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Haberler Fotohaber Seçimde kimler oy kullanabilir, kimler oy kullanamaz? Oy kullanma şartları nelerdir, kaç yaşında olmak gerekir? İşte YSK seçim mevzuatı ile merak edilen detaylar
Giriş Tarihi: 04.05.2023 13:15 Güncelleme Tarihi: 04.05.2023 13:15

Seçimde kimler oy kullanabilir, kimler oy kullanamaz? Oy kullanma şartları nelerdir, kaç yaşında olmak gerekir? İşte YSK seçim mevzuatı ile merak edilen detaylar

Türkiye' de 14 Mayıs Pazar günü gerçekleşecek Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem milletvekili seçimlerinde YSK'nın verilerine göre 64 milyon 113 bin 941 seçmen oy kullanacak. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan ve 18 yaşını dolduran her bireyin oy kullanma hakkı olmasına rağmen çeşitli durumlarda oy kullanma işlemi gerçekleşmeyebilir. Ülkemizde oy kullanmak vatandaşlık hakkıdır fakat bu konu ile ilgili çeşitli istisnalar bulunmaktadır. Seçime kısa bir süre kala "askerler ve cezaevindeki mahkûmlar oy kullanabilir mi, askeri öğrenciler oy kullanabilir mi?" soruları cevap arıyor. Peki, Seçimde kimler oy kullanabilir, kimler oy kullanamaz? Oy kullanma şartları nelerdir, kaç yaşında olmak gerekir? İşte YSK seçim mevzuatı ile merak edilen detaylar.

Seçimde kimler oy kullanabilir, kimler oy kullanamaz? Oy kullanma şartları nelerdir, kaç yaşında olmak gerekir? İşte YSK seçim mevzuatı ile merak edilen detaylar

Ülkemizde oy kullanmak vatandaşlık hakkıdır. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan ve 18 yaşını dolduran her birey, oy kullanma hakkına sahiptir. Fakat çeşitli durumlarda oy kullanma işlemi gerçekleşmeyebilir. Bu sebepte n ötürü "Askerler ve cezaevindeki mahkûmlar oy kullanabilir mi, askeri öğrenciler oy kullanabilir mi?" soruları cevap arıyor. Peki, Seçimde kimler oy kullanabilir, kimler oy kullanamaz? Oy kullanma şartları nelerdir, kaç yaşında olmak gerekir? İşte YSK seçim mevzuatı ile merak edilen detaylar.

Seçimde kimler oy kullanabilir, kimler oy kullanamaz? Oy kullanma şartları nelerdir, kaç yaşında olmak gerekir? İşte YSK seçim mevzuatı ile merak edilen detaylar

SEÇİMDE KİMLER OY KULLANAMAZ?
Aşağıda yazılı olanlar oy kullanamazlar:

  • 18 yaşı doldurmayan kişiler,
  • Mahkeme kararı ile kesinleştirilmiş şekilde kısıtı buluna kişiler,
  • Silah altındaki kıta çavuşları, onbaşı ve erleri oy kullanması yasaktır. Bazı durumlarda çeşitli nedenlerle izin alıp evinde olan silah altındaki kişiler de oy kullanamaz.
  • Asker olmak için askeri okullarda eğitim alan öğrenciler,
  • Ceza infaz kurumlarında bulunan hüküm giymiş kişiler de oy kullanamaz
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Seçimde kimler oy kullanabilir, kimler oy kullanamaz? Oy kullanma şartları nelerdir, kaç yaşında olmak gerekir? İşte YSK seçim mevzuatı ile merak edilen detaylar

SEÇİMLERDE OY VERME YAŞI KAÇ?

Seçimlerde oy kullanma yaşı 18'dir.

Seçimde kimler oy kullanabilir, kimler oy kullanamaz? Oy kullanma şartları nelerdir, kaç yaşında olmak gerekir? İşte YSK seçim mevzuatı ile merak edilen detaylar

UZMANLAR VE SUBAYLAR OY KULLANABİLİR Mİ?

Anayasaya göre silah altında bulan hiçbir asker oy kullanamaz.18 yaşını doldurmuş olan ve bir kısıdı bulunmayan her Türk vatandaşının seçme ve halk oylamasına katılma hakkı bulunmaktadır. Fakat bazı istisnalar bulunmaktadır. Bu istisnalar doğrultusunda silahaltında bulunan subaylar ve uzmanlar izinde olsalar dahi oy kullanım hakları bulunmamaktadır.

Seçimde kimler oy kullanabilir, kimler oy kullanamaz? Oy kullanma şartları nelerdir, kaç yaşında olmak gerekir? İşte YSK seçim mevzuatı ile merak edilen detaylar
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