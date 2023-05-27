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Haberler Fotohaber Seçim sonuçları ne zaman açıklanacak? 13. Cumhurbaşkanlığı 28 Mayıs 2. Tur seçim sonuçları ne zaman saat kaçta açıklanacak?
Giriş Tarihi: 27.05.2023 10:08 Güncelleme Tarihi: 27.05.2023 10:13

Seçim sonuçları ne zaman açıklanacak? 13. Cumhurbaşkanlığı 28 Mayıs 2. Tur seçim sonuçları ne zaman saat kaçta açıklanacak?

13. Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları için araştırmalar hız kazandı. 13. Cumhurbaşkanlığı 28 Mayıs 2. Tur seçimleri yarın gerçekleşecek ve iki aday karşısında vatandaşlar oylarını yeniden kullanacak. Bu kapsamda "Seçim sonuçları ne zaman saat kaçta açıklanacak?" soruları yanıt aramaya başladı. Oy kullanma saatlerinin sona ermesinin ardından her seçimde olduğu gibi görevliler titizlikte oy sayım işlemine geçecek. Peki, 13. Cumhurbaşkanlığı 28 Mayıs 2. Tur seçim sonuçları ne zaman saat kaçta açıklanacak? İşte detaylar.

Seçim sonuçları ne zaman açıklanacak? 13. Cumhurbaşkanlığı 28 Mayıs 2. Tur seçim sonuçları ne zaman saat kaçta açıklanacak?

13. Cumhurbaşkanlığı 28 Mayıs 2. Tur seçim sonuçlarının açıklanacağı saat merakla bekleniyor. İlk anda resmi olmayan sonuçlar ajanslar tarafından duyurulurken bu kapsamda vatandaşlar "Seçim sonuçları ne zaman saat kaçta açıklanacak?" sorularına yanıt aramaya başladı. Seçmenler, birleşik oy pusulalarında tercih ettiği cumhurbaşkanı adayı için ayrılan bölümden dışarı taşırmadan "TERCİH" veya "EVET" mührünü basarak oyunu kullanacak. Peki, sonuçlar ne zaman belli olacak? İşte Seçim sonuçları ne zaman saat kaçta açıklanacak? Sorusunun yanıtı ve detaylar.

Seçim sonuçları ne zaman açıklanacak? 13. Cumhurbaşkanlığı 28 Mayıs 2. Tur seçim sonuçları ne zaman saat kaçta açıklanacak?

SEÇİM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Sabah 08.00'de başlayan oy kullanma saati 17.00 itibarıyla sona erecek.

28 Mayıs 2. tur Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları sandıkların kapanması ve yayın yasağının kalkmasının ardından SABAH.COM.TR'de olacak!

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Seçim sonuçları ne zaman açıklanacak? 13. Cumhurbaşkanlığı 28 Mayıs 2. Tur seçim sonuçları ne zaman saat kaçta açıklanacak?

Oy pusulasının bütünlüğünün bozulacak şekilde yırtılması veya koparılması, pusula üzerine mühür dışında veya mühür yerine herhangi bir özel işaretin, isim, imza kaşesi veya parmak izinin basılması da kullanılan oy geçersiz kılacak.Ayrıca, oy pusulasının belirgin bir şekilde karalanması, çizilmesi veya işaretlenmesi, zarftan işaret amacı taşıyan herhangi bir madde çıkması hallerinde de oylar geçersiz sayılacak.

Seçim sonuçları ne zaman açıklanacak? 13. Cumhurbaşkanlığı 28 Mayıs 2. Tur seçim sonuçları ne zaman saat kaçta açıklanacak?

SEÇİM YASAKLARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Türkiye, Cumhurbaşkanlığı seçimi 2. turu için 28 Mayıs'ta bir kez daha sandıklara gidecek. Ülke genelinde saat 08.00'de başlayacak oy verme işlemi saat 17.00'de sona erecek. Sabah saatlerinden itibaren seçim günü yasakları uygulanıyor.

Buna göre; Seçim yasakları 28 Mayıs 2023 Pazar günü sabah saat 06.00 itibarıyla uygulanmaya başlayacak.

Seçim sonuçları ne zaman açıklanacak? 13. Cumhurbaşkanlığı 28 Mayıs 2. Tur seçim sonuçları ne zaman saat kaçta açıklanacak?

ALKOLLÜ İÇKİ SATIŞI YASAKLANACAK
Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından, bir önceki seçim döneminde yapılan duyuruya göre, 28 Mayıs 2023 Pazar günü alkollü içki satışı geçici olarak yasak olacak.

Buna göre; Seçim günü sabah saat 06.00'dan gece 24.00'e kadar alkollü içki satışı yasak olacak.

Seçim günü kahvehane, kıraathane ve internet kafe gibi bütün umumi eğlence yerleri kapalı kalacak. Eğlence yeri niteliğindeki lokantalarda yalnızca Yemek verilebilecek.

Düğünler ise saat 18.00'den sonra yapılabilecek.

Yerleşim yerlerinde, emniyet ve asayişi korumakla görevli olanlar dışında kimse silah taşıyamayacak.

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