Giriş Tarihi: 16.05.2024 17:00
Güncelleme Tarihi: 16.05.2024
17:04
SEÇİM PARASI 2024 SORGULAMA (Ziraat Bankası-Halkbank) || Seçim sandık görevlisi ücreti yattı mı, ne zaman yatacak, ayın kaçında?
Seçim sandık görevlisi ücretleri için YSK son dakika açıklamaları yakından takip ediliyor. 31 Mart yerel seçimleri geride kalırken görevli olan binlerce sandık görevlisi ücretlerin hangi tarihte yatırılacağına yönelik sorgulamalarına hız kazandırdı. 2024 seçimlerinde sandık kurulu başkanlarına 2.947 TL, sandık memurlarına 2.088 TL, partili üyelere 1.044 TL ve bina sorumlularına 2.936 TL ödemeler il ve ilçe seçim kurulu başkanlıkları adına açılacak Ziraat Bankası ve Halkbank hesabı aracılığıyla ödenecek. Peki, Sandık görevlisi ücreti seçim paraları ne zaman yatacak? İşte Ziraat Bankası ve Halkbank sandık görevlisi ücreti sorgulama ekranı.