın kaçında?

ZİRAAT BANKASI SEÇİM SANDIK GÖREVLİSİ ÜCRETİ SORGULAMA
Ziraat Bankası üzerinden Yüksek Seçim Kurulu Sandık Görevlisi Ödemeleri banka üzerinden öğrenilebiliyor. Bakiye sorgulama servisi ile 4747'ye SMS göndererek Bankada bulunan hesapların anlık bakiye bilgilerini öğrenebilirsiniz. Hesap sorgulama işlemini 3 farklı şekilde gerçekleştirebilirsiniz:

Ziraat Bankası'nda tanımlı cep telefonunuzdan BAKIYE yazıp 4747'ye SMS gönderdiğinizde ilk 10 hesabınıza ait bakiye bilgileri cep telefonunuza gelecektir. Örn: BAKIYE

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