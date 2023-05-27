Seçim sonuçları ne zaman açıklanacak? 13. Cumhurbaşkanlığı 28 Mayıs 2. Tur seçim sonuçları ne zaman saat kaçta açıklanacak?

13. Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları için araştırmalar hız kazandı. 13. Cumhurbaşkanlığı 28 Mayıs 2. Tur seçimleri yarın gerçekleşecek ve iki aday karşısında vatandaşlar oylarını yeniden kullanacak. Bu kapsamda "Seçim sonuçları ne zaman saat kaçta açıklanacak?" soruları yanıt aramaya başladı. Oy kullanma saatlerinin sona ermesinin ardından her seçimde olduğu gibi görevliler titizlikte oy sayım işlemine geçecek. Peki, 13. Cumhurbaşkanlığı 28 Mayıs 2. Tur seçim sonuçları ne zaman saat kaçta açıklanacak? İşte detaylar.