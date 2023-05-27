Seçimde kaç sandık olacak? 28 Mayıs 2023 seçimlerde toplam kaç sandıkta oy kullanılacak?

Cumhurbaşkanlığı seçimleri için 28 Mayıs Pazar günü seçmenler sandıklarda oy verecek. İkinci kez seçim olacağı için seçimde kaç sandık olacağı, 28 Mayıs 2023 seçimlerde toplam kaç sandıkta oy kullanılacak merak ediliyor. YSK Başkanı Ahmet Yener, seçmen sayıları ve basılan oy pusulalarına ilişkin 14 Mayıs 2023 seçimleri öncesi yaptığı açıklamada; İlk kez oy kullanacak seçmen sayısı 4 milyon 904 bin 672 olup, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci tura kalması halinde 47 bin 523 seçmen 28 Mayıs'ta ilk kez oy kullanacak" dedi.