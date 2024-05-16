SEÇİM PARASI 2024 SORGULAMA (Ziraat Bankası-Halkbank) || Seçim sandık görevlisi ücreti yattı mı, ne zaman yatacak, ayın kaçında?

Sandık görevlisi ücreti, seçim paraları ne zaman yatacak soruları için araştırmalar hız kazandı. 31 Mart 2024 Mahalli ve İdari Yerel Seçimlerinin tamamlanmasının ardından, binlerce sandık görevlisi ücretlerinin yatırılacağı tarihi öğrenmek istiyor. Bilindiği üzere, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde görev yapan kişilerin ücretleri il ve ilçe seçim kurulu başkanlıkları adına açılan hesap aracılığıyla yatırılmıştı. Bu yıl sandık görevlisi ödemeleri, Ziraat Bankası ve Halkbank Şube ve ATM'leri aracılığıyla yapılıyor. Peki, sandık görevlisi ücretleri ne zaman ve ne kadar yatacak? İşte 2024 YSK sandık görevlisi ücreti sorgulama ekranı.