Giriş Tarihi: 04.05.2023 13:15 Güncelleme Tarihi: 04.05.2023 13:15

Seçimde kimler oy kullanabilir, kimler oy kullanamaz? Oy kullanma şartları nelerdir, kaç yaşında olmak gerekir? İşte YSK seçim mevzuatı ile merak edilen detaylar

Türkiye' de 14 Mayıs Pazar günü gerçekleşecek Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem milletvekili seçimlerinde YSK'nın verilerine göre 64 milyon 113 bin 941 seçmen oy kullanacak. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan ve 18 yaşını dolduran her bireyin oy kullanma hakkı olmasına rağmen çeşitli durumlarda oy kullanma işlemi gerçekleşmeyebilir. Ülkemizde oy kullanmak vatandaşlık hakkıdır fakat bu konu ile ilgili çeşitli istisnalar bulunmaktadır. Seçime kısa bir süre kala "askerler ve cezaevindeki mahkûmlar oy kullanabilir mi, askeri öğrenciler oy kullanabilir mi?" soruları cevap arıyor. Peki, Seçimde kimler oy kullanabilir, kimler oy kullanamaz? Oy kullanma şartları nelerdir, kaç yaşında olmak gerekir? İşte YSK seçim mevzuatı ile merak edilen detaylar.