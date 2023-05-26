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Haberler Fotohaber MADDE MADDE SEÇİM YASAKLARI | YSK 28 Mayıs 2. Tur seçim yasakları nelerdir, ne zaman saat kaçta başlıyor?
Giriş Tarihi: 26.05.2023 11:02 Güncelleme Tarihi: 26.05.2023 11:02

MADDE MADDE SEÇİM YASAKLARI | YSK 28 Mayıs 2. Tur seçim yasakları nelerdir, ne zaman saat kaçta başlıyor?

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) seçim yasakları maddeleri seçimlerin 2. Turu öncesi merak ediliyor. Türkiye 28 Mayıs'ta gerçekleştirilecek cumhurbaşkanlığı seçimlerine kilitlenirken, bilindiği üzere seçim yasakları da YSK'nın belirlediği gün ve saatten itibaren başlayacak. Milyonlarca vatandaş bu kapsamda "Seçim yasakları nelerdir, ne zaman saat kaçta başlıyor?" sorularını gündeme taşıdı. Bu yasaklar arasında Kahvehane, kıraathane ve internet kafe gibi bütün umumi eğlence yerlerinin kapalı olması gibi detaylar da yer alıyor. Peki, 28 Mayıs 2. Tur seçim yasakları nelerdir, ne zaman saat kaçta başlıyor ve bitiyor? İşte o detaylar.

SEÇİM YASAKLARI MADDE MADDE | YSK 28 Mayıs 2. Tur seçim yasakları nelerdir, ne zaman saat kaçta başlıyor?

Seçimlerin 2. Turunun yapılacağı 28 Mayıs öncesi öne çıkanlardan biri de seçim yasakları oluyor. Bu tarihi günde milyonlarca seçmen yeniden sandık başına gidecek ve 13. Cumhurbaşkanını seçecek. YSK geçtiğimiz günlerde "Seçim yasakları nelerdir, ne zaman saat kaçta başlayacak?" sorularına yanıt vermişti. İşte Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Seçim yasakları maddeleri…

SEÇİM YASAKLARI MADDE MADDE | YSK 28 Mayıs 2. Tur seçim yasakları nelerdir, ne zaman saat kaçta başlıyor?

SEÇİM YASAKLARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Türkiye, Cumhurbaşkanlığı seçimi 2. turu için 28 Mayıs'ta bir kez daha sandıklara gidecek. Ülke genelinde saat 08.00'de başlayacak oy verme işlemi saat 17.00'de sona erecek. Sabah saatlerinden itibaren seçim günü yasakları uygulanıyor.

Buna göre; Seçim yasakları 28 Mayıs 2023 Pazar günü sabah saat 06.00 itibarıyla uygulanmaya başlayacak.

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SEÇİM YASAKLARI MADDE MADDE | YSK 28 Mayıs 2. Tur seçim yasakları nelerdir, ne zaman saat kaçta başlıyor?

ALKOLLÜ İÇKİ SATIŞI YASAKLANACAK
Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından, bir önceki seçim döneminde yapılan duyuruya göre, 28 Mayıs 2023 Pazar günü alkollü içki satışı geçici olarak yasak olacak.

Buna göre; Seçim günü sabah saat 06.00'dan gece 24.00'e kadar alkollü içki satışı yasak olacak.

SEÇİM YASAKLARI MADDE MADDE | YSK 28 Mayıs 2. Tur seçim yasakları nelerdir, ne zaman saat kaçta başlıyor?

Seçim günü kahvehane, kıraathane ve internet kafe gibi bütün umumi eğlence yerleri kapalı kalacak. Eğlence yeri niteliğindeki lokantalarda yalnızca Yemek verilebilecek.

Düğünler ise saat 18.00'den sonra yapılabilecek.

Yerleşim yerlerinde, emniyet ve asayişi korumakla görevli olanlar dışında kimse silah taşıyamayacak.

SEÇİM YASAKLARI MADDE MADDE | YSK 28 Mayıs 2. Tur seçim yasakları nelerdir, ne zaman saat kaçta başlıyor?

27 Mayıs'ta saat 18.00'de başlayacak propaganda yasağı 24 saat devam edecek. 28 Mayıs'ta sandıklar kapanana kadar propaganda içeren haber ve yayın yapılamayacak.

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