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Haberler Fotohaber Seçime sayılı günler kala İstanbul'da kim önde? 2024 Seçim anketi sonuçları ile Murat Kurum ve Ekrem İmamoğlu oy oranı
Giriş Tarihi: 07.03.2024 07:49 Güncelleme Tarihi: 07.03.2024 07:57

Seçime sayılı günler kala İstanbul'da kim önde? 2024 Seçim anketi sonuçları ile Murat Kurum ve Ekrem İmamoğlu oy oranı

31 Mart günü sandık başına gidecek Türkiye, özellikle büyükşehirlerde yoğun takibini sürdürüyor. Yakın mercek altına alınan Megakent için seçim anketi 2024 İstanbul verileri takip ediliyor. AK Parti Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum ve İBB CHP adayı Ekrem İmamoğlu tablolarda dikkat çekiyor. Yüksek Seçim Kurulu (YSK) yerel seçim takvimi işlerken vatandaşların gündeminde seçim anket sonuçları var. Peki; anket sonuçlarında İstanbul'da kim önde, son durum ne? İşte, son seçim anketi sonuçları oy oranları...

Seçime sayılı günler kala İstanbul’da kim önde? 2024 Seçim anketi sonuçları ile Murat Kurum ve Ekrem İmamoğlu oy oranı

Seçim anketi İstanbul özelinde en çok takip edilen veriler arasında yer alıyor. 31 Mart seçimlerine sayılı günler kala büyükşehir, il ve ilçe adaylarını seçmeye hazırlanan seçmen, Murat Kurum ve Ekrem İmamoğlu oy oranları güncel verilerine odaklandı. İlçe ilçe değerlendirilen anketlerde Kurum'un ve İmamoğlu'nun yüzdeleri ortaya çıktı. Peki; son seçim anket sonuçları ile İstanbul'da kim önde? İşte, son durum...

Seçime sayılı günler kala İstanbul’da kim önde? 2024 Seçim anketi sonuçları ile Murat Kurum ve Ekrem İmamoğlu oy oranı

31 MART YEREL SEÇİME ADIM ADIM!

Mahalli İdareler Seçimleri 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak. Seçmen kayıtlarının ortaya çıktığı seçimde en çok merak edilenler arasında bir kez daha İstanbul adayları var. 52 adayın olduğu İstanbul için öne çıkan isimler arasında AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum ve şu anda görevde bulunan CHP adayı Ekrem İmamoğlu var.

31 Mart 2024 Pazar günü seçim yasakları kalktıktan hemen sonra oy oranlarını bu sayfadan takip edebilirsiniz. >>> Seçim Sonuçları <<<

YSK seçim takvimi işlemeye başlarken anket sonuçları da alınmaya başladı:

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Seçime sayılı günler kala İstanbul’da kim önde? 2024 Seçim anketi sonuçları ile Murat Kurum ve Ekrem İmamoğlu oy oranı

İSTANBUL SEÇİM ANKETİ SONUÇLARI: MAKAS KAPANDI!

Cumhurbaşkanlığı seçimini en yakın sonuçlarla tahmin eden SONAR Araştırma Şirketi Kurucusu Hakan Bayrakçı, yerel seçimlere dair anket sonuçlarını paylaştı.

CNN Türk'e katılan Hakan Bayrakçı, İstanbul seçimleri için önemli açıklamalar yaptı. Bayrakçı, "Seçim başa baş. Böyle bir başa başlık ben görmedim. Yüzde 41, yüzde 41. İki ay önceki anketlerde fark vardı" ifadelerini kullanmıştı.

İlk veriler başa başa çıkarken durum değişti!

Seçime sayılı günler kala İstanbul’da kim önde? 2024 Seçim anketi sonuçları ile Murat Kurum ve Ekrem İmamoğlu oy oranı

Hürriyet Gazetesi yazarı Abdülkadir Selvi, İstanbul seçim anketi sonuçları ile ilgili bir yazı kaleme aldı.

Selvi, konu ile ilgili yazısında şunları kaydetti:

''İstanbul seçimleriyle ilgili olarak şimdiye kadar yapılan anketlerde, Murat Kurum ile Ekrem İmamoğlu arasında başbaşa bir durum olduğu yazılıyordu. Ben de o yönde iki anket sonucu yayınladım. Hatta Murat Kurum'un adaylığı ilk açıklandığında Ekrem İmamoğlu öndeydi. Algıda hâlâ Ekrem İmamoğlu önde gözüküyor ama sahada yapılan araştırmalarda İmamoğlu ile Kurum arasındaki makasın kapandığı gözleniyor.

Seçime sayılı günler kala İstanbul’da kim önde? 2024 Seçim anketi sonuçları ile Murat Kurum ve Ekrem İmamoğlu oy oranı

MURAT KURUM MU EKREM İMAMOĞLU MU, İSTANBUL'DA KİM ÖNDE?

Geçmişte birçok başarılı ankete imza atan Hilmi Daşdemir'in başkanı olduğu Optimar, İstanbul'daki adayların oy alma kapasitesini araştırdı.

Oy verebilirim diyenlerde Murat Kurum öne geçti. Bu bir dönüm noktasını oluşturuyor. Önümüzdeki 1 aylık süreçte iki aday arasındaki fark açılacak mı, ibre kimden yana dönecek buna bakacağız.

1-İlk kez Murat Kurum oy alma kapasitesinde öne geçti.

2-Diğer adaylar da seçimlerin sonucunu etkileyecek oranda oy alma kapasitesine sahipler.

3-Son 10 günde az oy alan adayların seçmenlerinden Murat Kurum ve Ekrem İmamoğlu'na bir yönelme bekleniyor.

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