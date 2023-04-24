Giriş Tarihi: 24.04.2023 09:40 Güncelleme Tarihi: 24.04.2023 09:43

Seçimlere 20 gün kala anket sonuçları belli oldu! Millet ve Cumhur ittifakı oy oranları ile 2023 son seçim anket sonuçları nasıl? İşte son durum!

Seçimlere oldukça kısa bir süre kala gözler seçim anket sonuçlarına çevrildi. Seçmenin nabzını tutan kurumlar, resmi siteleri üzerinden sonuçlarını duyururken vatandaşlarsa bu kapsamda partilerin oy oranlarını yakından takip ediyor. Hal böyleyken "Millet ittifakı ve Cumhur ittifakı oy oranları ile seçim anket sonuçları nasıl, son durum ne, hangi parti önde?" soruları öne çıkıyor. Anket sonuçları incelendiğinde Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın ve AK Parti'nin açık ara önde olduğu görüldü. İşte son seçim anket sonuçları ve tüm detaylar.