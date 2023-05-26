Giriş Tarihi: 26.05.2023 11:02 Güncelleme Tarihi: 26.05.2023 11:02

MADDE MADDE SEÇİM YASAKLARI | YSK 28 Mayıs 2. Tur seçim yasakları nelerdir, ne zaman saat kaçta başlıyor?

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) seçim yasakları maddeleri seçimlerin 2. Turu öncesi merak ediliyor. Türkiye 28 Mayıs'ta gerçekleştirilecek cumhurbaşkanlığı seçimlerine kilitlenirken, bilindiği üzere seçim yasakları da YSK'nın belirlediği gün ve saatten itibaren başlayacak. Milyonlarca vatandaş bu kapsamda "Seçim yasakları nelerdir, ne zaman saat kaçta başlıyor?" sorularını gündeme taşıdı. Bu yasaklar arasında Kahvehane, kıraathane ve internet kafe gibi bütün umumi eğlence yerlerinin kapalı olması gibi detaylar da yer alıyor. Peki, 28 Mayıs 2. Tur seçim yasakları nelerdir, ne zaman saat kaçta başlıyor ve bitiyor? İşte o detaylar.