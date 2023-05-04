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Haberler Fotohaber Seçimlerde hangi oylar geçersiz? YSK Seçimlerde oy kullanırken dikkat edilmesi gereken hususlar
Giriş Tarihi: 04.05.2023 16:41 Güncelleme Tarihi: 04.05.2023 16:41

Seçimlerde hangi oylar geçersiz? YSK Seçimlerde oy kullanırken dikkat edilmesi gereken hususlar

14 Mayıs'ta Türkiye sandık başına giderken seçimlerde hangi oyların geçersiz olduğu merak ediliyor. Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'ne ilişkin seçimlerde dikkat edilmesi gerekenler sıralandı. Ayrıca geçersiz oy sayılacak oylar için video yayınlandı. Örneğin seçme birden çok parti vurmuşşa, yazı yazmıışsa, iki yere oy kullandıysa oyu geçersiz sayılıyor. Peki Seçimlerde hangi oylar geçersiz, oy kullanırken nelere dikkat edilmeli? YSK Seçimlerde oy kullanırken dikkat edilmesi gereken hususlar ve detaylar…

Seçimlerde hangi oylar geçersiz? YSK Seçimlerde oy kullanırken dikkat edilmesi gereken hususlar

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde oy kullanırken dikkat edilmesi gereken hususlar gündemde yer alıyor. Oy kullanacak olan vatandaşlar oylar hangi hallerde geçersiz, seçimlerde hangi oylar geçerli, hangi oylar geçersiz sorusuna yanıt arıyor. Oylarının geçersiz olmasını istemeyenler özellikle Oy pusulasının bütünlüğünün bozulacak şekilde yırtmaması ve koparmaması gerekiyor. Peki Seçimlerde hangi oylar geçersiz? YSK Seçimlerde oy kullanırken dikkat edilmesi gereken hususlar

Seçimlerde hangi oylar geçersiz? YSK Seçimlerde oy kullanırken dikkat edilmesi gereken hususlar

OYLAR HANGİ HALLERDE GEÇERSİZ OLACAK?

"Evet" ya da "Tercih" mührü basılmayan, birden fazla ittifaka, aynı ittifakta yer almayan parti veya adaya mühür basılması halinde oylar geçersiz olacak.

Oy pusulasının bütünlüğünün bozulacak şekilde yırtılması veya koparılması, pusula üzerine mühür dışında veya mühür yerine herhangi bir özel işaretin, isim, imza kaşesi veya parmak izinin basılması da kullanılan oyu geçersiz kılacak.

Ayrıca, oy pusulasının belirgin bir şekilde karalanması, çizilmesi veya işaretlenmesi, zarftan işaret amacı taşıyan herhangi bir madde çıkması hallerinde de oylar geçersiz sayılacak.

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Seçimlerde hangi oylar geçersiz? YSK Seçimlerde oy kullanırken dikkat edilmesi gereken hususlar

YANLIŞ OY KULLANDIĞINI SÖYLEYEN SEÇMENE YENİ PUSULA VERİLİR Mİ?

Seçimde, seçmene iki oy pusulası verilecek. Cumhurbaşkanı ve Milletvekili seçimlerine ilişkin iki oy pusulası tek zarfa konulacak. Yanlış oy kullandığını düşünen ve yeni pusula isteyen seçmene yenisi verilmeyecek.

Seçimlerde hangi oylar geçersiz? YSK Seçimlerde oy kullanırken dikkat edilmesi gereken hususlar
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