Seçime sayılı günler kala İstanbul’da kim önde? 2024 Seçim anketi sonuçları ile Murat Kurum ve Ekrem İmamoğlu oy oranı

Hürriyet Gazetesi yazarı Abdülkadir Selvi, İstanbul seçim anketi sonuçları ile ilgili bir yazı kaleme aldı.

Selvi, konu ile ilgili yazısında şunları kaydetti:

''İstanbul seçimleriyle ilgili olarak şimdiye kadar yapılan anketlerde, Murat Kurum ile Ekrem İmamoğlu arasında başbaşa bir durum olduğu yazılıyordu. Ben de o yönde iki anket sonucu yayınladım. Hatta Murat Kurum'un adaylığı ilk açıklandığında Ekrem İmamoğlu öndeydi. Algıda hâlâ Ekrem İmamoğlu önde gözüküyor ama sahada yapılan araştırmalarda İmamoğlu ile Kurum arasındaki makasın kapandığı gözleniyor.