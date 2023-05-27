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Giriş Tarihi: 27.05.2023 09:06 Güncelleme Tarihi: 27.05.2023 09:06

Seçimde kaç sandık olacak? 28 Mayıs 2023 seçimlerde toplam kaç sandıkta oy kullanılacak?

Cumhurbaşkanlığı seçimleri için 28 Mayıs Pazar günü seçmenler sandıklarda oy verecek. İkinci kez seçim olacağı için seçimde kaç sandık olacağı, 28 Mayıs 2023 seçimlerde toplam kaç sandıkta oy kullanılacak merak ediliyor. YSK Başkanı Ahmet Yener, seçmen sayıları ve basılan oy pusulalarına ilişkin 14 Mayıs 2023 seçimleri öncesi yaptığı açıklamada; İlk kez oy kullanacak seçmen sayısı 4 milyon 904 bin 672 olup, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci tura kalması halinde 47 bin 523 seçmen 28 Mayıs'ta ilk kez oy kullanacak" dedi.

Seçimde kaç sandık olacak? 28 Mayıs 2023 seçimlerde toplam kaç sandıkta oy kullanılacak?

Seçimde kaç sandık olacak, toplamda sandıkta kaç oy kullanılacak sorusuna milyonların yanıt arayışı sürüyor. Türkiye'deki tüm seçmenler 13. Cumhurbaşkanını seçmek için yeniden sandık başına gidecek. 28 Mayıs Pazar günü ikinci tur seçimler için sandık sayısı merak ediliyor. Buna göre; 28 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanı seçimlerinde yurt içi ve yurt dışında toplam 49 bin 958 seçmen daha ilk kez sandığa gidecek.

Seçimde kaç sandık olacak? 28 Mayıs 2023 seçimlerde toplam kaç sandıkta oy kullanılacak?

SEÇİMLERDE KAÇ SANDIK VAR?

14 Mayıs Pazar günü Türkiye'de 81 ilde yurt içi seçimlerde toplamda 191 bin 885 adet sandık kuruldu.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Türk vatandaşları bu seçimlerde 73 ülkedeki, 151 temsilcilik ve 16 merkezde kurulan 5 bin 114 sandıkta oy verdi. Buna göre 2023 Türkiye Genel Seçimleri'nde yurt içi ve yurt dışında toplamda 196,999 sandıkta oy kullanılıyor.

SEÇİMLERDE KAÇ KİŞİ OY KULLANACAK?

YSK Başkanı Ahmet Yener, seçmen sayıları ve basılan oy pusulalarına ilişkin 14 Mayıs 2023 seçimleri öncesi yaptığı açıklamada; "Yurtiçi ve yurtdışı seçmen sayısını açıklıyoruz. Yurt içi 60 milyon 697 bin 843 olup bunun 30 milyon 710 bin 790'ını kadınlar, 29 milyon 897 bin 53 erkek seçmen bulunuyor. İlk kez oy kullanacak seçmen sayısı 4 milyon 904 bin 672 olup, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci tura kalması halinde 47 bin 523 seçmen 28 Mayıs'ta ilk kez oy kullanacak" dedi.

Cezaevi ve seyyar sandıklara ilişkin açıklama yapan Yener, "973 ilçe, 1094 ilçe seçim kurlunda 191 bin 884 sandık kurulu kurulacak. 421 ilçemizde seyyar sandık kurulacak, 6 bin 215 seçmen oy kullanacak. Cezaevinde hükümlü olan seçmen sayısı 53 bin 172'dir. Gümrüklerde ise 4 bin 671 sandık kurulu kurulmuştur" ifadelerini kullandı.

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Seçimde kaç sandık olacak? 28 Mayıs 2023 seçimlerde toplam kaç sandıkta oy kullanılacak?

SEÇİMLERDE YURT DIŞINDA KAÇ KİŞİ OY KULLANACAK?

YSK Başkanı Yener, toplam seçmen sayısını da açıklarken, "Yurtdışında ise 3 milyon 416 bin 498 olup, bu seçmenlerimizden 1 milyon 595 bin 158'i kadın, 1 milyon 820 bin 940 erkek seçmen sayımız bulunmakta. 277 bin 646 seçmen ilk kez oy kullanacak.

Yener'in açıklamasına göre, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci tura kalmasıyla yurt dışında 2 bin 435 kişi ilk kez oy kullanmış olacak.

Buna göre; 28 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanı seçimlerinde yurt içi ve yurt dışında toplam 49 bin 958 seçmen daha ilk kez sandığa gidecek.

Seçimde kaç sandık olacak? 28 Mayıs 2023 seçimlerde toplam kaç sandıkta oy kullanılacak?
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Seçimde kaç sandık olacak? 28 Mayıs 2023 seçimlerde toplam kaç sandıkta oy kullanılacak?
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