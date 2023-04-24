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Haberler Fotohaber Seçimlere 20 gün kala anket sonuçları belli oldu! Millet ve Cumhur ittifakı oy oranları ile 2023 son seçim anket sonuçları nasıl? İşte son durum!
Giriş Tarihi: 24.04.2023 09:40 Güncelleme Tarihi: 24.04.2023 09:43

Seçimlere 20 gün kala anket sonuçları belli oldu! Millet ve Cumhur ittifakı oy oranları ile 2023 son seçim anket sonuçları nasıl? İşte son durum!

Seçimlere oldukça kısa bir süre kala gözler seçim anket sonuçlarına çevrildi. Seçmenin nabzını tutan kurumlar, resmi siteleri üzerinden sonuçlarını duyururken vatandaşlarsa bu kapsamda partilerin oy oranlarını yakından takip ediyor. Hal böyleyken "Millet ittifakı ve Cumhur ittifakı oy oranları ile seçim anket sonuçları nasıl, son durum ne, hangi parti önde?" soruları öne çıkıyor. Anket sonuçları incelendiğinde Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın ve AK Parti'nin açık ara önde olduğu görüldü. İşte son seçim anket sonuçları ve tüm detaylar.

Seçimlere 20 gün kala anket sonuçları belli oldu! Millet ve Cumhur ittifakı oy oranları ile 2023 son seçim anket sonuçları nasıl? İşte son durum!

Son seçim anket sonuçları belli oldu! Genar Araştırma Şirketi'nin paylaştığı verilere göre; anketlerde vatandaşlara "Cumhurbaşkanlığı seçimlerini kim kazanır?" ve "Bugün bir milletvekili genel seçimi yapılacak olsa hangi partiye oy verirsiniz?" soruları yöneltildi. Ortaya çıkan tabloda, Başkan Erdoğan, ve AK Parti anketten birinci olarak çıktı. İşte son seçim anket sonuçları ve merak edilen tüm bu detaylar…

Seçimlere 20 gün kala anket sonuçları belli oldu! Millet ve Cumhur ittifakı oy oranları ile 2023 son seçim anket sonuçları nasıl? İşte son durum!

Genar Araştırma Başkanı İhsan Aktaş, Nisan ayı son seçim anketi sonuçlarını kamuoyu ile paylaşıldı. Anket sonuçları incelendiğinde Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın ve AK Parti'nin açık ara önde olduğu görüldü.

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Seçimlere 20 gün kala anket sonuçları belli oldu! Millet ve Cumhur ittifakı oy oranları ile 2023 son seçim anket sonuçları nasıl? İşte son durum!

CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMLERİ

Araştırmaya katılan vatandaşlara ilk olarak "Cumhurbaşkanlığı seçimlerini kim kazanır?" sorusu yöneltildi. Vatandaşlar yüzde 54 ile Başkan Erdoğan'ın kazanacağını belirtirken Kemal Kılıçdaroğlu'nun seçimi kazanabileceğini düşünenlerin oranı yüzde 41,8 olarak ölçüldü.

Ankette Muharrem İnce, yüzde 3.1, Sinan Oğan ise yüzde 1.1 oranında oy aldı.

Seçimlere 20 gün kala anket sonuçları belli oldu! Millet ve Cumhur ittifakı oy oranları ile 2023 son seçim anket sonuçları nasıl? İşte son durum!

Aynı vatandaşlara bu kez Milletvekili Genel Seçiminde kime oy verecekleri de soruldu. AK Parti'yi destekleyenlerin yüzde 98,2'si Başkan Erdoğan'ın seçimi kazanacağını ifade ederken, MHP'ye oy verenlerin yüzde 83.7'si de aynı şekilde Başkan Erdoğan'ın seçimden zaferle çıkacağını düşündüklerini kaydetti.

Seçimlere 20 gün kala anket sonuçları belli oldu! Millet ve Cumhur ittifakı oy oranları ile 2023 son seçim anket sonuçları nasıl? İşte son durum!

GENEL SEÇİMLER

Genar Araştırma'nın anketinde vatandaşlara "Bugün bir milletvekili genel seçimi yapılacak olsa hangi partiye oy verirsiniz?" sorusu soruldu.

AK Parti'nin oy oranı yüzde 39.1 oy aldığı ankete CHP'nin oy oranı yüzde 26.2'de kaldı.

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