Seçime sayılı günler kala İstanbul’da kim önde? 2024 Seçim anketi sonuçları ile Murat Kurum ve Ekrem İmamoğlu oy oranı

Giriş Tarihi: 07.03.2024 07:49
Güncelleme Tarihi: 07.03.2024
07:57
31 Mart günü sandık başına gidecek Türkiye, özellikle büyükşehirlerde yoğun takibini sürdürüyor. Yakın mercek altına alınan Megakent için seçim anketi 2024 İstanbul verileri takip ediliyor. AK Parti Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum ve İBB CHP adayı Ekrem İmamoğlu tablolarda dikkat çekiyor. Yüksek Seçim Kurulu (YSK) yerel seçim takvimi işlerken vatandaşların gündeminde seçim anket sonuçları var. Peki; anket sonuçlarında İstanbul'da kim önde, son durum ne? İşte, son seçim anketi sonuçları oy oranları...