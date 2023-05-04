Seçimlerde hangi oylar geçersiz? YSK Seçimlerde oy kullanırken dikkat edilmesi gereken hususlar

14 Mayıs'ta Türkiye sandık başına giderken seçimlerde hangi oyların geçersiz olduğu merak ediliyor. Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'ne ilişkin seçimlerde dikkat edilmesi gerekenler sıralandı. Ayrıca geçersiz oy sayılacak oylar için video yayınlandı. Örneğin seçme birden çok parti vurmuşşa, yazı yazmıışsa, iki yere oy kullandıysa oyu geçersiz sayılıyor. Peki Seçimlerde hangi oylar geçersiz, oy kullanırken nelere dikkat edilmeli? YSK Seçimlerde oy kullanırken dikkat edilmesi gereken hususlar ve detaylar…